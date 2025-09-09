Stižu novac, ljubav i nove prilike: Jedan znak horoskopa do kraja sedmice dobija sve!

Nakon 7. septembra, kada se desila Lunarna eklipsa u znaku Riba, jednom znaku stiže sve ono što je dugo čekao: finansijski dobitak, velika životna prilika i preokret koji se ne odbija.

To je Djevica.

Otvaraju se vrata koja su do sada bila zatvorena. Možete očekivati poziv, ponudu ili ideju iz snova – ali ovaj put snovi postaju stvarnost. Novac dolazi, ali ne bez vaše akcije.

Djevice koje prepoznaju šansu i ne boje se rizika biće nagrađene. Ovo je trenutak za iskorak, bilo da je u pitanju nova saradnja, investicija ili stara ideja koja čeka svojih pet minuta da se ostvari i donese vam veliku zaradu.

Šansa ovakve vrste se ne ponavlja često. Ako je propustite, sljedeći sličan kosmički talas dolazi tek za nekoliko godina. Zato – manje analize, više hrabrosti! Kombinujte vašu analitičnost s dozom rizika, prenosi Novi.

