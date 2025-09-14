Retrogradni Saturn u Ribama: Stiže test univerzuma o naučenim lekcijama

Kada Saturn retrogradno ponovo uđe u znak Riba, Univerzum nam daje posljednju šansu da dokažemo da smo usvojili važne uvide koje je planeta discipline počela da nas uči još od marta 2023. godine, piše Krstarica.

Ako ovih pet lekcija niste usvojili, narednih šest mjeseci donosi testove koji će vas natjerati da porastete ili ponovo preispitate svoje obrasce ponašanja, piše Krstarica.

Postavite granice u davanju

Empatične Ribe često daju više nego što dobijaju, sve dok ne ostanu prazne. Saturn vas podsjeća da i ljubaznost ima granice – davanjem bez mjere možete postati žrtva sopstvene dobrote. Naučite da kažete „ne“ kad treba i sačuvajte energiju od onih koji samo uzimaju.

Prestanite da želite biti sve svima

Želja da udovoljite svakome vodi do iscrpljenosti i gubitka sopstvenog identiteta. Ako se razvlačite na sto strana i zaboravite na sebe, suočićete se s emotivnim ili fizičkim izgaranjem. Fokusirajte se na prioritete i prihvatite da ne možete istovremeno ispuniti očekivanja svih oko sebe.

Ukotvite svoju duhovnost u stvarnosti

Ribe krase bogate maštovite vizije, ali bez strukture – snovi ostaju bez temelja. Saturn zahtijeva da svoje ideale potkrijepite realnim koracima. Planirajte male, konkretne akcije ka svojim ciljevima – tako manifestacija postaje živa i čvrsta, a ne nestalna želja.

Ne romantizujte crvene zastavice

Bilo da su u drugim ljudima ili u sopstvenim navikama – crvene zastavice nisu znak udobnosti. Gaslajtovanje sebe i pravdanje toksičnih obrazaca vodi u još dublji problem. Prihvatite istinu o onome što vas koči i prekinite ciklus prije nego što preraste u još goru naviku.



Vaša energija je najvrednija valuta

Svaka osoba troši energiju – ali samo mudri je štede i investiraju pažljivo. Ako rasipate snagu na pogrešne ljude ili aktivnosti, ne samo da ćete se osjećati iscrpljeno, već i usporavate sopstveni rast. Odaberite gdje ćete usmjeriti svoju životnu silu i čuvajte je kao najveće bogatstvo.

Kako Saturn završava svoj prolazak kroz Ribe i sprema se da za 30 godina ponovo poseje ove lekcije, iskoristite pritisak kao motivaciju za istinski pomak. Narednih šest mjeseci otvara vrata transformaciji – da li ste spremni da ih prođete?

