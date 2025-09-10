Nevjerovatna sreća ili sudbinsko prokletstvo? Evo šta svakog znaka čeka do kraja godine!

Do kraja godine – ništa neće ostati nedorečeno. Ako ste se pitali da li će se konačno otvoriti finansijska vrata, da li vas čeka neko ko vas vidi bez filtera, ili pak sudbinski šamar koji vraća na fabrička podešavanja – ovaj horoskop ne štedi nikoga.

Ovan, Lav, Strijelac – vatreni znakovi pod pritiskom odluka

Do kraja decembra, vatreni znakovi će morati da biraju: da li da slijede impuls ili intuiciju. Novac dolazi kroz rizik, ali emocije traže ranjivost. Ako ste Ovan, ne ignorišite znakove tela. Lavovi, vreme je da priznate sebi šta vas zaista boli. Strijelčevi, prestanite da bežite u planove – neko vas čeka u sadašnjem trenutku.

Bik, Djevica, Jarac – zemljani znakovi u borbi za stabilnost

Zemljani znakovi će doživjeti test izdržljivosti. Bikovi, ne trošite na ono što ne liječi. Djevice, vaša analiza je korisna samo ako ne guši emocije. Jarčevi, prestanite da dokazujete – već ste dovoljno. Novac dolazi kroz ono što ste potcijenili, a ljubav kroz ono što ste izbjegavali.

Blizanci, Vaga, Vodolija – vazdušni znakovi u vrtlogu promjena

Za vas, kraj godine donosi neočekivane obrte. Blizanci, neko iz prošlosti dolazi sa odgovorom koji niste tražili. Vage, balans je precenjen – dozvolite sebi da budete neuredni. Vodolije, prestanite da budete misteriozni – neko želi da vas razumije, ne da vas dešifruje.

Rak, Škorpija, Ribe – vodeni znakovi u emotivnoj centrifugi

Emocije će biti glavni pokretač. Rakovi, ne vraćajte se na staro – to više nije dom. Škorpije, priznajte sebi ko vas zaista povređuje. Ribe, intuicija vam šapuće, ali vi je ignorišete. Do kraja godine, ljubav dolazi kroz ranjivost, a novac kroz kreativnost koju ste potisnuli.

Sudbinski obrt ili šansa za reset?

Ovaj horoskop nije tu da vas uplaši, već da vas probudi. Ako osećate da ste na ivici, to je zato što ste spremni za skok. Do kraja godine, svako od nas dobija priliku da izabere: da li će ponoviti grešku ili je konačno prepoznati, piše Krstarica.

