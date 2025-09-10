Horoskopski znakovi koji uvijek žele imati kontrolu u vezi

Ljubav je mnogima prostor ravnoteže i uzajamnog davanja, ali postoje ljudi koji teško prepuštaju kormilo drugome. Oni vole znati u kojem smjeru ide veza, donijeti ključne odluke i zadržati osjećaj da sve imaju pod kontrolom. To ne znači da nisu privrženi, već da se osjećaju sigurnije kada sami određuju tempo i granice odnosa. U horoskopu se dva znaka posebno izdvajaju kao oni koji uvijek žele imati glavnu riječ u vezi, piše index.

Škorpion

Škorpioni ne znaju voljeti napola, za njih je ljubav intenzivna, duboka i sveobuhvatna. I upravo zato žele imati kontrolu, jer samo tako mogu osjećati sigurnost u vezi. Njihova posesivnost i potreba da drže sve pod nadzorom ponekad mogu partneru djelovati naporno, ali iza toga uvijek stoji snažna želja za potpunim povjerenjem i predanošću.

Lav

Lavovi vole biti u centru pozornosti i isto očekuju i u vezi. Oni žele da partner bude odan, ali i da prizna njihovu vodeću ulogu. Njihova potreba za kontrolom proizlazi iz uvjerenja da znaju što je najbolje za odnos. Lav će rado preuzeti kormilo veze, očekujući da partner slijedi njihov ritam i viziju zajedničkog puta.

