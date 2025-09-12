Nije dovoljno samo pomirisati: Evo kako znati je li mlijeko stvarno pokvareno?

U takvim trenucima, većina poseže za tzv. „sniff testom“ – provjeravanjem mirisa – kako bi procijenili može li se mlijeko još koristiti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova metoda može biti varljiva i opasna.

Agencija za sigurnost hrane naglašava da mlijeko s oznakom „upotrijebiti do“ ne treba provjeravati samo mirisom. Razlog je taj što mikroorganizmi odgovorni za trovanje hranom ne moraju nužno proizvoditi neugodan miris, pa proizvod može izgledati i mirisati uobičajeno, a ipak biti štetan po zdravlje.

S druge strane, mlijeko s oznakom „najbolje upotrijebiti do“ odnosi se na kvalitet, a ne sigurnost. Takvi proizvodi ponekad se mogu konzumirati i nakon isteka datuma, ali je nužno obratiti pažnju na promjene u ukusu, teksturi ili pojavi plijesni.

Kako bi se smanjilo bacanje hrane, stručnjaci savjetuju zamrzavanje mlijeka. Neotvoreno mlijeko može se čuvati u zamrzivaču do šest sedmica, a preporučuje se da uvijek bude pohranjeno na temperaturi između 0°C i 4°C. Ključno je i održavanje tzv. „hladnog lanca“ – od prodavnice do kuće, mlijeko mora ostati na niskoj temperaturi.

Pravilno skladištenje i poštivanje rokova upotrebe ne samo da produžava trajanje mlijeka, već i smanjuje rizik od ozbiljnih zdravstvenih posljedica. Stručnjaci zato poručuju: nikada ne rizikujte sa hranom – deklaracije su sigurniji vodič od oslanjanja na prvi dojam, prenose Vijesti.

Facebook komentari