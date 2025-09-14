Merkur u Vagi od 18.9.: Evo koja 3 znaka očekuje posebno sretno razdoblje

Ulazak Merkura u Vagu od 18.9. donosi značajan zaokret u energiji – s analitične Djevice prelazimo u prostor harmonije, diplomacije i estetske uravnoteženosti. Najviše koristi od ovog tranzita osjetit će tri znaka, koji će dobiti priliku poboljšati odnose, pokrenuti kreativne projekte i izraziti se na način koji će biti prihvaćen i cijenjen.

Merkur se trenutno nalazi u znaku Djevice, gdje zajedno sa Suncem donosi snažan naglasak na praktičnost, analitičnost i jasnoću misli. No, već od 18.9. situacija se značajno mijenja jer Merkur ulazi u Vagu i donosi potpuno drugačiju energiju.

Ovaj tranzit donosi naglasak na komunikaciju, partnerstva, diplomaciju i eleganciju. Merkur je planet izražavanja, misli, ugovora i pregovora, a Vaga u prvi plan stavlja ravnotežu, sklad, ljepotu riječi i harmonične odnose.

Upravo zato, razdoblje koje slijedi bit će obilježeno traženjem kompromisa, boljim međuljudskim odnosima i naglašenim osjećajem za pravdu i estetiku.

Za neke horoskopske znakove ovo će biti posebno povoljno razdoblje u kojem će se otvoriti nove prilike za poboljšanje odnosa, pokretanje kreativnih projekata i jasnije izražavanje svojih potreba. Tri znaka posebno će osjetiti snažan pozitivan utjecaj ovog Merkurovog tranzita.

VAGA

Ulaskom Merkura u njihov znak, Vage dobivaju priliku da njihovi glasovi budu jasnije i snažnije čuti. Riječi Vaga imat će veću težinu i utjecaj, a komunikacija će teći lakše i skladnije nego inače.

Bit će im jednostavnije jasno izraziti što žele, postaviti zdrave granice te pregovarati na način koji umiruje, a ne potiče sukobe.

Ovo je razdoblje u kojem ideje mogu dobiti svoju konkretnu primjenu, a razgovori i dogovori mogu donijeti vrlo povoljne rezultate – bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili osobnim projektima.

Savjet astrologa: Aktivno se uključite u komunikaciju, ne ustručavajte se iznijeti svoje stavove, napišite ono što osjećate i budite iskreni u pregovorima. Merkur vam daje šarm i uvjerljivost, što je idealna prilika za prezentacije, kreativne procese i pregovore.

BLIZANCI

Prirodno znatiželjni i uvijek okrenuti komunikaciji, Blizanci će tijekom Merkura u Vagi zablistati na poseban način.

Njihova sposobnost izražavanja dobit će dodatnu dozu stila i harmonije pa će njihove ideje i prijedlozi imati jači odjek kod drugih.

Merkur u Vagi donosi im šansu da svoje vještine komunikacije koriste u svrhu povezivanja i stvaranja skladnih odnosa, ali i za isticanje u kreativnim projektima.

Savjet astrologa: Ovo je idealan trenutak za pokretanje projekata povezanih s pisanjem, javnim nastupima, društvenim mrežama ili predavanjima. Iskoristite svoju fleksibilnost i mentalnu oštrinu, ali pripazite na preciznost u riječima. Slušajte druge, jer Vaga uvijek traži ravnotežu, a uzajamno razumijevanje dodatno će ojačati vaš utjecaj.

LAV

Za Lavove ovaj tranzit donosi snažan poticaj u području društvenog života, javnog nastupa i osobnog izražavanja.

Merkur u Vagi pomaže im da uravnoteže svoju prirodnu karizmu s dozom šarma i stila, zbog čega će ih drugi lakše prihvaćati i primjećivati.

Bit će to razdoblje u kojem Lavovi mogu zasjati u grupama, na javnim događanjima ili u situacijama koje traže pregovore i promociju. Njihov autoritet i moć izražavanja bit će naglašeni, ali na elegantan, a ne nametljiv način.

Savjet astrologa: Aktivno se uključite u društvene aktivnosti i posvetite pažnju načinu na koji komunicirate i kako ostavljate dojam na druge. Razmislite o stilu odijevanja i cjelokupnoj prezentaciji jer upravo to može biti ključ za uspjeh. Ovaj period donosi izvrsne prilike za pregovore, promocije, prezentacije i jačanje ugleda kroz javne nastupe.

ATMA/stil.kurir

