Kao povezani super ljepilom – Najjača strast između horoskopskih parova!

Ovan i Škorpion

Ovaj par često ima toplu ljubavnu vezu. Oba znaka kontrolira Mars – planet strasti, agresije i energije. Strast će postati pravo super ljepilo koji će ih držati zajedno. Vrijedi se pripremiti za beskrajne eksperimente, a u budućnosti i za velike konflikte.

Između njih će doći do takve strasti da će se teško moći odvojiti jedno od drugog. Muškarci Ovnovi su apsolutno bezobzirni i žure u novu romansu, posjedujući osjećaj muške superiornosti.

Žena Škorpion će ga vezati svojim ponašanjem i skrivenom strašću. Njena zavodljivost će biti njegova slabost, a njegovo povjerenje je njena slabost.

Vaga i Riba

Kada se maštovita Riba upozna s idealističkom Vagom, romansa je rođena između njih, izgrađena na fantaziji. Želja da pobjegnu od stvarnosti stvoriti će idilu koja će maskirati probleme.

Ovo je jedna od najkompleksnijih kombinacija, prepuna ljubavi. Oba partnera žele usrećiti jedno drugo i njihov odnos je pun sentimentalnih gesta.

Ribe žele živjeti u udaljenom svijetu, odvojeni od stvarnosti i svakodnevnog stresa. Istovremeno, Vaga uvijek traži idealnog partnera koji će zadovoljiti sve njene standarde.

Lav i Bik

Između Lava i Bika biti će odgovorne, živopisne i sentimentalne veze.

Lav koji je pod kontrolom Sunca žudi za divljenjem, dok Bik kojim upravlja Venera, jednostavno želi ugodan život. Lav voli senzualnost Bika, dok će Bik biti polaskan zbog toga što Lav može učiniti da se osjeća voljenim i posebnim.

Budući da su oba fiksna znaka, oni će biti lojalni jedni drugima, ali su vrlo tvrdoglavi i nemaju tendenciju mijenjati svoje navike. Oni se ne slažu sa promjenama koje mogu povrijediti ponos Lava i samozadovoljstvo Bika.

Kada nešto griješe, oboje nisu spremni priznati krivicu. Rade sve na svoj način, a onda stvari završe sukobom.

Strijelac i Djevica

Ovi znakovi usmjeravaju jedni druge, ali u isto vrijeme mogu poludjeti jedno od drugog. Strijelac će osloboditi Djevicu od pretjerane napetosti i nepopustljivosti, ali ponekad će je staviti u neugodnu situaciju.

Djevica će držati Strijelca od nesavjesnih postupaka. Ovo dvoje će imati odnos stalnog privlačenja i odbijanja, jedinstvene kemije.

Kao pravilo, ukoliko se ovi znakovi upoznaju još u adolescenciji, ostati će zajedno, usprkos njihovim razlikama.

Jarac i Vodenjak

Jarac je pristalica tradicija i poštuje pravila i granice, očekujući to i od drugih. Vodenjak je pobunjenik koji mrzi granice i uvijek ih pokušava razbiti.

Pošto se Jarac uvijek ponaša kao gospodar, ili kao izvrsna dama u javnosti, oni imaju tajne naklonosti u koje nitko ne sumnja dok se ne nađu u ljubavnom zagrljaju.

Vodenjak ne skriva svoje namjere ni u javnosti ni u intimi, jer to doprinosi njihovoj želji za eksperimentima i inovacijama.

Vodenjak voli nepredvidivosti, a Jarac ne voli iznenađenja i to će dovesti do stvarnih eksplozija, kako u dobrom tako i lošem smislu.

