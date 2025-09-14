Sedmični horoskop: Neočekivani pozivi, emocionalne tenzije i poslovni stres

Donosimo tjednu astrološku prognozu za razdoblje od 15. do 21. rujna 2025. godine.
Ovan
Posao: U četvrtak vas čeka ozbiljan razgovor sa šefom o vašem daljnjem angažmanu. Bit će napeto, ali otvara se prostor za rast.
Ljubav: U petak stiže poziv od stare ljubavi, a razgovor će vas uzdrmati više nego što očekujete.
Zdravlje: Umor u nogama i bol u leđima od utorka nadalje, tijelo vam šalje poruku da usporite.
Bik
Posao: Početkom tjedna tražit će se od vas da preuzmete odgovornost za tuđu grešku. Ne reagirajte burno.
Ljubav: Partner vam zamjera nešto što niste ni primijetili. Bit će potrebna iskrena komunikacija u subotu.
Zdravlje: Osjetljivost želuca u drugom dijelu tjedna, pripazite na prehranu i stres.
Blizanci
Posao: Vaša ideja bit će odbijena u ponedjeljak, ali sredinom tjedna drugi će je preuzeti pod svojim imenom.
Ljubav: Slobodnima se u srijedu vraća osoba koju nisu zaboravili, ali komunikacija je nejasna.
Zdravlje: Glavobolje i umor zbog manjka sna, osobito u četvrtak i petak.
Rak
Posao: Dobivate zadatak koji vas izbacuje iz rutine, ali može donijeti pozitivan iskorak.
Ljubav: Emocionalna preosjetljivost u srijedu vodi u raspravu s partnerom oko sitnice.
Zdravlje: Osjetljivost dišnih puteva, izbjegavajte zadimljene i zagušljive prostore.
Lav
Posao: Ponedjeljak donosi neočekivani sastanak s klijentom koji traži konkretnu promjenu.
Ljubav: Početkom tjedna osjećate distancu, a u petak stiže poruka koja mijenja ton odnosa.
Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima, razmislite o masaži ili tjelovježbi s naglaskom na istezanje.
Djevica
Posao: Kolega vam u četvrtak pokušava prebaciti odgovornost, a vi to uočavate i reagirate smireno, ali jasno.
Ljubav: Partner se otvara oko nečega što dugo skriva, osobito u nedjelju navečer.
Zdravlje: Poremećen san i pad energije krajem tjedna, potrebna vam je rutina.
Vaga
Posao: U srijedu vam dolazi zadatak koji nosi veliki stres, ali i priliku za dokazivanje.
Ljubav: Netko vas promatra već neko vrijeme, a u petak dolazi prilika za direktan kontakt.
Zdravlje: Poteškoće sa spavanjem i pojačana tjeskoba – izbjegavajte kofein i preopterećen raspored.
Škorpion
Posao: Od utorka vas očekuju stalne izmjene u planovima i frustracije zbog tuđih kašnjenja.
Ljubav: U četvrtak vas partner iznenađuje ozbiljnim pitanjem – nećete znati kako odgovoriti.
Zdravlje: Bolovi u želucu i stezanje u prsima, povezani su s emocionalnim pritiskom.
Strijelac
Posao: U petak primate informaciju o promjenama u timu koje vas mogu izbaciti iz ravnoteže.
Ljubav: Odnos s partnerom prolazi kroz tišinu, ali vikend donosi priliku za dubok razgovor.
Zdravlje: Umor u rukama i nestabilan tlak tijekom tjedna, tijelo vam traži ravnotežu.
Jarac
Posao: U ponedjeljak ćete biti zamoljeni da uskočite u važan projekt, iako vam to nije bilo u planu.
Ljubav: Partner vam nešto prešućuje, a vi to osjećate. Četvrtak je dan za suočavanje.
Zdravlje: Bol u koljenima i ukočenost tijela, izbjegavajte fizičko naprezanje bez pripreme.
Vodenjak
Posao: U utorak se sastajete s osobom iz druge firme, što može biti prvi korak ka novoj ponudi.
Ljubav: Vaša hladnoća budi nesigurnost kod partnera, osobito sredinom tjedna.
Zdravlje: Često ćete biti umorni i zaboravni, pazite na unos tekućine i kraće pauze tijekom dana.
Ribe
Posao: U srijedu dolazi prilika da se uključite u kreativni projekt – iskoristite to.
Ljubav: Osoba s kojom ste nedavno prekinuli ponovno se javlja, ali vi više niste isti.
Zdravlje: Pojačana osjetljivost na stres, mogući su problemi sa spavanjem i koncentracijom.