DANAS JE 09.09: Dan koji ne smijete propustiti, evo šta trebate uraditi ZA SREĆU

Kraj prošlosti, novi početak

Na ovaj dan važno je počistiti karmički teret – sve veze, odnose ili navike koje nas ograničavaju. Jednom kada se mostovi spaljuju i stara energetska veza prekida, otvara se prostor za svježe prilike i rast. Imajte hrabrosti da se odvojite od svega što vam više ne služi.

Moć broja 9

Broj 9 simbolizuje božansko savršenstvo i iscjeljenje. Pomaže nam da se izlečimo od bolnih sjećanja i oslobodimo se toksičnih obrazaca. Kada prihvatimo njegovu energiju, možemo konačno da odbacimo sve što nas sputava i osjetimo istinsko oslobađanje.

Kako kanalizovati energiju 9.9.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj portal, posvetite trenutak introspekciji: napišite sve što želite da pustite i sve čemu težite. Meditacija ili tiha šetnja pomažu da uđete u rezonancu sa novim vibracijama. Birajte ljubav, saosjećanje i dobrodušnost svaki put kada osjetite stari obrazac kako se vraća.

Ovaj septembar biće najtransformativniji period pred ulazak u potpuno novo doba 2025. godine. Ako ste spremni da se probudite u skladu s univerzalnom svesti i zakoračite na put ponovnog rađanja, dan 9.9. vas čeka sa otvorenim vratima, prenosi Novi.

Facebook komentari