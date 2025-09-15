Za romski horoskop mnogi kažu da je najprecizniji: Provjerite da li ste Svijeća, Točak, Potkovica ili nešto drugo

Putir (21. januar – 19. februar)

Predstavnici Putira opravdavaju naziv svog znaka. Prije odluke odvagaju prednosti i nedostatke i jasno znaju šta je dobro, a šta loše. Štaviše, najčešće ti ljudi još uvijek zauzimaju stranu dobra, vole da filozofiraju o raznim temama i pomažu drugima. Oni mogu biti dobri ljekari, učitelji, mentori i filantropi. Takođe, ovi ljudi mogu biti kreativni i maštoviti, imati odličan smisao za humor i ostavljaju utisak srećnika.

Napa (20. februar – 20. mart)

Oni rođeni u znaku Nape odlikuju se nevjerovatnim napornim radom, koji se graniči s perfekcionizmom. Čini se da ne postoji posao koji oni ne mogu da obave. A u slučaju preke potrebe, spremni su započeti život iz početka, bez straha od bilo čega. Ljudi u blizini predstavnika ove konstelacije mogu se bojati, ali oni koji ih dobro poznaju vjeruju njihovim najintimnijim tajnama. U isto vrijeme, ovi ljudi obično imaju nekoliko prijatelja, ali svi su testirani vremenom i okolnostima.

Bodež (21. mart – 20. april)

Ljudi rođeni u znaku Bodeža imaju neukrotivu energiju. Važna im je svrha, to su veoma uporni pojedinci. Jasno znaju šta žele od života i postižu ono šta žele, bez obzira na cijenu. Istina, ponekad su predstavnici ove konstelacije previše impulsivni, pa čak i agresivni prema drugima. Ali moramo razumjeti: ljudi bodeža mogu da budu nepristojni ili da ne sasvim ispravno izraze svoje gledište, ali to ne čine iz zlobe. Najčešće se pokažu uspješnim poslovnim ljudima ili sportistima.

Vijenac (21. april – 20. maj)

Ljudi rođeni u vrijeme Vijenca prave su estete i poznavaoci ljepote. Nije uzalud da mnogi predstavnici ovog znaka mogu postići uspjeh u kreativnim profesijama. U najmanju ruku, apsolutno moraju uvijek biti u centru pažnje i slušati komplimente upućene njima. Međutim, u većini slučajeva ti su ljudi zaista vrijedni hvale. Imaju dobar izgled, imaju osjećaj za stil, a istovremeno su ljubazni i iskreni ljudi.

Svijeća (21. maj – 20. jun)

Oni rođeni u znaku Svijeće romskog horoskopa vole da ugađaju drugima. Oni su nevjerovatno šarmantni i prijateljski raspoloženi, a mogu pronaći zajednički jezik sa svakim. Takve ljude često nazivaju dušom kompanije, s njima je uvijek lako i prijatno komunicirati. U isto vrijeme, duboko u sebi, ovi ljudi mogu biti tajanstveni i ne žure da drugima kažu nešto o sebi. Takođe, predstavnici ove konstelacije odlikuju se svojom štedljivošću, znaju kako postupati s novcem kao niko drugi.

Točak (21. jun – 21. jul)

Predstavnici ove konstelacije odlikuju se povećanom osjetljivošću, emocionalnošću, pa čak i ranjivošću. Oni radije planiraju svaki događaj u svom životu i ne mogu živjeti u neredu i haosu. Ove osobe trebalo bi da rade za sebe ili budu zaposleni stabilne organizacije. U ljubavi i prijateljstvu, predstavnici znaka svijeće su vjerni i stabilni, cijene porodične tradicije i mogu živjeti u istom gradu ili čak kući tokom cijelog života.

Zvijezda (22. jul – 22. avgust)

Zvjezdani ljudi opravdavaju ime svog znaka: oni su vrlo svijetle i zanimljive osobe kojima je teško proći nezapaženo. Takođe, predstavnici ove konstelacije imaju mnogo prijatelja, vole bučne zabave i preferiraju profesije u kojima im se drugi mogu diviti. U ljubavi najčešće preuzimaju inicijativu u svoje ruke, a u porodici se smatraju vođama. Često ih nazivaju miljenicima sudbine ili srećnicima. Barem oni rođeni na ove datume postižu sve svoje ciljeve u životu.

Zvono (23. avgust – 22. septembar)

Rođeni u znaku Zvona ostavljaju utisak uravnoteženih, suzdržanih i inteligentnih ljudi. Ovi ljudi su izuzetno zanimljivi sagovornici: mogu podržati razgovor o bilo kojoj temi, uvijek će vas ohrabriti i dati dragocjen savjet. Pritom su i sami misteriozni i ne vole da pričaju o sebi, a još manje o svojim nevoljama. Takođe, predstavnici ovog znaka su pravi radoholičari i znaju kako da zarade novac. Iako im slava i luksuz nisu ciljevi.

Novčić (23. septembar – 22. oktobr)

Predstavnici sazvežđa Novčića su vedre i pozitivne osobe koje zrače dobrotom i srećom. Čini se da nikada nisu loše raspoloženi. Ili barem to nikad ne pokažu. Oni vole sve lijepo, tako da od rođenja mogu imati besprijekoran ukus i voljeti umjetnost u svim njenim manifestacijama. Osim toga, oni rođeni ovih datuma imaju brojne talente: od kuvanja do heklanja.

Dugi bodež (23. oktobar – 21. novembar)

Oni rođeni pod znakom drugog bodeža u romskom horoskopu odlikuju se snažnim, pa čak i čvrstim karakterom. Ovi ljudi jasno znaju šta žele od života i idu prema svojim ciljevima ne primjećujući prepreke. Obično postižu vodeće pozicije ili se smatraju vođama bilo kojeg tima. Takođe, predstavnici ove konstelacije mogu biti izvrsni psiholozi, oni ne opraštaju izdaju, iako sami zadržavaju pravo da rade kako smatraju prikladnim.

Sjekira (22. novembar – 21. decembar)

Ljudi znaka sjekire su energični i aktivni. Mogu preuzeti nekoliko zadataka odjednom i obaviti ih savršeno. Oni imaju žeđ za putovanjima ili bilo kojim drugim avanturama. U najmanju ruku, predstavnicima ove konstelacije nevjerovatno je teško sjediti na jednom mjestu. Oni rođeni na ove datume smatraju se pouzdanim i odanim prijateljima ili partnerima. Imaju razvijen osjećaj za pravdu i nikada vas neće iznevjeriti, pišu Nezavisne novine.

Potkovica (22. decembar – 20. januar)

Predstavnici znaka potkovice ne mogu zamisliti svoj život bez cilja. U suprotnom, sve što se događa oko njih gubi smisao za njih. Ove osobe sebe ne vide izvan posla ili bilo koje aktivnosti, važno im je da budu u centru zbivanja i vide svoj profesionalni ili lični rast. U isto vrijeme, rođenima na ove datume potrebna je podrška i briga voljenih osoba. Oni sami cijene porodicu i prijatelje, piše alo.

