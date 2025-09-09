Stavite lovorov list pod tepih i preko noći ćete se riješiti problema koji muči mnoge: Tako jednostavan trik

Iako se najčešće koristi kao začin, on ima prirodna svojstva koja ga čine učinkovitijim od mnogih kemijskih preparata. U listovima lovora nalaze se eterična ulja s blagim antibakterijskim učinkom, koja istodobno upijaju i neutraliziraju čestice mirisa, pa čak i one najtvrdokornije, piše Dnevno.hr.

Da bi se postigao najbolji učinak, dovoljno je uzeti nekoliko suhih lovorovih listova i lagano ih protrljati među dlanovima kako bi se oslobodio njihov intenzivniji mirs.

Razlika brzo primjetna

Zatim ih treba staviti pod tepih ili na podna mjesta gdje se neugodni mirisi najviše zadržavaju. Lovor se može rasporediti i po kutovima prostorije, a dok ukućani spavaju, listovi djeluju u kontaktu sa zrakom. Već idućeg jutra razlika je primjetna. Prostorija postaje svježija, a ustajali mirisi nestaju.

Lovorov list posebno se pokazao korisnim u neutraliziranju mirisa vlage, zagušljivog i ustajalog zraka, ali i neugodnih tragova koje ostavljaju kućni ljubimci. Također treba napomenuti da iako mnogi očekuju da će ujutro osjetiti njegovu specifičnu aromu, to se ne događa. Miris lovora brzo ishlapi, no s njim nestaju i svi neželjeni mirisi.

Facebook komentari