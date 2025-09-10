Horoskopski znakovi koji posao najčešće biraju srcem, a ne razumom

Posao može biti samo izvor prihoda, ali za određene ljude on je puno više od toga. Njima karijera mora imati smisla, buditi strast i ostavljati osjećaj ispunjenosti. Umjesto da biraju sigurne i predvidljive puteve, oni se vode emocijama i unutarnjim pozivom. Iako takvi izbori ponekad nose rizik, upravo im ta hrabrost donosi najveće zadovoljstvo i autentičan uspjeh.

Ribe

Ribe ne mogu dugo izdržati u suhoparnim poslovima. Njima je potreban rad koji im dopušta da pokažu kreativnost i suosjećanje. Bilo kroz umjetnost, glazbu, pomaganje drugima ili posao koji nosi dublji smisao, Ribe uvijek biraju srcem, a ne kalkulacijama.

Lav

Lavovi žele posao koji im dopušta da zasjaju i pokažu svoj talent. Ne zanima ih uloga u kojoj se ne osjećaju ispunjeno. Bilo da se radi o umjetnosti, vođenju ljudi ili javnom nastupu, Lav mora osjećati strast i ponos u onome što radi – novac i sigurnost su tek sporedni.

Strijelac

Strijelci teško podnose rutinske poslove. Njihov put često vodi kroz karijere koje im omogućuju slobodu, istraživanje i učenje. Oni ne biraju posao zbog stabilnosti, već zbog osjećaja da svaki dan donosi nešto novo. Strast i uzbuđenje važniji su im od plana i kalkulacije.

Rak

Rakovi traže posao u kojem mogu izraziti svoju brižnu i emotivnu prirodu. Njihovo srce vodi ih prema profesijama koje uključuju pomaganje drugima, brigu ili stvaranje topline i sigurnosti. Njima nije najvažnija karijera na vrhu, nego osjećaj da rade nešto što im donosi zadovoljstvo i povezanost, piše index.

