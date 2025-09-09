Upravljanje novcem za neke ljude dolazi prirodno, dok drugima stalno izmiče iz ruku. Astrologija otkriva da određeni znakovi imaju sklonost impulzivnom trošenju i riskantnim odlukama. To ne znači da su uvijek neodgovorni, već da im je potrebna dodatna disciplina i svjesnost kako bi izbjegli česte probleme s novcem. Dakle, ovo su horoskopski znakovi koji najčešće upadaju u financijske probleme.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj impulzivnosti, a to se često odražava i na financije. Kada nešto požele, rijetko čekaju i odmah posežu za novčanikom. To ih može dovesti do nepromišljenih kupovina i osjećaja žaljenja kasnije. Iako imaju sposobnost brzo zaraditi, jednako brzo mogu i potrošiti. Upravo ta naglost često ih uvlači u financijske poteškoće.

Lav

Lavovi vole luksuz i uživanje u životu, pa često troše više nego što si mogu priuštiti. Njihova želja da ostave dojam i žive na visokoj nozi može ih dovesti do dugova ili stalne borbe s budžetom. Ne štede kad je riječ o odjeći, putovanjima ili izlascima, jer im je važno uživati i pokazati se u najboljem svjetlu. Ipak, ta potreba za raskošnim životom često se pokaže kao veliki financijski izazov.

Strijelac

Strijelci vole slobodu i avanturu, ali to često znači da zanemaruju odgovorno upravljanje novcem. Impulzivna putovanja, ulaganja u rizične projekte ili jednostavno trošenje na doživljaje koje priželjkuju, dovode ih u probleme. Dugoročno planiranje nije njihova jača strana, pa ih financije lako iznenade. Često žive u trenutku, što može izgledati zabavno, ali dugoročno stvara ozbiljne izazove, piše index.

Facebook komentari