Koje stvari žene trebaju prestati očekivati od muževa

Preveliki pritisak na osobu koju volite može stvoriti ogorčenost i na kraju biti “smrtna presuda” za tu vezu.

Prema riječima stručnjaka, brakovi su najbolji kada uopće nema očekivanja. Postavljanje nerealnih pretpostavki o osobi koju volite može uništiti mnoge osobine koje čine partnerstvo jakim.

“Imati očekivanja mijenja dinamiku veze u onu koja će teško funkcionisati. Imati očekivanja pretvara vezu u zadovoljavanje mojih potreba na zahtjev. Da bi veza bila zdrava i sretna, supruge bi trebale prestati očekivati ​​određene stvari od svojih muževa, bez obzira na sve”, kaže bračni savjetnik Stephen Hedger.

Da će ogovarati kao jedna od njenih bliskih prijateljica

Za neke je to bitan dio veze koji jača vezu, ali za druge, očekivanje da će tračati poput jedne od bliskih prijateljica može opteretiti vezu. Ogovaranje bliskih prijatelja supružniku može uzrokovati neugodan prekid.

Ako partner supruge čuje samo negativne ili zlobne stvari o svojim prijateljima ili mu ona otkriva tuđe lične stvari, njegovo mišljenje o toj osobi vjerovatno će se promijeniti. Bolje je ne očekivati ​​da će vam suprug biti prijatelj za trač i umjesto toga održavati tu dinamiku s bliskim prijateljima.

Da će stalno pružati podršku

Anksioznost u vezi je prirodna, ali teško je teret potvrđivanja prebaciti na supružnika. Dok bi suprug trebao pružati potvrdu kroz svakodnevne postupke, stalno oslanjanje na njega da će vam podići samopouzdanje može mu biti teško. Ponekad on možda slučajno omalovažava vaše osjećaje ili snagu veze.

Potvrđivanje je važno u vezi. Može zbližiti parove i omogućiti im da se osjećaju sigurno u braku. Međutim, stalno traženje potvrde može opteretiti brak. Uzrokuje nezdrave probleme s privrženošću. Žene bi trebale prestati očekivati ​​od muževa da stalno potvrđuju njihovu vezu jer bi to moglo opteretiti njihovo mentalno zdravlje.

Da će se samo njoj posvetiti

Nije iznenađenje da bračni parovi uživaju u zajedničkom vremenu. Međutim, kada supruga očekuje da muž svo svoje slobodno vrijeme provodi s njom, to može negativno utjecati na njihovu vezu.

Svima su potrebne društvene interakcije izvan njihove primarne veze. Može biti nezdravo provoditi vrijeme samo s istom osobom. Supruge bi trebale prestati očekivati ​​da njihovi muževi provode svo vrijeme s njima i umjesto toga prihvatiti svoje prijatelje i način na koji oni vole provoditi svoje slobodno vrijeme.

Da će preuzeti njene hobije

U braku je važno imati zajedničke interese. To može biti isti ukus za muziku i filmove ili interes za sport ili vrtlarstvo. Međutim, nerealno je očekivati ​​da će vaš suprug preuzeti sve vaše hobije.

Provođenje kvalitetnog vremena zajedno je važno, ali jednako je važno i imati vlastite hobije izvan vaše veze. Studija je pokazala da zadovoljavanje vlastitih potreba unutar veze pomaže ukupnoj kvaliteti te veze.

Važno je da i muž i žena obavljaju vlastite aktivnosti izvan zajedničkih interesa. Žene bi trebale prestati očekivati ​​da će njihovi muževi preuzeti sve njihove interese.

Da će imati slične ciljeve

Naravno, važno je da se slažete prije nego što se vjenčate. Prije braka potrebno je razgovarati o temeljnim kvalitetama i uvjerenjima, poput želje za djecom ili prakticiranja iste religije. Međutim, od supruga se ne bi trebali očekivati ​​isti, manji ciljevi.

Ciljevi se razlikuju od osobe do osobe. Nečiji cilj možda drugome nema smisla, ali ga ta osoba želi ostvariti kako bi ispunila svoje želje ili potrebe. Ti ciljevi mogu biti u poslu, privatnom životu ili čak u braku. Normalno je da ne težite istim stvarima kao vaš suprug, barem ponekad, a supruge bi trebale prestati to očekivati ​​od njih.

Da je on odgovoran za njenu sreću

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), romantične veze mogu donijeti mnogo koristi. Međutim, to može prijeći granicu kada supruga očekuje da je muž u potpunosti “ispuni srećom”.

Važno je da supruga sudjeluje u aktivnostima koje je čine sretnom. Ako svu svoju sreću usmjeri na jednu osobu, supruga se može osjećati razočarano i depresivno kada njene potrebe nisu zadovoljene. S druge strane, to se može osjećati kao težak teret. Bolje je u potpunosti izostaviti ovo očekivanje iz veze.

Da će se promijeniti kako bi se uklopio u njen “kalup”

Do sada je jasno da nekoga ne možete popraviti ili promijeniti umjesto njega, a kada je u pitanju brak, to ne biste trebali ni očekivati.

Supruge koje žele određene stvari od svog partnera mogu pokušati promijeniti ga kako bi zadovoljio te njihove potrebe. To očekivanje je nerealno i može stvoriti neugodne odnose među parom. Važno je prihvatiti svog muža onakvim kakav jest prije nego što se vjenčate kako biste izbjegli to nepravedno očekivanje.

Da se nikada neće svađati s njom

Stručnjaci kažu da su svađe i male svađe ključne u vezi. Iako svađe mogu biti negativne u braku, ako se vode s poštovanjem i saradnjom, mogu ojačati vezu i omogućiti parovima da pronađu zajednički jezik.

Žene ne bi trebale očekivati ​​da se njihovi muževi nikada neće svađati ili prepirati s njima. Zapamtite da sretni parovi nisu parovi koji se ne svađaju. Nego, to su parovi koji se pošteno svađaju i preuzimaju odgovornost za svoje riječi i postupke, bez obzira koliko bijesni bili u sebi, prenosi Klix.

