Godina prekretnica je pred nama: Ovo su prva predviđanja za 2026. godinu

Ovan

U prvoj polovini godine posvetit ćete se završavanju projekata i rješavanju starih problema koji su vas dugo opterećivali. Do sredine godine osjetit ćete nalet energije i sklonost ka novim poznanstvima koja mogu biti sudbonosna. Kraj godine donosi stabilnost, ali i skriveni proces transformacije koji će vas pripremiti za narednu životnu fazu.

Bik

Na početku 2026. možda ćete osjetiti blagu unutrašnju napetost i preispitivati svoje prave vrijednosti. Kako godina bude odmicala, okolnosti će vam slati znakove i neočekivane ponude koje će redefinisati vaš pogled na život. U drugoj polovini godine steći ćete više samopouzdanja, a vaši koraci, iako tihi, bit će duboki i usmjereni ka istinskom napretku.

Blizanci

Potrebno vam je da uskladite slobodu s odgovornošću. Prvi mjeseci donijet će vam pojačanu energiju, ali i svijest da haotičan pristup više ne donosi zadovoljstvo. Do sredine godine otkrit ćete način kako da riješite izazove koji su vam djelovali nerješivo, a do kraja godine vaš život postaće organizovaniji, uz očuvanu radost u malim stvarima.

Rak

Očekuju vas intenzivna emocionalna iskustva. Početkom 2026. bit ćete osjetljiviji na tuđa raspoloženja i primijetit ćete kako odnosi dobijaju novu, dublju dinamiku. Sredinom godine mogući su preseljenje ili promjena posla, dok će kraj godine označiti postizanje nove ravnoteže i razumijevanja sopstvenih osjećanja kao izvora snage.

Lav

Radit ćete na redefinisanju svoje uloge u svijetu. U prvim mjesecima manje će vas zanimati da budete u centru pažnje, a više da pronađete smisao iza vanjskog sjaja. Sredina godine donosi nove kreativne i duhovne ciljeve, dok će kraj 2026. potvrditi vašu samouvjerenost i sposobnost da cijenite jednostavne životne radosti.

Djevica

Trud i disciplina iz prethodnog perioda konačno će dati rezultate. Do sredine godine možete očekivati prilike za učenje, putovanja ili širenje vidika, što će vam pomoći da sagledate svijet iz drugačije perspektive. Krajem godine naučit ćete da balansirate težnju ka savršenstvu s prihvatanjem neizbježnih promjena.

Vaga

Prva faza 2026. zahtijevat će od vas donošenje važnih odluka između sigurnosti i rizika. Sredinom godine bit ćete spremni za promjene u vezama, karijeri ili ličnom razvoju. Do kraja godine steći ćete hrabrost da birate ono što želite, bez straha od posljedica i uz prihvatanje odgovornosti za svoje želje.

Škorpija

Ulazite u period duboke transformacije. Početkom godine preispitat ćete vrijednosti i odnose, a neočekivane prilike navest će vas da sebe sagledate iz novog ugla. Kraj 2026. obilježit će vas kao jaču i otporniju osobu, sposobnu da iz svakog izazova izvuče životnu radost.

Strijelac

Fokus će vam biti ključan: prvo ćete se suočiti s rasutom energijom i distrakcijama, a sredinom godine naučit ćete kako da odaberete prave prioritete. Do kraja godine postat ćete organizovaniji i efikasniji, ali i dalje vjerni svojoj jedinstvenoj životnoj filozofiji i slobodi istraživanja.

Jarac

Napori iz prošlosti počinju da se isplaćuju – možete očekivati priznanje na poslu ili ostvarenje važnih ciljeva. Sredinom godine stvorit ćete bazu za nove izazove u karijeri, porodici ili ličnom razvoju. Kraj 2026. donosi vam stabilnu samouvjerenost i sposobnost dugoročnog planiranja.

Vodolija

Vaša inovativnost može izazvati nesporazume na početku godine, ali do sredine ćete uskladiti svoja uvjerenja s tuđim mišljenjima. Posljednji mjeseci potvrdit će vašu fleksibilnost i sposobnost da pronađete ravnotežu između individualnosti i komunikacije s drugima.

Ribe

Sanjarenja će vas u početku voditi u neizvjesnost, pa ćete morati prizemljiti svoje ideje kroz praktične korake. Sredinom godine otkrit ćete nove aspekte svoje kreativnosti, a kraj 2026. označit će vas kao osobu koja je sposobna ostvariti snove i pronaći radost u sadašnjem trenutku, prenosi Novi.

