Što svaki znak Zodijaka (on i ona) mrzi u vezi – OVE stvari ih čine nervoznim i ljutim!

Ono što žena rođena u znaku Blizanaca ne podnosi je ovisnost o nekome. Ako odluči izlaziti, bolje da vjerujete da je ništa ne može zaustaviti. Muškarac Strijelac mrzi dosadne i usamljene žene. On treba ženu koja je samostalna, karizmatična i otvorena.

Ovan – muškarac

Ovan je pun iznenađenja. On je pustolovan i hrabar. Zbog svog zabavnog raspoloženja, muškarac Ovan ima tendenciju da bude nedosljedan i vrlo nepouzdan. Bez obzira na to, obvezat će se osobi koju voli. Ali on se neće odlučiti za nekoga tko voli rutinu i stabilnost, kao što će se na to odlučiti Jarac ili Djevica. Ne, želi nekoga tko će s njim otići na skok s padobranom, putovati cijelom zemljom i slično.

Djeluj sada, a kasnije postavljaj pitanja. Mrzi biti u dosadnom i blesavom odnosu, jer je izravan, avanturistički raspoložen i voli izazov. Budite hrabri i spontani. Budite oduševljeni i ambiciozni. Budite neovisni, ali ga podržavajte u njegovoj žeđi za avanturom.

Ovan – žene

Postoji jedna stvar koju žena Ovan mrzi, a to je kada netko misli da ga ona treba. Žena Ovan je neovisna, hrabra, ambiciozna i potpuno samodostatna. Brutalno je iskrena, bez obzira jesu li iskreni i oni oko nje.

Ona ne želi da netko misli da je ovisna ili da je oduševljena s ikim, osim sa sobom i svojim ciljevima. Potreban joj je samostalan muškarac, društven i koji će joj pružiti podršku i umiriti je kada su sami.

Bik – muškarac

Muškarac Bik je posve lojalan svojoj partnerici, bez obzira na sve. On je velikodušan sa svima oko sebe. On štiti sebe i krije svoje osjećaje jer ne želi biti povrijeđen. Ali najvažnija stvar za njega je njegova odgovornost i to mu je od najveće važnosti. On voli rutinu i uvijek provjerava svoje popise.

Dakle, ako je u vezi sa ženom koja je pomalo neodgovorna i malo previše divlja, neće dugo biti sretan. Žena rođena u znaku Strijelca bi bila previše za njega. Muškarac Bik bi bolje funkcionirao sa ženom rođenom u znaku Blizanca zbog njene rezerviranosti i introvertiranosti.

Bik – žene

Žena rođena u ovom znaku je mnogo dobrih stvari. Pametna je, strastvena, dobra je prijateljica, velikodušna je i uporna. Ona je također odgovorna za svaku sitnicu koju čini. Problem sa ženom u znaku Bika je njezin potpuni nedostatak fleksibilnosti. Ne voli promjene i ne voli ljude koji izazivaju njeno mišljenje.

One vjeruju da su često u pravu i brutalno su iskrene. Zato žena Bik mrzi nepopustljive osobe. Potreban joj je fleksibilan muškarac da bi uravnotežio njezinu nefleksibilnost. Ako su dvije osobe u vezi jednako nepopustljive, njih dvoje neće trajati dugo zajedno. Žena Bik treba nekoga tko će joj dopustiti da ima svoj raspored i rutinu koju želi.

Blizanci – muškarci

Blizanac je tipičan, klasičan i bezvremenski “život zabave”. Uvijek je zabavan i karizmatičan. U profesionalnom okruženju, ljudi se oslanjaju na njega, znaju da će dobro obaviti posao i to sa smiješkom. Bez obzira na njegovu sklonost koketiranju, on je odan – pa ako ste ljubomoran tip (poput Škorpiona ili Raka), u njemu će polako rasti mržnja prema vašoj opsjednutosti kontrolom nad onim što on radi.

Polako će početi primjećivati da ste sretniji ako je s vama kod kuće, a to će ga uzrujati jer Blizanac neće biti spreman odreći se svog društvenog života. Zapravo, poludjet će ako ga se mora odreći i to bi moglo uništiti vašu vezu.

Blizanci – žene

Žene rođene u ovom znaku su uravnotežene, pametne i nevjerojatno inteligentne. Mogu biti društvene, ali znaju uživati i sklupčane na kauču u udobnosti svog doma. One su fleksibilne kada su u pitanju njihove karijere i često mijenjaju poslove kako bi shvatile koje je savršeno mjesto za njih. One su fleksibilne i u društvenom okruženju, mogu se družiti sa samo nekoliko ljudi, a često znaju biti glavne zvijezde zabave.

Ono što žena u ovom znaku ne podnosi je ovisnost o nekome. Ako odluči izlaziti, bolje da vjerujete da je ništa ne može zaustaviti. Nemojte očekivati ​​da će visjeti uz vaše rame, jer ona jednostavno nije takav tip žene.

Rak – muškarci

Rakovi su puni samopouzdanja kad to žele i nesigurni su u svim ostalim slučajevima. Imaju česte promjene raspoloženja. Mogu biti društveni i zabavni i otvoreni, a odmah zatim mogu se pretvoriti u raka koji ne izlazi iz svoje ljušture. Povući će se i bit će nevjerojatno tihi i postat će vrlo asocijalni.

Štoviše, muškarac Rak je mamin sin pa će joj uvijek željeti ugoditi. Zato mrzi ako se ponašate strogo prema njemu. Promatrate li ga pod mikroskopom? Napadate li ga ili možda obezvrjeđujete stvari koje radi? Rak je ionako već sam dovoljno strog prema sebi. Nemojte biti još jedna osoba koja radi istu stvar.

Rak – žene

Žena rođena u ovom znaku je komplicirana žena. Ona može biti društvena, zabavna i nevjerojatno sigurna sebe u nekim situacijama. No, ispod svega toga, ona je žena koja testira samu sebe, propituje svoje samopouzdanje i zapravo nije sigurna u mnoge stvari koje čini ili govori.

Bez obzira na to, ona voli pažnju i u vezi joj je naročito potrebna. Zato najviše mrzi kad je dobiva. Borit će se do smrti za nju i pobrinut će se da znate da joj je potrebna. Najbolje je poklanjati joj pažnju u svim okolnostima.

Lav – muškarci

Lav je snažan vođa, čovjek snažnog mišljenja i dominantna osoba u svakoj situaciji – pogotovo kada je riječ o vašem odnosu. Nije čudo zašto u odnosu najviše mrzi kada ga se kritizira zbog načina na koji nešto radi. Ako se raspravljate s njim, postanete agresivni i verbalno ga napadnete, on će vas još jače napasti.

Neće htjeti popustiti pa ćete morati vi kako biste poboljšali odnos. Morat ćete kontrolirati svoje emocije i situaciju kako ne bi eskalirala. Jednostavno mu dopustite da si uzme vremena da se bavi s tim i da sam kasnije to riješi.

Lav – žene

Lavice imaju puno samopouzdanja, takta i hrabrosti kakvu malo njih ima. One ne prihvaćaju „ne“ kao odgovor gotovo od nikoga. Žele da svi upoznaju i razumiju njihova mišljenja i naravno, da se slažu s njim. One su komplicirane, ali i vrlo jednostavne, jer im je najvažniji njihov ego. Zato, u vezi, njihov partner ne bi trebao uživati ​​u kontroli koliko i oni. Osobnosti će se sukobiti. Odnos će završiti u katastrofi.

Žena Lav mora misliti da ona ima kontrolu. Ne, ona to mora znati. Izradit će planove za vas, kontrolirat će razgovor kada se ne slažete i pomoći vam gotovo svakoj odluci.

Djevica – muškarci

Muškarac rođen u ovom znaku prolazi samostalno kroz svoju svakodnevnu rutinu. Voli imati nekoga s kim će je podijeliti, ali zasigurno mu to nije neophodno. On je praktičan u svakom smislu te riječi, donosi najracionalnije odluke u svakoj situaciji. Zato ne voli biti u vezi s nekim tko često pokazuje puno emocija.

Ne zna kako takvoj osobi pružiti podršku jer to nije način na koji on funkcionira. Pokušava dati najbolje od sebe jer je praktičan i razumije da bi trebao, ali se doista ne može povezati s emocijama druge osobe na način na koji možda mogu Ribe ili Škorpion.

Djevica – žene

Djevica je vrlo rezervirani introvert. Voli odlaziti u kino, slušati glazbu na plaži i kupati se u ranim jutarnjim satima dok je mirno. Bit će društvena ako treba, ali rijetko to voli. Kao Djevica, ona je također praktična, racionalna i analitična.

Najbolja odluka uvijek je ona koja ima najviše smisla. To je tako jednostavno. No, zbog njenog introvertiranog raspoloženja, ona ne voli izlaziti s osobama koje su pretjerano društvene. Osobe rođene u znaku Blizanca ili Raka ne bi bili najbolji za nju.

Vaga – muškarci

Muškarci rođeni u ovom znaku su jednostavni, društveni i inteligentni. On je prijatelj sa svima oko sebe. Ne sviđa mu se drama i često se ne želi sukobljavati. To je zato što je ležeran i miran, a često se više usredotočuje na prijatelje i njegov rad. Zato bi kada se ne slažete, trebali to iznijeti na što mirniji način.

Ako počnete podizati glas, iznositi stvari iz prošlosti ili ga bosti sarkastičnim komentarima, on više neće simpatizirati vaš odnos. Ako ga pritišćete, on će postati bezobziran, zloban i sarkastičan. Mrzi dramu i mrzi kad netko ne može dopustiti da nešto prođe. To je jednostavna stvar za napraviti, ali kad se emocije uključe, to može biti teško.

Vaga – žene

Baš kao i muškarci rođeni u ovom znaku, žena Vaga je otvorena i prijateljski raspoložena. Ona ima veliki društveni krug ljudi i uživa u druženju s prijateljima. Ona je ležerna i nije joj bitno da bude središte pozornosti; jednostavno uživa kada je u dobrom društvu. Međutim, žena Vaga treba odobrenje od drugih u mnogim dijelovima svog života, tako da ona ima tendenciju obrambenom stavu ako osjeti da je netko osuđuje.

Ako ste u vezi sa ženom Vagom, budite oprezni s onim što govorite i kada to govorite. Ona je osjetljiva na vaše riječi i na vaše misli, zato budite nježni tijekom argumenata ili će se pretvoriti u neemotivni, grubi i bezobzirni nered.

Škorpion – muškarci

Škorpion je strastven kada je riječ o mnogim stvarima. Voli baviti se hobijima i biti zauzet. On uživa u svom poslu, radi stvari oko kuće i provodi vrijeme s obitelji i prijateljima. Osjeća vrlo duboko, iako on ne može uvijek to izraziti. On može biti tvrdoglav i razborit, tako da će svatko tko ga izazove osjećati posljedice toga. Međutim, najgore je kada stupi u vezu s nekim kome ne može vjerovati. Previše je sumnjičav i emocionalan.

Također može postati opsesivan, pogotovo ako radite stvari koje ne biste trebali. Muškarci rođeni u ovom znaku su temperamentni zbog svojih strastvenih dispozicija, ali zaslužuju nekoga tko će im posvetiti na najvjerniji način.

Škorpion – žene

Žena rođena u ovom znaku je opsesivna, ponekad na dobar, a ponekad na loš način. Kako može biti opsesivna na dobar način? Vjerojatno se pitate to isto pitanje. Pa, kada se Škorpionka obveže, ona ulaže cijelo srce i dušu u odnos. Ona je suosjećajna i ljubazna, želi dati svoju ljubav i sve što njena ljubav zaslužuje. Ona je također atraktivna, simpatična i osjetljiva. Dakle, ako je s nekim tko se ne želi obvezati, ona ga vrlo brzo počinje prezirati.

Počinje se pitati što nije u redu s njom, preispituje motive druge osobe i postaje opsjednuta pitajući se što se događa. Žena rođena u ovom znaku bi se trebala obvezati muškarcu rođenom u znaku Raka ili Strijelca jer će joj pružiti sigurnost koju treba.

Strijelac – muškarac

Strijelac je opušten i bezbrižan. On je pozitivan i zabavan, te nikada ne dopušta da ga nadvladaju mračna raspoloženja jer to nije njegov stil. On je uvijek sretan, optimističan i spreman za bilo kakav društveni događaj. Zbog toga, Strijelac neće biti zainteresiran za dosadnu ženu koja želi biti puno kod kuće. Rijetko sjedi kod kuće i gleda televiziju ili sjedi na računalu.

Mrzi žene koje se ne vole družiti jer zna da će to uzrokovati probleme u njihovu odnosu. Strijelac treba ženu koja je samostalna, karizmatična i otvorena. Žena rođena u znaku Blizanca ili Raka bila bi savršena za njega.

Strijelac – žene

Slično muškarcu rođenim u ovom znaku, žena Strijelac je društvena i zabavna. Ona voli biti s ljudima i velik je prijatelj onima koji su joj bliski, njezinim poznanicima i svima s kim se susreće. Ona je istinski sretna i bezbrižna, ne želi da sitne stvari utječu na njezino raspoloženje. Ona je potpuna suprotnost od Riba ili Raka, koji dopuštaju da svaka mala stvar utječe na njih.

Jedna stvar koju žena Strijelac mrzi u vezi je osoba koja se ne može posvetiti odnosu. Iako je bezbrižna i neovisna u svakom aspektu svog života, ona i dalje ne želi gubiti vrijeme. Njezino vrijeme joj je važno i mogla bi se posvetiti avanturističkim i smionim stvarima ako nije s nekim tko će poduprijeti njene potrebe i želje.

Jarac – muškarci

Jarac je jednostavan – i pod jednostavan mislim na graničnu dosadu. Žao mi je, ali istina je! Oni imaju velike kvalitete. Oni su prizemljeni i strpljivi. Imaju dobar smisao za humor i ljubazni su prema svima s kojima se susreću. Međutim, oni žude za rutinom i stabilnošću, tako da sve što je suprotno od toga je nešto što oni ne mogu podnijeti.

Ne vole avanturu (osim ako je planirana). Ne vole spontanost osim ako se ne mogu pripremiti za to (mislim da to onda gubi svoju ‘spontanu prirodu’ zar ne?). Zato Jarac mrzi osobe koje ne mogu živjeti u rutini. To će ga učiniti tjeskobnim.

Jarac – žene

Baš kao i muškarac rođen u ovom znaku, dama rođena u znaku Jarca voli rutinu i stabilnost. One su racionalne i sporo se kreću u svakom dijelu života. To ne znači da nisu uspješne, ali rade na stvarima u vlastitom tempu i na svoj način. Svaka odluka donosi se s praktičnim rasporedom i razumnim ponašanjem.

Njihove emocije će rijetko, ako ikad, biti važan čimbenik u procesu donošenja odluka. Zato se stabilnoj Jarčici neće svidjeti netko tko je emocionalan ili tko donosi odluke temeljene na srcu i njegovim željama. Žena rođena u ovom znaku ne bi mogla biti u vezi s Ribama ili sa Strijelcom.

Vodenjak – muškarci

Muškarac rođen u ovom znaku je društven i pršti od samopouzdanja. Vodenjak je posvećen u svakom dijelu svog života – profesionalno i osobno. On ima snažan stav, sposoban je vrlo lako uvjeriti druge u ono što on misli jer zna obrazložiti zašto ima smisla. On može biti nepredvidljiv i nepouzdan jer voli avanturu i voli društvo.

Zapravo, velik dio njegovog života okreće se zabavljanju s njegovim odanim i jednako zabavnim prijateljima. To je vrlo važno za njega. Zato Vodenjak ne voli rezervirane ili zatvorene žene. Ne bi bio prikladan za Djevicu ili ženu rođenu u znaku Blizanca, ali žena Rak ili žena Strijelac bila bi super zabavna i savršena za njega.

Vodenjak – žene

Žena Vodenjak je mnogo stvari. Ona je uvjerljiva na takav način da se ljudi stvarno slažu s njom i suosjećaju s njom. Razumna je s odlukama koje donosi, iako je ponekad to teško za nju. Odlučna je kada treba ostvariti ciljeve u svom životu, na bilo koji način. Ali najvažnija osobina žene Vodenjaka je njezina lojalnost. To je točno – ona je najvjernija prijateljica i najodanija osoba od svih znakova zodijaka.

Zato ima smisla da će mrziti biti u vezi s muškarcem kojem ne može vjerovati. Ako ste zainteresirani za ženu rođenu u ovom znaku, ali ne želite se obvezati, nemojte se truditi. Neće dugo trajati ako pomisli da bi je mogli povrijediti. Želi nekoga tko će joj biti odan jednako kao što je i ona.

Ribe – muškarci

Muškarci rođeni u ovom znaku su nevjerojatno osjetljivi i otvoreno pokazuju svoje osjećaje. Oni vole svim srcem i potpuno. Kad muškarc rođen u ovom znaku upozna ženu koja mu se sviđa, postaje vrlo zabrinut. Za nekoliko tjedana, ako ne i dana on će biti potpuno zaljubljen u nju. On će joj vjerovati, cijeniti je i pružit će joj sve što može.

Zato je očito da je ono što najviše mrzi u vezi biti povrijeđen na bilo koji način. Ne želi biti ostavljen, ne želi sukobe. Uvijek će željeti mirno i učinkovito proći kroz situacije. Mrzi kada se pojave negativne emocije između njega i njegove partnerice.

Ribe – žene

Žena rođena u znaku Riba voli muškarca koji joj može pružiti podršku, učiti s njom i voljeti je u potpunosti. Slično kao i muškarci rođeni u znaku Riba, ne želi se sukobljavati i ne želi biti povrijeđena.

No, ima dosta muškaraca koji će je povrijediti dok bude tražila onoga koji to neće. Jedan od njih će biti cool, pretjerano “macho” tip koji je više zabrinut za sebe nego za njezino dobro.

On će biti onaj koji nije spreman za vezu, ali svejedno će pokušati. To će biti ono što ona najviše mrzi, jer zna da zaslužuje biti s nekim tko se bolje odnosi prema njoj. Mnogo će naučiti iz ove pogreške i prilično brzo će pronaći tu posebnu osobu koja će joj dati sve prave stvari u pravom trenutku.

