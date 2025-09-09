Ako ste ovde stekli diplomu – više vam ne važi: Obustavljeno priznavanje diploma Visoke škole iz BiH

Vlada Crne Gore donijela je odluku da privremeno obustavi priznavanje diploma stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis u Istočnom Sarajevu – Sokocu (BiH), navodeći da se time štiti javni interes.

Ovo je već osma visokoškolska ustanova iz regiona čije diplome više neće biti nostrifikovane u Crnoj Gori.

Ministarstvo prosvjete obrazložilo je da će priznavanje diploma biti obustavljeno do pribavljanja dodatnih informacija o uslovima upisa, prepisa i načinu sticanja diploma.

– Time se želi obezbijediti pouzdanost procesa priznavanja i zaštititi standardi kvaliteta u visokom obrazovanju – navedeno je u saopštenju Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Reakcija Visoke škole

Direktor Visoke škole iz Sokoca, Ognjen Bakmaz, za Radio Slobodna Evropa izjavio je da odluka crnogorskih vlasti ima „pravno-politički pečat izvršne vlasti“.

– Privremenost ove odluke nije utemeljena na povredi zakonom propisanih standarda kvaliteta na kojima Visoka škola gradi svoju reputaciju već 18 godina, kako u Republici Srpskoj i BiH, tako i u zemljama regiona – kazao je Bakmaz.

Na čemu se temelje sumnje Ministarstva?

Do septembra ove godine podnijeta su 33 zahtjeva za priznavanje diploma ove škole, od čega je 23 u postupku rješavanja.

Najstariji podnosilac ima 47, a najmlađi 22 godine, dok je 15 kandidata starije od 30 godina. Ministarstvo naglašava da ovo upućuje na zaključak da je većina njih sticala obrazovanje uz radni odnos, što budi sumnje u regularnost procesa.

Dalje se navodi da je 27 osoba steklo kvalifikaciju iz oblasti bezbjednosti, dok je šestoro steklo diplome iz prava i ekonomije.

Posebno je istaknuto da su 22 osobe obrazovanje završile prepisom, odnosno da su studije započete u Crnoj Gori ili inostranstvu završili u Istočnom Sarajevu polaganjem minimalnog broja ispita.

Zbog ovih okolnosti Vlada je zadužila Ministarstvo da privremeno obustavi priznavanje diploma dok se ne pribave relevantne informacije od Ministarstva obrazovanja BiH i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Stav Visoke škole

Bakmaz je naveo da će Visoka škola u saradnji s Agencijom za akreditaciju RS i BiH, kao i s nadležnim ministarstvom, razriješiti sva pitanja u vezi s upisom, prepisom i sticanjem diploma.

Dodao je da je ustanova posvećena evropskom sistemu kvaliteta visokog obrazovanja i da ostaje privržena osnovnim vrijednostima slobode kretanja i usklađenosti standarda u okviru Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na zvaničnoj web stranici Visoke škole objavljena su rješenja o akreditaciji koja važe do 2027. godine, izdata od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH, kao i akreditacija dodijeljena od Agencije RS.



Šire mjere Crne Gore

Crna Gora se već godinama suočava sa problemom diploma sumnjivog kvaliteta i falsifikovanih isprava.

Ministarstvo prosvjete je u novembru prošle godine obustavilo priznavanje diploma sa više privatnih fakulteta u BiH, među kojima su tri fakulteta u Banjoj Luci (Nezavisni univerzitet za političke nauke, Visoka škola „Prometej“ i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment), zatim dva fakulteta iz Mostara (Univerzitet „Victoria“ i Visoka škola „Union“), kao i Internacionalni univerzitet Brčko.

Takođe, obustavljeno je priznavanje za preko 120 diploma Visoke medicinske škole „Milutin Milanković“ iz Srbije, te za oko 60 diploma Srednje škole Tutin.

Ministarstvo je u posljednje tri godine podnijelo 90 krivičnih prijava protiv osoba osumnjičenih za falsifikovanje isprava, od čega je 30 prijava pokrenuto samo u proteklih godinu dana.

