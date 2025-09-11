Pripadnici ovih znakova često nemaju dobar odnos s roditeljima kad odrastu

Odnosi s roditeljima oblikuju našu osobnost i način na koji kasnije gradimo veze s drugima. No, astrologija otkriva da se neki znakovi u odrasloj dobi često suočavaju s izazovima u tom odnosu. Razlozi mogu biti različiti – od njihove potrebe za neovisnošću do osjetljivosti koja dovodi do nesporazuma. Iako to ne znači da ne vole svoje roditelje, njihovi odnosi mogu biti ispunjeni tenzijama i udaljenošću.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj snažnoj želji za slobodom i neovisnošću. Kada odrastu, često se sukobljavaju s roditeljima jer ne žele da im se išta nameće. Njihova impulzivna narav i sklonost brzom donošenju odluka dodatno otežavaju komunikaciju. Iako vole svoju obitelj, teško podnose autoritet i ograničenja, što ih često dovodi u sukob. Tek s vremenom uče pronaći ravnotežu između svoje neovisnosti i obiteljskih veza.

Škorpion

Škorpioni imaju snažne emocije i očekuju istu dubinu u odnosima s roditeljima. Ako osjete nerazumijevanje ili povrijeđenost, skloni su povlačenju i stvaranju zidova. Njihova osjetljivost može dovesti do toga da male nesuglasice prerastu u veće sukobe. Roditeljima je često teško doprijeti do njih jer rijetko otvoreno govore o svojim osjećajima. Ipak, kad se Škorpion odluči približiti, odnos može ponovno postati vrlo snažan.

Vodenjak

Vodenjaci od malih nogu pokazuju potrebu da budu drugačiji i idu svojim putem. U odrasloj dobi to često dovodi do udaljenosti od roditelja koji možda ne razumiju njihovu originalnost i buntovnički duh. Njihova sklonost racionalnom i ponekad hladnom pristupu emocijama može stvoriti dojam da se namjerno udaljavaju. To ne znači da im obitelj nije važna, već da im je sloboda uvijek na prvom mjestu. Tek kada osjete da ih roditelji prihvaćaju takve kakvi jesu, mogu graditi bolji odnos, piše index.

