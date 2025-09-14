Pripadnici tri znaka teško podnose tuđi uspjeh

Dok se neki iskreno vesele tuđem napretku, postoje i oni kojima je teško gledati kako drugi ostvaruju ono što oni sami priželjkuju. Njihova ambicija i usporedbe s drugima često stvaraju osjećaj zavisti.

Djevica

Djevice stalno analiziraju i uspoređuju sebe s drugima. Kada netko uspije, teško im je ne osjetiti pritisak i tihu zavist.

Škorpion

Škorpioni uspjeh doživljavaju kao igru moći. Kad netko drugi dobije priznanje, u njima se javlja natjecateljski poriv i nelagoda.

Bik

Bikovi žele stabilnost i materijalnu sigurnost. Kad vide da netko drugi brzo napreduje, u njima se javlja nesigurnost i osjećaj da zaostaju, piše index.

