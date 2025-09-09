Ova dva znaka nikako ne smiju ulaziti u rizične poslovne odluke – bankrotirat će

Ova konjunkcija stvara konfuziju, pogrešne procjene i karmičke zamke, naročito na finansijskom planu. Prema astrolozima, dva znaka mogu biti najugroženija i do 23. septembra bi mogli da se suoče sa ozbiljnim finansijskim problemima, pa čak i bankrotom ako ne budu pažljivi, piše alo.

Bik

Bikovi su poznati po svojoj stabilnosti i potrebi za sigurnošću, ali upravo sada se mogu naći u opasnosti od pogrešnih poteza. Pod uticajem Ketu-a, postoji rizik od brzopletih investicija i odluka koje na prvi pogled izgledaju primamljivo, ali kriju gubitke. Preporuka je da do kraja septembra izbegavaju rizične kupovine, kredite i ulaganja, jer postoji mogućnost da im finansije ozbiljno oslabe.

Jarac

Jarčevi su inače odgovorni i promišljeni kada je novac u pitanju, ali trenutna astrološka klima može zamagliti njihovu sposobnost realnog sagledavanja situacije. U ovom periodu mogu pogrešno procijeniti saradnike ili ući u poslovne aranžmane koji donose više štete nego koristi. Ako ne budu obazrivi, posljedice mogu biti teške, a novčani gubici značajni.

Savjet za ova dva znaka

Astrolozi preporučuju Bikovima i Jarčevima da do 23. septembra odlože velike odluke vezane za finansije. Ne treba ulaziti u rizične poslove, niti se zaduživati. Najbolje je fokusirati se na čuvanje postojećih resursa i izbjegavati iskušenja koja djeluju suviše dobro da bi bila istinita.

