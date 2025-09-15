Mlad Mjesec i pomrčina Sunca 21.9. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Blizanci ulaze u razdoblje snažnog profesionalnog zamaha. Pomrčina u Djevici usmjerava pažnju na organizaciju, red i disciplinu, dok Saturn nudi podršku u građenju čvrstih temelja karijere. Ribe ulaze u razdoblje usmjereno na ljubav i odnose. Pomrčina vam otvara mogućnost da prepoznate što uistinu zaslužujete u ljubavi i kakve granice trebate postaviti.

Rujan/septembar 2025. donosi jedan od najintenzivnijih i najsnažnijih astroloških trenutaka godine – mlad Mjesec i djelomičnu pomrčinu Sunca u znaku Djevice koja se odvija 21.9.. Riječ je o posebnom mladom Mjesecu čija vibracija nadilazi uobičajeni ciklus i nosi moćne transformativne impulse za sve znakove Zodijaka.

Pomrčine uvijek označavaju prijelomne trenutke – vrijeme kada se zatvaraju stari obrasci i otvaraju vrata novim životnim poglavljima. Ova u Djevici naglašava introspektivu, potrebu za preispitivanjem odnosa prema poslu, zdravlju, rutini i svakodnevnim navikama.

Ova pomrčina također djeluje kao snažna sila pročišćenja i razjašnjenja, usmjeravajući nas prema tome da postanemo što usklađeniji, iskreniji i autentičniji izraz vlastite unutarnje svjetlosti. Donosi proces oslobađanja svega što više ne odražava istinu – ili možda nikada i nije bilo istinito – kako bismo otvorili prostor za širu, snažniju energiju koja želi ispuniti naš život.

Ovo je poziv da zakoračimo u novi oblik postojanja – utemeljen na istini, svrhovitosti i osjećaju cjelovitosti.

Dodatnu težinu događaju daje Merkur – planet komunikacije i vladar Djevice – koji se u trenutku pomrčine nalazi u Vagi. Ta kombinacija naglašava balansiranje između racionalnog i emotivnog, između srca i razuma. Donosi poziv na iskrenost, ali i na odmjerenost u riječima i odlukama. Ljubavni odnosi mogu se otvoriti prema novim iskustvima, no samo uz spremnost na iskren dijalog i kompromis.

Mjesečev skladni aspekt s Uranom i Plutonom dodaje ovom ciklusu snažnu dozu transformacije. Uran unosi neočekivane preokrete, a Pluton duboko iscjeljenje i oslobađanje. Površni odnosi i razgovori gube smisao – prednost dobivaju iskrene, autentične razmjene i prijateljstva utemeljena na povjerenju i istinskoj povezanosti.

U nastavku donosimo detaljan pregled kako će mlad Mjesec i pomrčina Sunca u Djevici 21.9.2025. utjecati na svaki horoskopski znak.

OVAN

Za Ovnove ovaj period naglašava važnost suradnje, strpljenja i timskog rada. Iako ste po prirodi samostalni i skloni djelovati neovisno, sada dolazi trenutak kada ćete shvatiti koliko je važno slušati druge i graditi mostove razumijevanja.

Saturn vam šalje lekcije emocionalne zrelosti i podsjeća da kvaliteta odnosa ne ovisi samo o entuzijazmu, već i o sposobnosti da pokažete empatiju i odgovornost.

Ovo je vrijeme da otpustite stare navike koje vam više ne koriste te da se usmjerite na stabilnije i dublje odnose.

Kako budete razvijali veću osjetljivost na potrebe drugih, vaši privatni i poslovni odnosi dobit će novu dimenziju snage i trajnosti. Saturnov tranzit u Ribama nastavlja vas učiti da je unutarnja stabilnost ključ uspjeha u svim područjima života.

BIK

Bikovi će u ovom razdoblju doživjeti jasnije uvide o vlastitim odnosima. Pomrčina vas stavlja pred ogledalo u kojem jasno vidite što očekujete od partnera i koliko toga zauzvrat dobivate.

Merkur u Vagi donosi atmosferu pogodnu za otvorene i iskrene razgovore. Ovo je trenutak da iznesete sve ono što možda dugo potiskujete. Čak i kompleksni nesporazumi mogu se sada riješiti na konstruktivan način.

Za slobodne Bikove ovo je vrijeme introspekcije. Preispitajte kakve ste obrasce privlačili u prošlosti i kakvu osobu zapravo želite uz sebe u budućnosti.

Uvidi koje sada dobijete pomoći će vam da stvorite temelje za stabilnije i ispunjenije veze.

BLIZANCI

Blizanci ulaze u razdoblje snažnog profesionalnog zamaha. Pomrčina u Djevici usmjerava pažnju na organizaciju, red i disciplinu, dok Saturn nudi podršku u građenju čvrstih temelja karijere.

Ako ste posljednjih mjeseci osjećali pad motivacije, sada ćete dobiti novi val energije i jasnoće. Bit ćete spremni uhvatiti se u koštac s obavezama i ponovno pronaći stabilan ritam rada.

Osim posla, naglašava se i obiteljski sektor. Posebno roditelji Blizanci mogu osjetiti jaču povezanost s djecom i želju da im pomognu razviti vlastite talente.

Na emotivnom planu otvarate prostor za potpuno otpuštanje prošlosti. Vezanosti za bivše partnere polako nestaju, stvarajući slobodu da izgradite kvalitetnije odnose u budućnosti.

RAK

Rakovi ulaze u razdoblje snažnih emocija i važnih životnih odluka. Fokus se stavlja na ravnotežu između obiteljskih obaveza i profesionalnih izazova. Upravo tu leži vaša ključna lekcija – pronaći način kako uskladiti obje strane života.

Jupiter u vašem znaku u skladnim aspektima sa Saturnom i Mjesecom donosi osjećaj stabilnosti i potvrdu da ste okruženi ljudima koji vas vole i podržavaju.

Ovaj period donosi priliku da doživite duboko priznanje i zahvalnost onih koji vam znače.

Mnogi Rakovi osjetit će blagoslove i radosne trenutke s obitelji i prijateljima koji će dodatno učvrstiti njihove najvažnije veze.

LAV

Lavovi će osjetiti val kreativnosti i inspiracije. Ideje koje vam dolaze nisu samo plod mašte – one sada mogu postati stvarni, konkretni projekti.

Pomrčina u Djevici traži da budete detaljni i pedantni, da uložite trud u organizaciju i planiranje. Ustrajnost u projektima, osobito profesionalnim, donijet će rezultate koje očekujete.

Hobiji i osobni interesi također dolaze u fokus. Ako ste već dugo ulagali energiju u nešto što vas veseli, sada ćete vidjeti plodove tog rada.

Zadržite vjeru u vlastite vizije. Iako ste još uvijek u fazi učenja i usavršavanja, ovo je idealan trenutak da pokažete svijetu svoje talente.

DJEVICA

Pomrčina se odvija upravo u vašem znaku pa za vas ovo predstavlja snažno razdoblje resetiranja. Teški razgovori koje ste odgađali sada postaju lakši, a iskrenost postaje vaš najjači alat.

Ulazite u novo poglavlje života. Vrijeme je za donošenje konkretnih planova i postavljanje realnih ciljeva za budućnost.

Financije također ulaze u fokus. Ako ste imali sklonost pretjeranom trošenju, sada ćete osjetiti potrebu za većom disciplinom i planiranjem.

Ovaj tranzit vas potiče da uspostavite zdraviji odnos s novcem i stvorite temelje za dugoročnu stabilnost.

VAGA

Za Vage ovo je vrijeme introspekcije i unutarnjeg rada. Ovaj period vas usporava i poziva na dublje promišljanje.

Ovo je prilika da se posvetite iscjeljenju, da istražite što vas blokira i što vas sprječava da ostvarite svoj puni potencijal. Iskoristite ovaj period za odmor i regeneraciju, ali i za kreativne projekte koji vas nadahnjuju.

Umjetnički nastrojene Vage osjetit će nalet novih ideja.

Vrijeme je da svoje hobije ili talente uzmete ozbiljnije i date im važnije mjesto u svakodnevnom životu.

ŠKORPION

Pomrčina stavlja naglasak na prijateljstva i društvene odnose Škorpiona. Ovo je trenutak da obnovite veze s ljudima iz prošlosti ili da zatvorite poglavlja koja više nemaju smisla.

Možda ćete se odlučiti kontaktirati starog prijatelja ili će se netko iznenada javiti vama.

Bez obzira na okolnosti, sada je vrijeme da se riješite starih nesuglasica i otvorite prostor za nove, zdravije odnose.

Ova energija donosi emocionalno čišćenje i priprema vas za kvalitetnija prijateljstva u budućnosti.

STRIJELAC

Strijelci ulaze u razdoblje fokusirano na karijeru i profesionalne izazove. Pomrčina vas potiče na razmišljanje o dugoročnim ciljevima i o tome kakvu ulogu želite igrati u svom radnom okruženju.

Ovo je odličan trenutak za uspostavljanje suradnji i timskog rada.

Međutim, ključno je da izbjegavate impulzivne odluke. Prihvatite prirodan tijek događaja i dopustite da se situacije razvijaju u svoje vrijeme.

Strpljenje i promišljenost sada su vaši saveznici. Budite diplomatični i otvoreni za suradnju – to je najbolji način da ostvarite uspjeh.

JARAC

Jarci ulaze u period ekspanzije i istraživanja novih ideja. Pomrčina vas usmjerava prema učenju, putovanjima i otkrivanju novih životnih filozofija.

Možda ćete naići na mentore i učitelje koji će vas inspirirati i pomoći vam da proširite horizonte. Ovaj period donosi intenzivan intelektualni i duhovni rast.

Sljedeća godina mogla bi biti presudna za oblikovanje vašeg svjetonazora i jačanje samopouzdanja.

Otvaraju se prilike za nova iskustva koja će vas oblikovati i potaknuti da se sagledate u potpuno novom svjetlu.

VODENJAK

Za Vodenjake pomrčina označava razdoblje unutarnje transformacije. Fokus je na otpuštanju starih obrazaca i stvaranju temelja za budući rast.

Mlad Mjesec u Djevici traži ozbiljan rad, posvećenost i disciplinu. Pluton u vašem znaku daje vam dodatnu snagu da se suočite s prošlošću i iz nje izvučete dragocjene lekcije.

Ovo je idealno vrijeme da pronađete vlastitu unutarnju snagu i da je usmjerite prema ostvarivanju ciljeva.

Vaša sposobnost da naučite iz ranijih iskustava sada postaje ključ vašeg uspjeha.

RIBE

Ribe ulaze u razdoblje usmjereno na ljubav i odnose. Pomrčina vam otvara mogućnost da prepoznate što uistinu zaslužujete u ljubavi i kakve granice trebate postaviti.

Važno je graditi povjerenje i učiti cijeniti vlastitu vrijednost.

Kroz taj proces oslobodit ćete se veza koje nisu bile zdrave i otvoriti prostor za kvalitetnije partnere.

Ovo je period iscjeljenja srca i pripreme za buduće odnose koji će biti ispunjeniji i dublji.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

