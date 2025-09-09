Što Vas čeka u 2026.? Tamara Globa otkriva prognozu za svaki znak Zodijaka!

Bikovi 2026. ulaze u razdoblje dubokih unutarnjih promjena. Karijera dobiva novi zamah, a prvi mjeseci godine mogu donijeti ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata. Škorpionima jesen donosi važne događaje u obitelji, od pitanja nasljedstva do ulaganja u nekretnine. Financijski uvjeti će se poboljšavati, posebno u drugom dijelu godine.

Iako 2026. godina na prvi pogled djeluje još daleko, ona nam ubrzano dolazi. Prema poznatoj ruskoj astrologinji Tamari Globi, ova godina neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Svaki horoskopski znak imat će svoje izazove, ali i prilike – od ljubavnih preokreta i sudbonosnih susreta do poslovnih uspjeha i financijskog rasta.

Evo što 2026. godina donosi svakome od nas.

Ovan

Ovnovi ulaze u godinu snažnih preokreta na polju posla i karijere. Vaša energija i inicijativa bit će na vrhuncu, a ideje koje Vam budu dolazile imat će potencijal da privuku pažnju drugih. Proljeće može donijeti ponude koje u prvi mah djeluju iznenađujuće, no upravo one mogu biti odskočna daska za budući uspjeh.

Ljeto otvara vrata novim poznanstvima – neka od njih mogla bi prerasti u bliska prijateljstva, a za pojedine Ovnove i u ljubavne odnose.

Jesen donosi promjene u životnim uvjetima – od preseljenja do potpune reorganizacije doma.

Financijski ćete osjećati stabilnost, a kraj godine naglašava mogućnost većih prihoda. Na emotivnom planu potrebna je strpljivost: Vaša impulzivnost može donijeti nesporazume, no mudrim razgovorom sve se može izgladiti.

Bik

Bikovi 2026. ulaze u razdoblje dubokih unutarnjih promjena. Bit će prisutna snažna želja za osobnim razvojem – mnogi će se odlučiti na dodatne edukacije, nova znanja ili vještine. Karijera dobiva novi zamah, a prvi mjeseci godine mogu donijeti ponude koje otvaraju nova profesionalna vrata.

Ljetni mjeseci donose radost u obiteljskom krugu. Moguća su proširenja obitelji ili značajne kupnje koje će donijeti osjećaj sigurnosti.

Jesen ističe Vašu kreativnost – sve što radite iz ljubavi ili hobija može se pretvoriti u izvor zadovoljstva pa čak i zarade.

Na ljubavnom planu vlada harmonija. Bikovi u vezama osjetit će dublje razumijevanje, dok će slobodni pripadnici znaka imati priliku za nova poznanstva koja mogu prerasti u sudbonosne odnose.

Blizanci

Za Blizance 2026. godina postaje godina mreža i kontakata. U prvom dijelu godine pojavit će se poslovne ponude koje zahtijevaju brze odluke, a upravo će Vaša fleksibilnost biti presudna za uspjeh.

Proljeće donosi putovanja, i poslovna i privatna, a svako od njih otvorit će nova iskustva i prilike za učenje. Tijekom ljeta Vaša produktivnost doseže vrhunac, a projekti započeti ranije donijet će konkretne rezultate.

Jesen će probuditi želju za promjenama u domu – od renoviranja do selidbe. Financijski rezultati bit će stabilni, a dodatni prihodi mogu doći kroz suradnje ili honorarne projekte.

Ljubavni život nosi zanimljive preokrete, a neka nova poznanstva mogla bi Vam u potpunosti promijeniti pogled na partnerstvo.

Rak

Rakovi ulaze u 2026. godinu s naglašenim potencijalom za profesionalni rast. Proljeće donosi povećanu aktivnost i mogućnost napredovanja, dok će ljeto biti povoljno za započinjanje novih projekata.

Jesen donosi značajne događaje vezane uz obitelj i dom. Moguća su pitanja nekretnina, nasljedstva ili investicije u stambene prostore. Financijska situacija jača, a kraj godine donosi osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

Na ljubavnom planu očekuje Vas razdoblje sklada i emocionalne bliskosti.

Za slobodne Rakove ovo može biti godina u kojoj upoznaju osobu koja im mijenja život – srodnu dušu s kojom se otvara put prema budućnosti.

Lav

Lavovi će 2026. osjetiti snažan poriv da ostvare svoje ambicije. Proljeće donosi važne događaje u poslu – od promaknuća do prelaska na novu poziciju. Ljeto je ispunjeno inspiracijom i kreativnošću, a ta energija prelijevat će se i na privatni život.

U jesen su moguće značajne promjene vezane uz stambene prilike – kupnja, renoviranje ili selidba. Financije idu u smjeru stabilnosti, a mogućnost uštede bit će izražena.

Ljubavni život donosi nova poznanstva, a postojeće veze doživjet će obnovu i dodatnu bliskost.

Samci imaju realnu priliku upoznati osobu koja će potpuno promijeniti njihov svijet.

Djevica

Djevice u 2026. ulaze u godinu velikih odluka i važnih preokreta. Proljeće donosi projekte koji zahtijevaju hrabrost i novu organizaciju, a upravo to će biti ključno za profesionalni rast.

Tijekom ljeta očekuje Vas visoka produktivnost – planovi koji su dugo stajali sada će konačno krenuti prema realizaciji.

Jesen donosi promjene u obiteljskim odnosima, a moguće je i da će neki pripadnici znaka odlučiti na nove životne korake.

Financije ostaju stabilne, uz priliku za dodatnu zaradu. Ljubavni život obilježen je skladom, a za mnoge slobodne Djevice nova poznanstva mogla bi se pretvoriti u ozbiljne veze pa i u stvaranje obitelji.

Vaga

Vagama 2026. donosi snažan fokus na samoizražavanje i razvoj talenata. Proljeće može otvoriti vrata zanimljivim profesionalnim projektima, a ljeto će biti vrijeme kad ćete uživati u plodovima vlastitog rada.

Jesen donosi promjene u osobnom životu – moguće su odluke vezane uz obitelj ili emotivne odnose.

Financijska stabilnost prati cijelu godinu, a prilike za dodatnu zaradu neće izostati.

U ljubavi prevladava sklad, a oni koji uđu u nova poznanstva mogu se naći u ozbiljnim vezama koje donose trajnu sigurnost.

Škorpion

Škorpioni u 2026. ulaze s naglaskom na profesionalni rast i osobno ostvarenje.

Proljeće donosi novu energiju i šanse za napredovanje. Ljeto je iznimno povoljno za pokretanje vlastitih projekata i ideja koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jesen donosi važne događaje u obitelji, od pitanja nasljedstva do ulaganja u nekretnine. Financijski uvjeti će se poboljšavati, posebno u drugom dijelu godine.

Ljubavni život donosi duboke promjene – mnogi će osjetiti potrebu za ozbiljnim vezama i stabilnošću. Sudbonosni susreti mogu u potpunosti preokrenuti Vaš životni put.

Strijelac

Strijelci će 2026. osjetiti snažnu potrebu za širenjem horizonta. Proljeće donosi duga putovanja, nova iskustva i poslovne mogućnosti u inozemstvu ili kroz suradnje s ljudima iz drugih kultura.

Ljetni mjeseci naglašavaju produktivnost i realizaciju projekata, dok jesen donosi potrebu za promjenom životne okoline ili preuređenjem doma.

Financijski uvjeti su povoljni, uz dodatne izvore prihoda koji će pridonijeti osjećaju sigurnosti.

Na ljubavnom planu slijede pozitivni događaji, a mnogi Strijelci osjetit će da se njihov život okreće u potpuno novom smjeru.

Jarac

Jarce u 2026. očekuju značajne promjene na polju posla. Proljeće donosi iznenadne poslovne ponude koje se isplate prihvatiti.

One mogu otvoriti dugoročne mogućnosti i postaviti temelje za daljnji rast.

Ljeto donosi sreću u obitelji – od proširenja do važnih kupnji koje unose osjećaj stabilnosti. Jesen je povoljna za kreativne projekte i hobije koji Vam donose radost i uspjeh.

Financije ostaju stabilne, a mogućnost uštede raste. U ljubavi ćete osjetiti sklad i razumijevanje, a nova poznanstva unijet će svježinu u svakodnevicu.

Vodenjak

Vodenjaci 2026. ulaze u razdoblje dubokih unutarnjih promjena. Želja za razvojem i novim vještinama bit će naglašena, a prva polovica godine donosi prilike za širenje posla i nove profesionalne mogućnosti.

Ljeto donosi radost u obitelji i priliku za veću kupnju. Jesen naglašava uspjeh u kreativnim aktivnostima i projektima koji se razvijaju iz hobija.

Financije ostaju stabilne, a u ljubavi dolazi razdoblje razumijevanja i sklada.

Oni u stabilnim vezama osjetit će dodatnu bliskost, dok će slobodni Vodenjaci biti otvoreni za nova iskustva.

Ribe

Ribe u 2026. dočekuje godina komunikacije, novih kontakata i važnih prilika. Početak godine donosi poslovne ponude koje zahtijevaju brzo reagiranje.

Proljeće može otvoriti put dužim putovanjima, a svako od njih nosi iskustva koja će proširiti Vaše vidike. Ljeto donosi produktivnost i ostvarenje planova koji su dugo bili na čekanju.

U jesen se javlja želja za promjenom životnog prostora ili renoviranjem doma.

Financijska situacija razvijat će se pozitivno, a dodatni prihodi donijet će osjećaj sigurnosti i zadovoljstva.

ATMA/sensa.mondo

Facebook komentari