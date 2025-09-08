Najopasniji datumi septembra: Poznata astrološkinja savjetuje da se tada povučete i izbjegnete greške

Prema poznatoj astrološkinji Tamari Globi, ovaj mjesec nosi snažnu energiju kosmičkog restarta. Septembar 2025. nije samo još jedan prelaz iz ljeta u jesen, piše alo.

Planete se poređaju u rijetke i često napete aspekte, što će uticati na sve: od posla i novca, do ljubavnih odnosa i porodičnih dinamika.

7–8. septembar: Riječi izrečene sada mogu imati dugoročan efekat.

10. i 13. septembar: Test izdržljivosti partnerstava i poslovnih dogovora.

14. septembar i noć 15: Najkritičniji period mjeseca – rizik od konflikata i nepromišljenih poteza. Oprezno i u vožnji i u komunikaciji.

17. i 19. septembar: Brz razvoj događaja mimo plana – neophodna fleksibilnost.

21. septembar i noć 22: Moguće iznenadne vijesti koje mijenjaju tok događaja.

23–24. septembar: Preispitivanje finansija. Loš trenutak za velika ulaganja i rizične kupovine.

26. septembar: Mogući sukobi niotkuda, i na poslu i kod kuće.

29–30. septembar: Zadržite mir i postavite temelje za uspješan oktobar.

Facebook komentari