Tarot horoskop za jesen 2025: Evo šta karte poručuju za svaki znak Zodijaka

Šta nam poručuju karte za jesen 2025.? Evo detaljnog pregleda za svaki horoskopski znak.

Ovan – Mag

Jesen za Ovna počinje snažno i odlučno. Karta Maga donosi poruku novih početaka, stvaranja i povjerenja u vlastite sposobnosti. Ovo je vrijeme kada trebate stati u svoju snagu i osvijestiti da sve alate za uspjeh već imate. Na poslu se otvaraju prilike za nove projekte ili pozicije, a oni koji razmišljaju o promjeni posla ili započinjanju vlastitog puta dobit će potrebnu motivaciju i hrabrost. U ljubavi, Mag donosi svježinu – moguće je novo poznanstvo koje vas inspirira ili pak obnova strasti u postojećem odnosu. Ova karta podsjeća da se ne trebate beskonačno pripremati – akcija je ključ. Ne čekajte savršene okolnosti. Jesen traži da povjerujete sebi i zakoračite, čak i ako osjećate strah. Upravo kroz djelovanje oslobađate svoj puni potencijal.

Bik – Sedmica štapova

Za Bika ova jesen donosi izazov – ali i pobjedu. Sedmica štapova naglašava potrebu da branite svoje ciljeve i stavove, čak i kada se drugi ne slažu ili ne razumiju vaš tempo. Na poslovnom planu, može doći do situacija u kojima ćete morati pokazati odlučnost i dokazati da stojite iza svojih ideja. Iako će neki pokušati poljuljati vaše samopouzdanje, ova karta potvrđuje da ste na pravom putu. Važno je da vjerujete sebi i nastavite uporno, čak i kada se čini da idete sporije od drugih. U odnosima, Sedmica štapova naglašava važnost zdravih granica. Ne dopustite da tuđa mišljenja ometaju vaš unutarnji mir. Ljubav je prisutna, ali sada zahtijeva iskrenost i jasnoću. Ova jesen poziva vas da budete hrabri, da vjerujete svojoj intuiciji i nastavite graditi svoj put. Male pobjede iz dana u dan vodit će vas prema većim uspjesima.

Blizanci – Desetka štapova

Blizanci ulaze u jesen s velikim ambicijama, no Desetka štapova donosi upozorenje: pazite da ne izgorite. Previše obaveza i odgovornosti može vas iscrpiti, a ova karta savjetuje da naučite dijeliti teret i prihvatite pomoć. Na poslu, moguće je da ćete istovremeno balansirati više projekata. Prioriteti će biti ključni – fokusirajte se na ono što je zaista važno. U suprotnom, riskirate da izgubite energiju na detalje koji vam ne donose željene rezultate. U ljubavi, ova karta potiče otpuštanje starih obrazaca. Ako odnos više ne donosi mir ni radost, vrijeme je da ga preispitate. Slobodni Blizanci mogli bi privući novu osobu čim se oslobode tereta prošlosti. Desetka štapova podsjeća: ne morate sve sami. Jesen vam donosi priliku da pojednostavite život i napravite prostor za nova iskustva.

Rak – Vitez pehara

Za Rakove, jesen 2025. mogla bi biti jedno od najljepših razdoblja godine. Vitez pehara donosi emocije, romantiku, kreativnost i nova iskustva koja ispunjavaju srce. Na ljubavnom planu, ovo je vrijeme strasti i novih početaka. Slobodni Rakovi mogli bi upoznati osobu koja donosi svježinu i radost. Oni u vezama osjećat će obnovu emocija i dublju povezanost s partnerom. Kreativni projekti napreduju, a sve što radite iz srca imat će uspjeha. Jesen vas potiče da slušate intuiciju i slijedite ono što volite. Vitez pehara nosi obećanje svjetlije budućnosti – sada ulazite u fazu kada se vaši snovi mogu ostvariti.

Lav – Trojka pentakla

Lavovi ulaze u jesen s kartom Trojke pentakla, koja donosi timski rad, podršku i zajedničko stvaranje. Na poslu, ovo je idealno vrijeme za saradnje i projekte koji uključuju druge ljude. Ako ste dosad radili sami, sada ćete shvatiti koliko vam povezivanje s drugima može otvoriti vrata. U ljubavi, ova karta naglašava važnost međusobnog povjerenja i saradnje. Odnosi se mogu produbiti kroz zajedničke ciljeve i projekte. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekoga kroz društvene ili poslovne aktivnosti. Ova jesen vas podsjeća da ne morate sve sami – ponekad je ključ uspjeha upravo u zajedničkoj snazi.

Djevica – Đavo

Za Djevice, jesen nosi važnu lekciju. Karta Đavla podsjeća da postoje obrasci, navike ili odnosi koji vas sputavaju. Ovo je vrijeme da ih prepoznate i oslobodite se. Možda osjećate zarobljenost u situaciji koja ne vodi naprijed. Đavo vas potiče da prestanete odgađati i napravite rez. Na poslu, pripazite da vas materijalne brige ili perfekcionizam ne odvedu u krivi smjer. U ljubavi, prepoznajte odnose koji vas iscrpljuju i birajte one koji donose slobodu i rast. Ova karta nosi snažnu poruku: vi imate moć da promijenite vlastitu priču. Jesen donosi priliku da preuzmete kontrolu i oslobodite se svega što vam više ne služi.

Vaga – Kralj mačeva

Za Vage, jesen donosi jasnoću i potrebu da donesu važne odluke. Karta Kralja mačeva traži da se oslonite na razum, logiku i mudrost. U poslovnom svijetu ovo znači da ćete imati priliku pokazati svoju snagu kroz jasnu komunikaciju i donošenje odluka. Na ljubavnom planu, važno je da budete iskreni prema sebi i drugima – ne skrivajte se iza kompromisa koji vas guše. Kralj mačeva simbolizira autoritet, zrelost i objektivnost. Ako preuzmete ovu energiju, jesen vam donosi stabilnost i nove perspektive.

Škorpion – Kraljica pentakla

Za Škorpione, jesen 2025. donosi plodove rada i osjećaj sigurnosti. Kraljica pentakla simbolizira stabilnost, praktičnost i obilje. Na poslu, vaši napori počinju davati rezultate. Možete dobiti priznanje, napredovanje ili financijsku nagradu. U ljubavi, ovo je vrijeme topline i podrške. Ako ste u vezi, odnos postaje čvršći i stabilniji. Slobodni Škorpioni privlače osobe koje donose mir i stabilnost. Ova karta podsjeća i na važnost brige o sebi. Iskoristite jesen da pronađete ravnotežu između posla i osobnog života.

Strijelac – Trojka pehara

Strijelci ulaze u veselu i optimističnu jesen. Trojka pehara donosi radost, druženje, slavlje i posebne trenutke. Na ljubavnom planu, ovo je vrijeme kada se odnosi razvijaju kroz smijeh i zajedničke avanture. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati nekoga u društvenom okruženju, dok zauzeti uživaju u opuštenijem i vedrijem periodu s partnerom. Poslovno, kreativne ideje imaju veliku podršku. Možete se povezati s ljudima koji dijele vaše vizije i započeti suradnje koje će vas inspirirati. Jesen vam donosi priliku da se podsjetite koliko život može biti zabavan kada se otvorite radosti i zahvalnosti.

Jarac – Devetka pentakla

Jarci ulaze u jednu od najboljih faza godine. Devetka pentakla donosi nagrade, priznanja i osjećaj ponosa zbog vlastitog rada. Financijski uspjesi i sigurnost dolaze kao rezultat truda. Ovo je vrijeme kada vidite koliko ste napredovali i koliko ste izgradili stabilne temelje. U ljubavi, ova karta donosi osjećaj zadovoljstva i harmonije. Ako ste slobodni, privlačite ljude koji cijene vašu snagu i samostalnost. Devetka pentakla vas potiče i da pronađete ravnotežu između rada i uživanja. Provodite vrijeme u prirodi, njegujte svoj unutarnji mir – jer što ste ispunjeniji iznutra, to ćete više privući obilja izvana.

Vodenjak – Kočija

Vodenjaci ulaze u jesen s kartom pobjede i odlučnosti. Kočija donosi jasnoću, fokus i hrabrost da preuzmete kontrolu nad vlastitim životom. Ovo je vrijeme kada trebate postaviti jasne ciljeve i krenuti prema njima, bez sumnje i bez odgađanja. Na poslu, možete postići veliki napredak ako ostanete dosljedni i usmjereni. U ljubavi, ova karta donosi potrebu da budete jasni u svojim namjerama – iskrenost i otvorenost sada grade budućnost. Kočija podsjeća da ste vi gospodar svoje sudbine. Jesen 2025. donosi vam energiju da pomaknete granice i postignete ono što ste dugo željeli.

Ribe – Paž pentakla

Za Ribe, jesen donosi učenje, širenje i nove prilike, piše Atma. Paž pentakla podsjeća da ste na putu rasta i da prepreke koje sada osjećate nisu znak neuspjeha, već lekcija. Na poslu, može se pojaviti nova ideja ili projekt koji ima potencijal promijeniti vašu budućnost. U ljubavi, ovo je vrijeme introspektive – razmislite što vas još sputava i jeste li spremni otvoriti se za istinsku povezanost. Ova karta poziva vas na hrabrost i vjeru u vlastitu vrijednost. Jesen je trenutak kada možete napraviti prvi korak prema ostvarivanju sna koji nosite u sebi, prenosi Radiosarajevo.

