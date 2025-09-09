Veliki horoskop za 2026: Ruska astrološkinja otkriva prognozu za svaki znak Zodijaka

Karijera dobija novi zamah, a prvi mjeseci godine mogu donijeti ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata.

Škorpijama jesen donosi važne događaje u porodici, od pitanja nasljedstva do ulaganja u nekretnine. Finansijski uslovi će se poboljšavati, posebno u drugom dijelu godine.

Iako 2026. godina na prvi pogled djeluje daleko, ona nam ubrzano dolazi. Prema poznatoj ruskoj astrološkinji Tamari Globi, horoskop za 2026. i ova godina neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Svaki horoskopski znak imaće svoje izazove, ali i prilike – od ljubavnih preokreta i sudbonosnih susreta do poslovnih uspjeha i finansijskog rasta.

Evo šta 2026. godina donosi svakome od nas:

Ovan

Ovnovi ulaze u godinu snažnih preokreta na polju posla i karijere. Vaša energija i inicijativa biće na vrhuncu, a ideje koje vam budu dolazile imaju potencijal da privuku pažnju drugih. Proljeće može donijeti ponude koje u prvi mah djeluju iznenađujuće, ali upravo one mogu biti odskočna daska za budući uspjeh.

Ljeto otvara vrata novim poznanstvima – neka od njih mogu prerasti u bliska prijateljstva, a za pojedine Ovnove i u ljubavne odnose.

Jesen donosi promjene u životnim uslovima – od preseljenja do potpune reorganizacije doma.

Finansijski ćete osjećati stabilnost, a kraj godine naglašava mogućnost većih prihoda. Na emotivnom planu potrebna je strpljivost: vaša impulsivnost može donijeti nesporazume, ali mudrim razgovorom sve se može izgladiti.

Bik

Bikovi 2026. ulaze u period dubokih unutrašnjih promjena. Biće prisutna snažna želja za ličnim razvojem – mnogi će se odlučiti na dodatne edukacije, nova znanja ili vještine. Karijera dobija novi zamah, a prvi mjeseci godine mogu donijeti ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata.

Ljetnji mjeseci donose radost u porodičnom krugu. Moguće su proširenja porodice ili značajne kupovine koje donose osjećaj sigurnosti.

Jesen ističe vašu kreativnost – sve što radite iz ljubavi ili hobija može se pretvoriti u izvor zadovoljstva, pa čak i zarade.

Na ljubavnom planu vlada harmonija. Bikovi u vezama osjetiće dublje razumijevanje, dok će slobodni pripadnici znaka imati priliku za nova poznanstva koja mogu prerasti u sudbonosne veze.

Blizanci

Za Blizance 2026. godina postaje godina mreža i kontakata. U prvom dijelu godine pojaviće se poslovne ponude koje zahtijevaju brze odluke, a upravo vaša fleksibilnost biće presudna za uspjeh.

Proljeće donosi putovanja, poslovna i privatna, a svako od njih otvara nova iskustva i prilike za učenje. Tokom ljeta vaša produktivnost dostiže vrhunac, a projekti započeti ranije donose konkretne rezultate.

Jesen budi želju za promjenama u domu – od renoviranja do selidbe. Finansijski rezultati biće stabilni, a dodatni prihodi mogu doći kroz saradnje ili honorarne projekte.

Ljubavni život nosi zanimljive preokrete, a neka nova poznanstva mogu u potpunosti promijeniti vaš pogled na partnerstvo.

Rak

Rakovi ulaze u 2026. godinu s naglašenim potencijalom za profesionalni rast. Proljeće donosi povećanu aktivnost i mogućnost napredovanja, dok će ljeto biti povoljno za započinjanje novih projekata.

Jesen donosi značajne događaje vezane za porodicu i dom. Moguća su pitanja nekretnina, nasljedstva ili investicije u stambene prostore. Finansijska situacija jača, a kraj godine donosi osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

Na ljubavnom planu očekuje vas period sklada i emocionalne bliskosti.

Za slobodne Rakove ovo može biti godina u kojoj upoznaju osobu koja im mijenja život – srodnu dušu s kojom se otvara put ka budućnosti.

Lav

Lavovi će 2026. osetiti snažan poriv da ostvare svoje ambicije. Proljeće donosi važne događaje u poslu – od napredovanja do prelaska na novu poziciju. Ljeto je ispunjeno inspiracijom i kreativnošću, a ta energija preliva se i na privatni život.

U jesen su moguće značajne promjene vezane za stambene prilike – kupovina, renoviranje ili selidba. Finansije idu u smijeru stabilnosti, a mogućnost uštede biće izražena.

Ljubavni život donosi nova poznanstva, a postojeće veze doživjeće obnovu i dodatnu bliskost. Samci imaju realnu priliku da upoznaju osobu koja će potpuno promijeniti njihov svijet.

Djevica

Djevice u 2026. ulaze u godinu velikih odluka i važnih preokreta. Proljeće donosi projekte koji zahtjevaju hrabrost i novu organizaciju, što će biti ključno za profesionalni rast.

Tokom ljeta očekuje vas visoka produktivnost – planovi koji su dugo stajali sada će konačno krenuti ka realizaciji.

Jesen donosi promjene u porodičnim odnosima, a neki pripadnici znaka mogu odlučiti na nove životne korake.

Finansije ostaju stabilne, uz priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život je obilježen skladom, a za mnoge slobodne Djevice nova poznanstva mogu se pretvoriti u ozbiljne veze, pa čak i u osnivanje porodice.

Vaga

Vagama 2026. donosi snažan fokus na samoizražavanje i razvoj talenata. Proljeće može otvoriti vrata zanimljivim profesionalnim projektima, a ljeto je vreme kada ćete uživati u plodovima sopstvenog rada.

Jesen donosi promjene u ličnom životu – moguće su odluke vezane za porodicu ili emotivne odnose.

Finansijska stabilnost prati cijelu godinu, a prilike za dodatnu zaradu neće izostati.

U ljubavi prevladava sklad, a nova poznanstva mogu dovesti do ozbiljnih veza koje donose trajnu sigurnost.

Škorpija

Škorpije u 2026. ulaze sa naglaskom na profesionalni rast i lično ostvarenje.

Proljeće donosi novu energiju i šanse za napredovanje. Ljeto je izuzetno povoljno za pokretanje vlastitih projekata i ideja koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jesen donosi važne događaje u porodici, od pitanja nasljedstva do ulaganja u nekretnine. Finansijski uslovi će se poboljšavati, posebno u drugom dijelu godine.

Ljubavni život donosi duboke promjene – mnogi će osetiti potrebu za ozbiljnim vezama i stabilnošću. Sudbonosni susreti mogu u potpunosti preokrenuti vaš životni put.

Strijelac

Strijelčevi će 2026. osetiti snažnu potrebu za širenjem horizonta. Proljeće donosi duga putovanja, nova iskustva i poslovne mogućnosti u inostranstvu ili kroz saradnje s ljudima iz drugih kultura.

Ljetnji mjeseci naglašavaju produktivnost i realizaciju projekata, dok jesen donosi potrebu za promenom životne sredine ili preuređenjem doma.

Finansijski uslovi su povoljni, uz dodatne izvore prihoda koji doprinose osjećaju sigurnosti.

Na ljubavnom planu slijede pozitivni događaji, a mnogi Strijelci osjeteće da se njihov život okreće u potpuno novom pravcu.

Jarac

Jarčeve u 2026. očekuju značajne promjene na polju posla. Proljeće donosi iznenadne poslovne ponude koje vrijedi prihvatiti.

One mogu otvoriti dugoročne mogućnosti i postaviti temelje za dalji rast.

Ljeto donosi sreću u porodici – od proširenja do važnih kupovina koje unose osjećaj stabilnosti. Jesen je povoljna za kreativne projekte i hobije koji vam donose radost i uspjeh.

Finansije ostaju stabilne, a mogućnost uštede raste. U ljubavi ćete osjetiti sklad i razumijevanje, a nova poznanstva unose svježinu u svakodnevicu.

Vodolija

Vodolije 2026. ulaze u period dubokih unutrašnjih promjena. Želja za razvojem i novim vještinama biće naglašena, a prva polovina godine donosi prilike za širenje posla i nove profesionalne mogućnosti.

Ljeto donosi radost u porodici i priliku za veće kupovine. Jesen naglašava uspjeh u kreativnim aktivnostima i projektima koji se razvijaju iz hobija.

Finansije ostaju stabilne, a u ljubavi dolazi period razumijevanja i sklada. Oni u stabilnim vezama osjeteće dodatnu bliskost, dok će slobodni Vodolije biti otvoreni za nova iskustva.

Ribe

Ribe u 2026. dočekuje godina komunikacije, novih kontakata i važnih prilika. Početak godine donosi poslovne ponude koje zahtjevaju brzo reagovanje.

Proljeće može otvoriti put dugim putovanjima, a svako od njih donosi iskustva koja proširuju vidike. Ljeto donosi produktivnost i ostvarenje planova koji su dugo čekali.

U jesen se javlja želja za promjenom životnog prostora ili renoviranjem doma.

Finansijska situacija razvijaće se pozitivno, a dodatni prihodi donose osjećaj sigurnosti i zadovoljstva, piše Ona.rs.

Facebook komentari