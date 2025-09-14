Sedmični horoskop: Neočekivani pozivi, emocionalne tenzije i poslovni stres

Donosimo tjednu astrološku prognozu za razdoblje od 15. do 21. rujna 2025. godine.

Ovan

Posao: U četvrtak vas čeka ozbiljan razgovor sa šefom o vašem daljnjem angažmanu. Bit će napeto, ali otvara se prostor za rast.

Ljubav: U petak stiže poziv od stare ljubavi, a razgovor će vas uzdrmati više nego što očekujete.

Zdravlje: Umor u nogama i bol u leđima od utorka nadalje, tijelo vam šalje poruku da usporite.

Bik

Posao: Početkom tjedna tražit će se od vas da preuzmete odgovornost za tuđu grešku. Ne reagirajte burno.

Ljubav: Partner vam zamjera nešto što niste ni primijetili. Bit će potrebna iskrena komunikacija u subotu.

Zdravlje: Osjetljivost želuca u drugom dijelu tjedna, pripazite na prehranu i stres.

Blizanci

Posao: Vaša ideja bit će odbijena u ponedjeljak, ali sredinom tjedna drugi će je preuzeti pod svojim imenom.

Ljubav: Slobodnima se u srijedu vraća osoba koju nisu zaboravili, ali komunikacija je nejasna.

Zdravlje: Glavobolje i umor zbog manjka sna, osobito u četvrtak i petak.

Rak

Posao: Dobivate zadatak koji vas izbacuje iz rutine, ali može donijeti pozitivan iskorak.

Ljubav: Emocionalna preosjetljivost u srijedu vodi u raspravu s partnerom oko sitnice.

Zdravlje: Osjetljivost dišnih puteva, izbjegavajte zadimljene i zagušljive prostore.

Lav

Posao: Ponedjeljak donosi neočekivani sastanak s klijentom koji traži konkretnu promjenu.

Ljubav: Početkom tjedna osjećate distancu, a u petak stiže poruka koja mijenja ton odnosa.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima, razmislite o masaži ili tjelovježbi s naglaskom na istezanje.

Djevica

Posao: Kolega vam u četvrtak pokušava prebaciti odgovornost, a vi to uočavate i reagirate smireno, ali jasno.

Ljubav: Partner se otvara oko nečega što dugo skriva, osobito u nedjelju navečer.

Zdravlje: Poremećen san i pad energije krajem tjedna, potrebna vam je rutina.

Vaga

Posao: U srijedu vam dolazi zadatak koji nosi veliki stres, ali i priliku za dokazivanje.

Ljubav: Netko vas promatra već neko vrijeme, a u petak dolazi prilika za direktan kontakt.

Zdravlje: Poteškoće sa spavanjem i pojačana tjeskoba – izbjegavajte kofein i preopterećen raspored.

Škorpion

Posao: Od utorka vas očekuju stalne izmjene u planovima i frustracije zbog tuđih kašnjenja.

Ljubav: U četvrtak vas partner iznenađuje ozbiljnim pitanjem – nećete znati kako odgovoriti.

Zdravlje: Bolovi u želucu i stezanje u prsima, povezani su s emocionalnim pritiskom.

Strijelac

Posao: U petak primate informaciju o promjenama u timu koje vas mogu izbaciti iz ravnoteže.

Ljubav: Odnos s partnerom prolazi kroz tišinu, ali vikend donosi priliku za dubok razgovor.

Zdravlje: Umor u rukama i nestabilan tlak tijekom tjedna, tijelo vam traži ravnotežu.

Jarac

Posao: U ponedjeljak ćete biti zamoljeni da uskočite u važan projekt, iako vam to nije bilo u planu.

Ljubav: Partner vam nešto prešućuje, a vi to osjećate. Četvrtak je dan za suočavanje.

Zdravlje: Bol u koljenima i ukočenost tijela, izbjegavajte fizičko naprezanje bez pripreme.

Vodenjak

Posao: U utorak se sastajete s osobom iz druge firme, što može biti prvi korak ka novoj ponudi.

Ljubav: Vaša hladnoća budi nesigurnost kod partnera, osobito sredinom tjedna.

Zdravlje: Često ćete biti umorni i zaboravni, pazite na unos tekućine i kraće pauze tijekom dana.

Ribe

Posao: U srijedu dolazi prilika da se uključite u kreativni projekt – iskoristite to.

Ljubav: Osoba s kojom ste nedavno prekinuli ponovno se javlja, ali vi više niste isti.

Zdravlje: Pojačana osjetljivost na stres, mogući su problemi sa spavanjem i koncentracijom.

