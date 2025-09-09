Tri horoskopska znaka koja ne slušaju tuđe savjete

U astrologiji neki horoskopski znakovi rijetko se oslanjaju na tuđe savjete – ne zato što ih ne cijene, nego zato što vjeruju da najbolje uče kroz svoje greške.

Ovi znakovi često prkose preporukama ljudi oko sebe i kreću svojim putem, bez obzira na posljedice.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i želji da uvijek budu prvi.

Kada im neko da savjet, oni ga često čuju, ali rijetko slijede – jednostavno žele sami vidjeti kamo će ih život odvesti.

Tek kada osjete posljedice svojih postupaka, spremni su priznati da možda nisu trebali ignorisati upozorenja.

Lav

Lavovi vole biti vođe svog života i teško prihvataju tuđe mišljenje, posebno ako dolazi van njihovog kruga prijatelja.

Oni se oslanjaju na svoju intuiciju i sigurnost u sebe, čak i kada ih to dovodi do pogrešnih odluka.

Iako ih padovi ponekad zabole, svaki neuspjeh shvaćaju kao lekciju koja ih čini jačima.

Strijelac

Strijelci su pustolovni i skloni rizikovanju pa im tuđi savjeti često zvuče kao ograničavanje slobode.

Oni radije biraju lično iskustvo, čak i ako ono znači da će pogriješiti, prenosi Index.

Tek kada sami prođu kroz izazov, spremni su priznati da su možda trebali poslušati savjet, ali u konačnici vjeruju da su na greškama naučili najviše, piše alo.

