Financijski horoskop od 15.9. do 21.9.: Škorpion zatvara dugove, Jarac ubire dobitke!

Novac je tema koja često određuje tempo našeg svakodnevnog života, a astrološke prognoze mogu pokazati gdje se kriju prilike i izazovi. Tjedan od 15. do 21.9.2025. donosi intenzivnu energiju – s jedne strane poticajnu za poslovne poduhvate, a s druge opterećenu utjecajem Venere koja 19.9. gubi snagu i pomrčine Sunca 21.9..

Upravo zato važno je znati kako se uskladiti s planetarnim kretanjima i pametno rasporediti resurse.

Ovan

Ovnovi ulaze u razdoblje koje može donijeti istinski proboj na financijskom planu. Sposobnost da brzo reagiraju i prepoznaju priliku bit će njihova glavna prednost.

U poslovnom okruženju važno je birati sugovornike – svaki kontakt s ljudima koji šire sumnju i strah može iscrpiti i umanjiti samopouzdanje, što se izravno odražava i na zaradu.

Mnogi Ovnovi mogu osjetiti poriv da ulože u vlastiti dom ili promijene garderobu. Takvi troškovi neće biti promašaj – naprotiv, mogu donijeti osjećaj sigurnosti i zadovoljstva.

Preporuka je da izbjegavaju rasprave o novcu s osobama koje imaju negativan stav, jer bi ih to moglo navesti na pogrešne odluke. Fokus na osobnu snagu i odlučnost donijet će plodove.

Bik

Bikovi će tijekom ovog tjedna imati priliku vidjeti kako njihove ideje mogu postati izvor zarade. Energija koja ih okružuje potiče kreativnost i otvara prostor za rješavanje financijskih pitanja na konstruktivan način. No, da bi ostvarili stvarni napredak, moraju vjerovati u vlastite sposobnosti.

Posudbe novca, bilo da se radi o davanju ili primanju, najbolje je odgoditi. Sve što Bikovi sada trebaju jest rad na unutarnjoj stabilnosti i njegovanju pozitivnog stava.

Samopouzdanje je ključ: kada vjeruju u sebe, privlače okolnosti koje potvrđuju njihovu vrijednost.

Krajem tjedna očekuje ih nalet inspiracije koji može donijeti neočekivanu korist.

Blizanci

Za Blizance je financijski plan u ovom razdoblju povezan s jasnim razmišljanjem i dobrim rasporedom resursa. Sve što rade treba biti temeljeno na realnoj procjeni, a ne na iluzijama.

Mogu se pojaviti nove poslovne ponude ili prilike za napredovanje, no ključno je dobro proučiti sve detalje prije konačne odluke.

Preporuka je izbjegavati poslove koji traže pretjerani fizički napor – iscrpljenost bi mogla voditi u pogreške. Drugi dio tjedna posebno je povoljan za razmišljanje o investicijama ili kupnji predmeta koji dugoročno donose korist.

Analitičnost i sposobnost da primijete ono što drugima promiče donijet će im prednost.

Rak

Rakovi će imati sposobnost da mudro rasporede sredstva i izbjegnu nepotrebne troškove. Intuicija, koja im je inače snažna, sada će biti posebno izražena, a savjeti voljenih osoba mogu im pomoći da donesu najbolje odluke.

Najveća pogreška bila bi pokušavati udovoljiti svima – to može dovesti do gubitaka.

Ključno je da Rak ostane vjeran sebi i jasno izrazi svoja prava. Ako to učini, otkrit će da prilike same dolaze.

Posebno je važno imati hrabrosti reći „ne“ situacijama koje ne donose dobit. U tom slučaju, financijska stabilnost bit će zajamčena.

Lav

Lavovi će osjetiti snažnu podršku planeta 17. i 18.9.. To su dani u kojima će moći ostvariti dogovore, učvrstiti poslovne odnose i povećati prihode. Osjećaj samopouzdanja bit će naglašen, a njihove ideje naići će na plodno tlo.

Ovo je razdoblje u kojem male inicijative mogu pokrenuti velike promjene.

Svaka nova ideja, bez obzira koliko skromna izgledala, može se razviti u nešto značajno.

Lavovima se savjetuje da ostanu dosljedni sebi – kada rade ono što ih ispunjava, financije se prirodno usklađuju.

Djevica

Djevice ulaze u sedmicu koji nosi obilje prilika, ali i određene zamke. Snažan Merkur podupire ih logikom i analitičnošću, no kraj tjedna donosi slabljenje Venere i pomrčinu koja može poremetiti financijski tok.

Zato je važno da Djevice već sredinom sedmice naprave plan i izbjegnu nepotrebne troškove.

Fokus neka bude na nužnim izdatcima i na projektima koji donose stabilnost. Snagu će pronaći u samodisciplini i u krugu ljudi koji im vraćaju optimizam.

Ako uspiju sačuvati koncentraciju, ovaj tjedan može postati prekretnica u poslovnom smislu.

Vaga

Za Vage, ovaj tjedan donosi lekciju o odgovornosti i samokontroli. Ako vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, mogu napraviti značajan korak naprijed.

No, ako pokušaju preskočiti obveze ili iskoristiti druge, negativne posljedice mogle bi brzo doći na naplatu.

Velike kupnje i pokretanje novih projekata sada nisu preporučljivi. Najbolje rezultate Vage će postići ako se usmjere na ono što već rade, ali s dodatnom dozom pažnje i odgovornosti.

Financijski rast bit će moguć samo kroz dosljednost i ustrajnost.

Škorpion

Škorpioni bi trebali završiti sve što su ranije započeli. Nedovršeni projekti sada mogu stvarati nepotrebne blokade. Tek kada očiste staro, otvorit će se prostor za nove izvore prihoda.

Ovo je povoljan trenutak za traženje novog posla ili dodatnih prilika, ali je nužno oprezno baratati novcem, posebno ako se radi o tuđim ili zajedničkim sredstvima.

Planetarni aspekti sredinom tjedna donose mogućnost privlačenja resursa, a poslovna aktivnost otvara vrata uspjehu.

Škorpioni koji pokažu odlučnost i strpljenje mogli bi doći do važnih financijskih dobitaka.

Strijelac

Strijelci će otkriti koliko je moć misli važna za privlačenje novca. Svaka negativna misao o neuspjehu može im zatvoriti vrata, dok fokus na pozitivno donosi prilike.

Ovaj tjedan traži od Strijelaca da smanje svoje ambicije i obrate pozornost na detalje – na segmente posla koji traže prilagodbu, popravke ili reorganizaciju.

Prevelika inicijativa mogla bi ih odvesti u pogrešnom smjeru.

Umjesto toga, stabilnost i razboritost donijet će najbolje rezultate.

Jarac

Jarci trebaju biti vrlo oprezni s kreditima i posudbama. Male svote mogu biti korisne, no veća zaduženja lako mogu ugroziti sigurnost.

Sredinom tjedna mogu očekivati ugodna iznenađenja i dodatne prihode.

Najviše će dobiti oni Jarci koji pokažu iznimnu produktivnost i odgovornost.

Rad će se višestruko isplatiti, a priznanje neće izostati. Ovo je razdoblje u kojem vrijedi uložiti dodatni trud, jer će nagrade biti proporcionalne zalaganju.

Vodenjak

Vodenjaci će se suočiti s tjednom koji im može donijeti značajne promjene, ali samo ako budu znali kontrolirati svoje reakcije. Prevelika inicijativa mogla bi izazvati suprotan učinak.

Umjesto toga, uspjeh će doći kroz suptilne metode – šarm, karizmu i sposobnost razumijevanja tuđih motiva.

Zavist i uspoređivanje s drugima sada su najveća opasnost. Ako se uspiju osloboditi tih emocija, otvorit će prostor za istinski rast.

Velike kupnje i impulzivno trošenje treba izbjegavati. Najveća snaga Vodenjaka leži u njihovoj sposobnosti da vide širu sliku i koriste je u svoju korist.

Ribe

Ribe će ovog tjedna imati osjećaj da entuzijazam sam po sebi nije dovoljan. Ključ je u disciplini i ustrajnosti.

Poslovne situacije zahtijevat će marljivost i strpljenje, a oni koji pokažu ove osobine imat će priliku ostvariti konkretne dobitke.

Financijske prilike mogle bi se pojaviti iznenada, ali samo one Ribe koje su spremne reagirati trezveno i odlučno iskoristit će ih u potpunosti.

Važno je držati ravnotežu između prihoda i rashoda, te se osloboditi negativnih misli koje mogu sabotirati uspjeh, piše atma.

