ONI vas vole mrziti: Zbog čega ljudi zavide Ovnovima, a Škorpione žele diskreditirati?

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Oni gaje kontradiktorne osjećaje prema vama – zavide vam i poštuju vas u isto vrijeme. S obzirom na činjenicu da ste stalno u pokretu – iskušavate nove stvari, putujete do novih mjesta i stalno ste otvoreni za nova iskustva.

Oni vas vole mrziti – uhode vas na društvenim mrežama, jer ne mogu odoljeti – istovremeno se dive fotografijama koje dijelite s putovanja na kojima ste bili, fotografijama zanimljivih tečaja i hrpe drugih zabavnih stvari koje radite.

Bik (20. travnja – 21. svibnja)

Ljudi vole mrziti vašu orijentiranost na detalje i vašu sklonost estetici.

Bilo da je to odjeća za izlazak, novi jastuci koje ste stavili u vašu spavaću sobu ili način na koji ste obukli majicu pa izgleda tako šik, ljudi uvelike znaju biti i zaprepašteni i fascinirani načinom na koji se nosite i načinom na koji održavate prostor oko vas.

Blizanci (22. svibnja – 21. lipnja)

Iz razloga što se ispod vaše vesele površine nalazi i ponekad izroni i vaša živčana i napeta strana, ljudi vole za vas reći da ste lažni.

Osobito kada ste glavni na nekoj zabavi, te nasmijavate ljude i zabavljate ih, ljudi pronalaze bizarnu radost u širenju priče kako vi zapravo imate tužniju, tamniju stranu i da zapravo niste sretni.

Rak (22. lipnja – 22. srpnja)

Vi ste vrlo intuitivni i posebno dobri u čitanju raspoloženja i emocija drugih ljudi, što ih ponekad izluđuje.

Često se osjećaju neugodno, jer mogu osjetiti da možete prozreti njihove maske, tako da imaju tendenciju pokušavati naglasiti činjenicu da ste ‘jako ćudljivi’ ili ‘previše emocionalni’.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Vi ste puni dobrih ideja i vaša kreativnost se čini beskrajna, što uzrokuje da vas neki ljudi smatraju idolom i da vas mrze u isto vrijeme.

Ljudi koji iskazuju najviše negativne energije u vašoj prisutnosti, obično su oni koji su nezadovoljni svojim poslom, ljubavi, itd. – i zato što vi tako strastveno provodite ono što zaista želite učiniti sa svojim životom, njima je teško biti u vašem društvu.

Djevica (23. kolovoz – 22. rujna)

Djevice su posebno strastvene kada žele otkriti tko su oni kao osobe – kada žele razumjeti svoje želje, svoje potrebe, strahove, ranjivosti, itd.

A kad se netko osjeća nepovezano sa svojim vlastitim životom ili svojim ‘pravim ja’, ne postoji ništa što mrzi više nego biti u društvu nekog tko je autentičan i samosvjestan, poput Djevice.

Dakle, dok puno ljudi osjeća duboko ukorijenjeno poštovanje prema vama iz razloga što pokušavate shvatiti tko ste, također i pronalaze neobičnu ugodu gledajući kako sumnjate u sebe i kritizirate se.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Šarmantni i ležerni ljudi poput Vage, istovremeno su jedni od najzabavnijih ljudi i onih koji izazivaju najveću frustraciju.

Ljudi su rastrgani između činjenice da ste tako simpatični, ljubazni i prijateljski raspoloženi prema svima, ali također djelujete iscrpljujuće na sve oko vas, a to u osnovi znači da je reflektor uvijek na vama.

Škorpion (23. listopada – 22. studenog)

Vaša marljivost, strast i trud su aspekti vaše osobnosti koje ljudi mrze jednako kao što ih žele oponašati. Vaši suradnici posebno cijene rad s vama (kao što ih i ujedno on zastrašuje), jer to znači da će projekt gotovo sigurno ići dobro, a također jamči da ćete dobiti najviše pohvala.

Imate dobru reputaciju i svi vas poštuju, tako da ljudi žele biti poput vas gotovo jednako kao što vas žele diskreditirati.

Strijelac (23. studenog – 21. prosinca)

Optimizam i dobar smisao za humor nije nešto što drugim ljudima tako lako dolazi kao vama.

Iako možete biti izuzetno ugodni i vaša prisutnost je često ohrabrujuća, ljudi si ne mogu pomoći i ponekad osjećaju blago olakšanje kada vam vaša slijepa pozitivnost povremeno stvori probleme.

Jarac (22. prosinca -20. siječnja)

Strpljenje, ambicija i mudro odlučivanje – osobine koje većina ljudi očajnički pokušava oponašati, ali vi to sve imate bez ulaganja ikakvog truda.

Koliko god vas oni poštuju i gledaju na vas kao na model „Kako upravljati svojim životom“, oni si ne mogu pomoći, osjećaju se razočarani kada izgubite pribranost ili kada prolazite kroz grubu fazu pesimizma i nesigurnosti.

Vodenjak (21. siječnja – 18. veljače)

Vaša sposobnost da vas uopće ne dira tuđe mišljenje je nešto što svi žele postići, ali vrlo malo njih u tome i uspije. Vaš snažan osjećaj neovisnosti i svoje vlastite originalnosti, beskonačno frustrira druge ljude.

Ponekad, oni samo žele vidjeti vaš neuspjeh kako bi njihovi vlastiti neuspjesi i sumnje u sebe izgledali prihvatljivo i normalno.

Riba (19. veljače do 20. ožujka)

Vaša samilost i osjetljivost su rijetke na ovom svijetu – ljudi to cijene, ali oni su također često zbunjeni zbog toga.

Ponekad, oni samo žele vidjeti da i vi možete izgubiti živce, biti zli i pakosni.

Oni žele vidjeti nekakav vanjski znak (kroz otrovno ponašanje) da ste nesretni i nezadovoljni sobom jednako kao što su i oni.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

