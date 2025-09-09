Njih su zvijezde odabrale: Ova 4 znaka će do kraja 2025. plivati u novcu

Prema astrološkim prognozama, druga polovica 2025. godine donosi značajno financijsko poboljšanje za četiri horoskopska znaka. Sretnici kojima zvijezde obećavaju priljev novca i poslovne prilike su Bik, Blizanci, Rak i Strijelac. Nakon izazovnog početka godine, kozmički utjecaji se mijenjaju i otvaraju vrata prosperitetu, piše Krstarica.

Iako je prva polovica godine mnogima donijela osjećaj stagnacije i neizvjesnosti, planetarna poravnanja u narednim mjesecima obećavaju preokret. Ulazimo u razdoblje kada će se trud napokon isplatiti, a hrabri potezi donijeti neočekivane dobitke. Pitate li se kada će se stvari konačno pokrenuti? Čini se da je odgovor zapisao svemir.

Bik: Stabilnost koja se isplaćuje

Bikovi su poznati po svojoj vještini upravljanja novcem, no ni oni nisu bili imuni na financijske turbulencije u prvoj polovici godine. Dobre vijesti stižu od srpnja, kada Uran prelazi u znak Blizanaca, što Bikovima otvara nove prilike za zaradu. Zvijezde im savjetuju da budu mudri i stvore financijsku zalihu, jer iako se očekuje priljev novca, mogući su i nepredviđeni troškovi. Ukratko, njihova stabilnost konačno donosi konkretan dobitak.

Blizanci: Vrijeme je za naplatu ideja

Za Blizance, koji su možda osjećali dosadu i manjak inspiracije, druga polovica 2025. donosi pravu eksploziju financijske energije. Očekuje ih razdoblje obilja, u kojem će – kako kažu astrolozi – “novac teći kao rijeka”. Otvaraju im se vrata projekata i suradnji koje su dugo čekale na realizaciju. Vrijeme je da iskoriste svoju prirodnu snalažljivost i da ideje konačno pretvore u profit.

Rak: Izlazak iz sjene i ulazak u zlatno doba

Početak godine nije bio naklonjen Rakovima, ponajprije zbog retrogradnog Marsa koji je doveo do pada motivacije. No, od srpnja sve se mijenja. Jupiter, planeta sreće i obilja, ulazi u njihov znak i širom otvara vrata financijskom uspjehu. Rakovi će privlačiti nove prilike, klijente i resurse, a astrolozi ovo razdoblje nazivaju njihovim “zlatnim dobom”. To je vrijeme kada će se njihova materijalna situacija značajno poboljšati.

Strijelac: Povratak optimizma i ambicija

Nakon razdoblja u kojem je njihov prepoznatljivi optimizam bio na kušnji, Strijelci se u drugoj polovici godine vraćaju u punoj snazi. Očekuje ih opće poboljšanje financijskih uvjeta, što će im omogućiti da ponovno budu ono što jesu – puni energije, vizija i ambicija. Ovo je razdoblje kada će njihovi snovi i ciljevi postati dostižni, a financijska situacija pružit će im potrebnu podršku za ostvarenje velikih planova, prenosi Novi.

