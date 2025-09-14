Kraj retrogradnog Merkura: Ova četiri znaka u septembru čeka procvat

Ako ste posljednjih sedmica imali osjećaj da se sve vrti u krug, da dolazi do nesporazuma, neugodnih svađa ili neočekivanih susreta s ljudima iz prošlosti, razlog bi mogao biti u kretanju planeta. Razdoblje retrogradnog Merkura, koje je mnogima donijelo zbrku i kaos, napokon je završilo. Stručnjakinja za astrologiju Joanne Jones iz Trusted Psychicsa otkrila je što to znači za pojedine horoskopske znakove.

Iako će većina ljudi osjetiti olakšanje i povratak unutarnjeg mira, neki će znakovi posebno zablistati. Jones ističe da se energija u rujnu mijenja nabolje i da pred nama stoje brojne prilike za osobni i profesionalni napredak.

Merkur, planet koji simbolizira komunikaciju i kretanje, tijekom retrogradnog razdoblja djeluje kao da se kreće unatrag, što često donosi nesporazume, zastoj i kaotične situacije. Sada kada je ponovno “u direktnom hodu”, sve se počinje razbistravati, i u mislima i u odnosima s drugima.

“Ovo je savršen trenutak za donošenje jasnih odluka, povratak na projekte koji su stali i ponovno povezivanje s ljudima koji su vam važni”, objašnjava Joanne. “Magla se diže i otvaraju se vrata za napredak, jasnoću i ispunjenje.”

Djevica

Za Djevice, koje su pod izravnim utjecajem Merkura, kraj retrogradnog razdoblja donosi osjećaj stabilnosti i jasnoće. Vraća im se sposobnost organizacije i fokus na detalje.

“Djevice sada mogu bez stresa razjasniti što žele, dovršiti projekte i ponovno uspostaviti red u privatnom i poslovnom životu”, kaže astrologinja. Ovo je idealno vrijeme za planiranje budućih ciljeva, uvođenje zdravih rutina i učinkovitu komunikaciju. Osjećat će se smirenije i sigurnije u vlastite odluke.

Blizanci

I Blizanci, kojima također vlada Merkur, osjetit će značajno olakšanje. Zbrka, nesporazumi i zastoji nestaju, a vraća se mentalna jasnoća.

“Blizanci sada ponovno dolaze do izražaja kroz razgovore, ideje i kreativne projekte”, navodi Joanne. Ovo je izvrsno razdoblje za obnavljanje prijateljstava, flert i nove kontakte. Na poslovnom planu, važno je usmjeriti se na ono što ih istinski nadahnjuje, osobito na projekte koji traže maštovitost i izražavanje.

Jarac

Jarci, poznati po svojoj discipliniranosti, sada mogu s više jasnoće pristupiti planiranju i ostvarivanju ciljeva.

“S direktnim Merkurom, Jarci imaju priliku pretvoriti svoje ideje u konkretne akcije”, kaže Jones. Vrijeme je za donošenje važnih odluka, bilo da je riječ o poslu, osobnim projektima ili financijama. S jasnijim fokusom i obnovljenom odlučnošću, Jarci će lakše usmjeriti svoju energiju i učinkovitije rješavati probleme.

Strijelac

Strijelci, koji često osjećaju nemir tijekom retrogradnog Merkura, sada ponovno pronalaze svoj smjer. Optimistični i znatiželjni po prirodi, spremni su krenuti naprijed.

“Strijelci mogu ponovno planirati putovanja, razvijati osobne projekte i obnoviti važne odnose”, navodi Joanne. Sada je pravo vrijeme za djelovanje – ono što je prije bilo na čekanju sada se može ostvariti. Njihova inspiracija i entuzijazam dobit će novu snagu, a prilike koje su do jučer izgledale daleko sada su na dohvat ruke, piše index.

