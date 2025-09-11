Koridor pomrčina do 21. septembra: Sudbinski preokreti čekaju ovih 5 horoskopskih znakova

U ovim danima važno je očuvati mir i ne reagirati impulzivno, navode astrolozi. Pomrčine nisu razlog za paniku, već prilika da život usmjerimo u pravom smjeru. Najbolje što možete učiniti je zadržati bistrinu uma i promatrati događaje s distance. Preporuka je da dva dana prije i dva dana nakon pomrčine izbjegavate drastične poteze – selidbe, davanje otkaza, ulazak u velike financijske rizike ili donošenje odluka koje je teško povući. Brzopletost sada može donijeti posljedice koje će se osjećati godinama.

Umjesto toga, iskoristite ovaj period za introspekciju, odmor i prikupljanje snage. Koridor pomrčina iznimno snažno djeluje kada svoje želje i ciljeve jasno zapišete ili vizualizirate, piše Atma. Što preciznije oblikujete sliku svoje budućnosti, to ćete brže privući okolnosti koje će vas do nje dovesti.

znakova koji će najviše osjetiti utjecaj pomrčina

Ovan

Ovnovima se otvara novo poglavlje u odnosima. Ako su veze bile jednostrane ili građene na površnim temeljima, sada će se nepovratno raspasti. No, upravo kroz taj proces oslobađanja dolaze i ljudi koji vas mogu voljeti onako kako zaista zaslužujete. Razdoblje pomrčina može donijeti iskrene razgovore, priznanja ili jasne odluke koje će vam otvoriti oči. Ne opirite se prekretnici – ona je tu da vas oslobodi onoga što vas je kočilo. Kroz ovaj proces uvidjet ćete koliko je važno biti okružen osobama koje vas cijene i podržavaju.

Rak

Rakovi će u ovom periodu biti pozvani da preispitaju svoj put u području rada i samoostvarenja. Možda ćete se naći pred važnim pitanjem: ostati u postojećoj priči uz promjenu taktike ili krenuti ispočetka slijedeći glas srca. Pomrčine donose ubrzano sazrijevanje i hrabrost da dovršite ono što ste dugo odgađali. Poslovi koji su vam prije izgledali zastrašujuće sada će postati izazovi koje ste spremni savladati. Unutarnja snaga koja se u vama budi pomoći će vam da jasno sagledate što je za vas dugoročno održivo, a što je tek privremena iluzija.

Lav

Za Lavove će koridor pomrčina biti ispit u području finansija i vrijednosti. Novčani tokovi mogu doživjeti nagle promjene – od iznenadnih dobitaka do nepredviđenih gubitaka. No, poanta nije u samom novcu, nego u tome što vam on otkriva o vašim prioritetima. Ovo je trenutak kada će Svemir provjeriti jeste li spremni zamijeniti površni sjaj i iluziju statusa za pravu dubinu i unutarnje bogatstvo. Ako naučite lekciju, financijske promjene donijet će vam važan uvid: da prava sigurnost nikada ne dolazi izvana, nego iznutra.

Škorpion

Škorpioni ulaze u razdoblje snažnih transformacija u osobnim odnosima. Na površinu mogu isplivati tajne, skrivene namjere partnera ili vaše vlastite sjene. Za neke će ovo značiti konačno oslobađanje od toksičnih i iscrpljujućih veza, dok će drugima donijeti priliku za obnovu odnosa na potpuno novoj, iskrenijoj razini. Nemojte se bojati onoga što na prvi pogled izgleda kao uništenje – upravo kroz njega dolazi novo rođenje. Pomrčine će vas naučiti da je svaka kriza prilika za oslobađanje, a svako završeno poglavlje poziv na dublju autentičnost.

Vodolija

Za Vodolije će koridor pomrčina donijeti pravi zaokret u načinu razmišljanja i doživljavanju svijeta. Znanja i uvjerenja koja su se činila nepokolebljivima odjednom mogu izgubiti svoju moć. Otvorit će se prostor za nova učenja, nove inspiracije i ljude koji će vam pokazati drukčiju perspektivu. Vaš društveni krug mogao bi se značajno promijeniti – pojavit će se novi učitelji, vodiči ili prijatelji koji će vas inspirirati na potpuno novi put. Pomrčine će vam donijeti otkrića koja će dugoročno oblikovati vašu filozofiju života, prenosi Radiosarajevo.

