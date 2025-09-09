Popularna biljka pomoći će vam da bolje spavate i prirodno smanjite krvni pritisak

Popularna biljka koristila se kroz historiju kao lijek, a prema modernoj medicini, može vam pomoći da imate bolji san.

To je zato što kamilica sadrži aktivni sastojak apigenin, koji se veže na određene moždane receptore, smanjujući aktivnost središnjeg živčanog sistema i smanjujući anksioznost.

Nutricionistica Beth Czerwony navela je da kamilica u osnovi djeluje kao blagi trankvilizatori – lijekovi su za suzbijanje osjećaja tjeskobe, razdražljivosti, uznemirenosti i straha.

Međutim, biljka nudi mnoge prednosti osim dubljeg sna. Prema Healthlineu, ova biljka blagog okusa sadrži razne korisne spojeve, poput flavonoida, terpenoida i kumarina, koji doprinose njenim terapeutskim svojstvima.

Također je utvrđeno da biljka snižava krvni pritisak. Istraživački rad iz 2020. godine istaknuo je njen potencijal u područjima kao što su regulacija krvnog pritiska, kao i protuupalno djelovanje, antioksidacija, zaštita jetre i potencijalni antikancerogeni učinci.

Osim toga, ovaj mali bijeli cvijet također je bogat kalijem, elektrolitom koji pomaže u održavanju živčanog sistema, štiti zdravlje kostiju, sprječava bubrežne kamence i reguliše otkucaje srca.

Još jedna korist kalija je da može smanjiti negativne učinke povezane s ishranom bogatom soli, poput visokog krvnog pritiska. Kamilica je također bogata kalcijem, koji pomaže u održavanju jakih kostiju i zubi, reguliše mišićne kontrakcije i pomaže normalnom zgrušavanju krvi.

Također može biti dobra za vaše srce. Kamilica je bogata antioksidansima koji mogu poboljšati zdravlje srca. Osim toga, potencijalno bi mogla pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2.

Konačno, kamilica može čak pomoći u sprječavanju određenih bolesti. Ljudi koji piju čaj od kamilice potencijalno mogu imati zaštitu od nekih vrsta raka, prema Harvardu, prenosi KLix.

