Kako prepoznati da vaš partner nije spreman za ozbiljnu vezu: Ključni signali na koje morate obratiti pažnju

Pravovremeno prepoznavanje tih znakova može nas poštedjeti razočarenja i pomoći u očuvanju emocionalnog zdravlja.

Nedostatak odgovornosti

Osoba koja konstantno izbjegava obaveze i ne preuzima odgovornost za svoje postupke teško može biti pouzdan partner. Ukoliko neko odbija da se suoči s posljedicama svojih odluka, to je znak emocionalne nezrelosti i slab temelj za ozbiljnu vezu.

Izbjegavanje komunikacije

Otvorena i iskrena komunikacija je osnova svake kvalitetne veze. Partner koji ne želi razgovarati o problemima, koji se povlači ili ignorira konfliktne situacije, pokazuje nespremnost da se suoči s izazovima koji dolaze s ozbiljnim odnosom.

Sebičnost

Ako neko u vezi stalno stavlja svoje potrebe ispred potreba partnera i zanemaruje njegove ili njene osjećaje, to ukazuje na neravnotežu. Veza u kojoj postoji isključivo “ja” umjesto “mi” teško može opstati dugoročno.

Nesklonost kompromisu

Svaka veza zahtijeva fleksibilnost i spremnost na dogovor. Partner koji uvijek insistira na svom mišljenju, bez obzira na okolnosti, šalje poruku da mu je važnija kontrola nego međusobno razumijevanje i saradnja.

Prepoznamo li ove osobine na vrijeme, možemo donijeti racionalniju odluku o tome vrijedi li ulagati emocije i vrijeme u takav odnos ili je bolje potražiti partnera koji je spreman za vezu zasnovanu na povjerenju, poštovanju i uzajamnoj podršci, prenosi KLix.

