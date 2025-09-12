ASTROLOZI PROGNOZIRAJU: 3 znaka obogatiće se tokom naredne nedjelje

Dok zapravo ne počnete da primate nagrade za svoj trud, normalno je da sumnjate u sebe ili preispitujete svoje postupke. U ovom trenutku trebate da vjerujete u sebe i da ne odustajete samo zato što je potrebno vrijeme da se saberete.

Naime, nedjelja od 21. septembra je unutar Portala pomračenja između Pomračenja Mjeseca u Ribama 7. septembra i Pomračenja Sunca u Devici 21. septembra. Tokom ovog portala, događaji se brzo mijenjaju, nagrade dolaze bez napora i konačno možete vidjeti kako vaše finansije počinju da rastu.

1. Blizanci

Astrološka energija ove nedjelje donosi veći finansijski uspjeh kroz vašu karijeru. Univerzum vas usmjerava da sledite svoju svrhu i stvorite karijeru koja odjekuje sa vašom dušom. Bez obzira na posao koji ste radili, ova energija će vam pomoći da donesete veći osjećaj izobilja i ispunjenosti.

U ponedjeljak, 16. septembra, Mesec je u konjunkciji sa Jupiterom, i sve čega se Jupiter dotakne, širi se, uključujući i vaše bogatstvo.

Možda ćete čuti vijesti o unapređenju, bolje plaćenom poslu ili bonusu. Priliv novca koji ćete dobiti biće zahvaljujući radu i trudu koji ste uložili u svoj profesionalni život, zato ne gubite nadu. Nastavite da dajete sve od sebe i vjerujte da će nagrade uskoro postati još veće i očiglednije, prenosi Novi.

2. Djevica

Iskoristite nove mogućnosti koje vam se pružaju. Počev od četvrtka, 18. septembra, Merkur će preći u Vagu, donoseći nove mogućnosti za finansijsko bogatstvo. Ovo će trajati do 6. oktobra, tako da ulazite u pravi period finansijskog izobilja. Dok je Merkur u Vagi, bićete obdareni novim načinima za poboljšanje svojih finansija, kao i neočekivanim finansijskim poklonima.

Ovo bi mogla biti prethodna investicija ili pretplata koja vam se iznenada vraća. Samo budite sigurni da sve što primite koristite da biste poboljšali sebe i da ne izvlačite nikoga drugog iz njihovog nereda.

Merkur u Vagi predstavlja vrijeme aktivne komunikacije koja uključuje vaše finansijsko blagostanje. Dok Vaga pruža priliku za saradnju sa drugima, morate se pobrinuti da je to recipročan odnos.

Ako imate poslovnog partnera, pobrinite se da svako od vas daje svoj individualni doprinos, a na radnom mjestu ne dozvolite kolegi da vam ukrade sjajnu ideju i da dobije sve zasluge. Prigrlite za nove mogućnosti i dozvolite sebi da rastete u većoj finansijskoj stabilnosti.

3. Lav

Novo poglavlje finansijske nezavisnosti počinje kada Venera pređe u Djevicu od petka, 19. septembra, do 13. oktobra. Venera je planeta izobilja i bogatstva, a u Djevici donosi finansijsku stabilnost.

Tokom ovog perioda, konačno ćete dobiti nagrade za svoje prošle napore, kao i nekoliko neočekivanih finansijskih isplata ili bonusa. Osjećaćete se kao da se sve okreće preko noći, ali nemojte potcjenjivati sav trud koji ste uložili.

Univerzum uvijek ima način da se stvari postignu, ali to ne znači da nemate kontrolu. Venera u Djevici je vrijeme da uživate u svemu za šta ste radili. Iako novac teče i osjećate se sigurno, budite oprezni sa prekomjernim trošenjem.

Venera donosi novac, ali može vas takođe učiniti neopreznim sa trošenjem. Umjesto toga, iskoristite svako novo bogatstvo da investirate u sebe i svoju kontinuiranu finansijsku nezavisnost.

