Retrogradni Uran u Blizancima – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Blizanci, retrogradni Uran u vašem znaku donosi suočavanje s nesvjesnim strahovima, starim idejama i skrivenim potrebama. Mogli biste osjetiti iznenadni val sjećanja ili se susresti s projektima koji su nekoć ostali nedovršeni. Ovo je razdoblje idealno za introspektivni rad. Rakovi, retrogradni Uran usmjerava Rakove na područje društvenih odnosa, prijateljstava i kolektivnih projekata. Možete se osjećati udaljeno od okoline ili razočarano u planove koje ste nedavno postavili. Sada je važno da sagledate tko vas doista podržava, a tko samo zauzima prostor. Nije loše povući se iz nekih odnosa koji više nemaju smisla.

Od 6.9.2025. Uran, planet neočekivanih zaokreta i unutarnjih revolucija, krenuo je retrogradno u Blizancima. Njegova energija tada prestaje djelovati kroz iznenadne vanjske događaje i usmjerava se prema introspekciji. Do 3. veljače 2026. bit ćemo vođeni da preispitamo svoje navike, uvjerenja i odnose, da završimo ono što je ostalo otvoreno i da otpustimo stare obrasce koji više nemaju svrhu.

Ovo razdoblje nije namijenjeno naglom napretku, već unutarnjem radu. Svaki znak osjetit će njegov utjecaj na različit način, a upravo tu leže prilike za rast.

Ovan

Retrogradni Uran potiče Ovnovima introspektivna pitanja o samopouzdanju, odnosu prema novcu i načinu na koji oblikuju svoju svakodnevicu. Brzi i impulzivni po prirodi, sada se možete suočiti s odbijanjima ili usporavanjima koja vas tjeraju na promjenu perspektive.

Ovo razdoblje traži od vas da razvijete strpljenje. Naučite razliku između onoga što je vaša istinska potreba i onoga što je tek prolazna želja.

Ako dopustite da događaji sazrijevaju u vlastitom ritmu, otkrit ćete kako stabilnost ne nastaje kroz brzinu, već kroz dublje razumijevanje vlastitih prioriteta.

Upravo kroz introspektivni rad sada možete izgraditi temelj za dugoročnu sigurnost i unutarnju snagu.

Bik

Uran u vašem znaku već godinama unosi promjene, često i protiv vaše volje. Tijekom retrogradnog kretanja, naglašene vanjske promjene zamjenjuju unutarnji uvidi. Možete osjetiti potrebu za povlačenjem, više tišine i odmaka od vanjskog kaosa.

Vrijeme je da preispitate vlastiti sustav vrijednosti. Što vam uistinu daje osjećaj sigurnosti? Možda ćete otkriti da ono što ste smatrali stabilnim zapravo više ne podržava vaš rast.

Naučite prihvatiti promjene kao sastavni dio života. Umjesto da se borite za staro, pronađite način kako novo može biti integrirano bez naglih rezova.

Ovo je trenutak kada se najdublje promjene događaju iznutra, a tek kasnije postaju vidljive u vanjskom svijetu.

Blizanci

Retrogradni Uran u vašem znaku donosi suočavanje s nesvjesnim strahovima, starim idejama i skrivenim potrebama. Mogli biste osjetiti iznenadni val sjećanja ili se susresti s projektima koji su nekoć ostali nedovršeni.

Ovo je razdoblje idealno za introspektivni rad. Vratite se starim planovima, bilježnicama i zapisima – upravo ondje mogu ležati odgovori koje sada trebate.

Obratite pažnju na ljude iz prošlosti koji ponovno ulaze u vaš život, jer mogu donijeti važne poruke.

Preispitajte ciljeve, razdvojite bitno od nebitnog i pronađite jasniji put naprijed. Neočekivani uvidi sada će vam pomoći da redefinirate vlastitu priču.

Rak

Retrogradni Uran usmjerava Rakove na područje društvenih odnosa, prijateljstava i kolektivnih projekata.

Možete se osjećati udaljeno od okoline ili razočarano u planove koje ste nedavno postavili.

Sada je važno da sagledate tko vas doista podržava, a tko samo zauzima prostor. Nije loše povući se iz nekih odnosa koji više nemaju smisla.

Ovo je dobar trenutak za introspektivni rad, učenje i širenje znanja putem interneta ili zajedničkih projekata. Ako osjetite otuđenje, zapamtite da ono nije gubitak, već oslobađanje – prostor u kojem nastaju novi savezi i snovi.

Lav

Retrogradni Uran potiče Lavove na introspektivna pitanja vezana uz karijeru, ambicije i društveni status. Možda ćete osjetiti zatišje u profesionalnom životu ili nedostatak jasnog smjera.

Umjesto da žalujete zbog usporavanja, iskoristite vrijeme za preispitivanje ciljeva. Koji su od njih uistinu vaši, a koji su proizvod tuđih očekivanja?

Stari sukobi s autoritetima ili neriješena pitanja na poslu mogu ponovno isplivati. Ovaj put pokušajte pronaći kompromis.

Radite na vlastitom profesionalnom ugledu i budite spremni prihvatiti promjene u karijeri. Ono što sada dođe na površinu otvorit će vam vrata novih postignuća.

Djevica

Retrogradni Uran usmjerava Djevice prema preispitivanju životnih uvjerenja, duhovnih stavova i odnosa prema znanju. Možda ćete osjetiti manju želju za putovanjima i veću potrebu za povlačenjem u introspektivni rad.

Vrijeme je da se vratite nedovršenim studijima, člancima ili istraživanjima. Sada možete pronaći novi pristup starim temama i dovršiti ono što ste ranije odložili.

Otvorite se razgovorima s ljudima iz različitih sredina – upravo oni mogu unijeti novu perspektivu u vaš život.

Neočekivani uvidi sada mogu potpuno promijeniti način na koji gledate svijet i oblikovati novu životnu filozofiju.

Vaga

Retrogradni Uran aktivira kod Vaga područje financija, zajedničkih resursa i emocionalnih transformacija. Mogu se javiti pitanja povjerenja, davanja i primanja, kao i nesigurnost oko materijalnih pitanja.

Umjesto da ulazite u nova ulaganja, posvetite se razumijevanju vlastitih financijskih obrazaca. Pogledajte kako se odnosite prema novcu i što on simbolizira u vašem životu.

Također, ovo je vrijeme dubokog unutarnjeg iscjeljenja. Rad na oprostu i otpuštanju starih rana donijet će vam oslobađanje od unutarnjeg tereta.

Kada se suočite sa skrivenim strahovima, otvorit ćete vrata većoj slobodi i emocionalnoj ravnoteži.

Škorpion

Za Škorpione retrogradni Uran donosi introspektivna pitanja u području odnosa i partnerstva. Možete osjetiti distancu, nesporazume ili čak povratak ljudi iz prošlosti.

Ovo je razdoblje za iskrenu analizu odnosa. Pogledajte gdje ste autentični, a gdje se gubite u kompromisima. Naučite balansirati između vlastite slobode i želje za zajedništvom.

Ako se pojave stari konflikti, sada je trenutak da ih riješite na mirniji način.

U partnerstvima koja prežive ove testove pronaći ćete novu snagu, dok će se odnosi bez temelja prirodno raspasti.

Strijelac

Retrogradni Uran potiče Strijelce da obrate pažnju na svakodnevni život, rutinu i zdravlje. Neriješeni zadaci na poslu ili u obiteljskom okruženju mogu ponovno isplivati, a slabosti u režimu postati očite.

Vrijeme je da reorganizirate svoju svakodnevicu. Završite stare poslove, uredite dokumente i uvedite promjene u prehrani ili načinu života.

Naučite postavljati granice i ne preuzimajte odgovornosti koje nisu vaše.

Kada se usmjerite na male, ali dosljedne promjene, primijetit ćete da vaš život postaje uravnoteženiji i zdraviji.

Jarac

Retrogradni Uran donosi Jarcima introspektivna pitanja vezana uz ljubav, kreativnost i osobnu radost. Možete preispitivati ljubavne odnose, ali i vlastiti način izražavanja.

Vratite se zaboravljenim hobijima i istražite kreativne potencijale koje ste zapostavili. Obratite pažnju na odnose s djecom i mladima – upravo tu sada mogu nastati važne lekcije.

Ne dopustite da vas stari kompleksi ili nesigurnosti spriječe u uživanju.

Ovo je razdoblje u kojem možete ponovno otkriti radost života i pronaći inspiraciju u stvaralaštvu.

Vodenjak

Budući da je Uran vaš vladajući planet, njegov retrogradni hod posebno vas pogađa. Aktivira područje doma, obitelji i unutarnjih korijena. Mogu se pojaviti stari obrasci iz djetinjstva, nerazriješeni odnosi ili obiteljski problemi.

Umjesto impulzivnih odluka, usmjerite se na introspektivni rad. Pogledajte kakvi obrasci se ponavljaju kroz obiteljsku lozu i pokušajte razumjeti njihovo značenje.

Iscjeljenje odnosa s roditeljima ili bliskim članovima obitelji sada je ključno.

Ova retrogradna faza vraća vas korijenima, kako biste kasnije mogli izgraditi stabilniju i autentičniju budućnost.

Ribe

Retrogradni Uran za Ribe donosi introspektivni fokus na komunikaciju, obrazovanje i odnose s bližom okolinom. Stari projekti, nedovršeni razgovori ili susreti s ljudima iz prošlosti mogu ponovno postati aktualni.

Ovo je vrijeme da završite ono što ste započeli. Vratite se učenju, pisanju ili projektima koji su nekoć ostali nedovršeni.

Obratite pozornost na način na koji komunicirate – riječi sada imaju snažniji utjecaj nego inače.

Male nesuglasice mogu prerasti u ozbiljne sukobe, stoga birajte jasnoću i svjesnost u komunikaciji. Upravo tako gradite temelje za stabilnije i iskrenije odnose, piše atma.

Facebook komentari