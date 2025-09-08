Ne vole čistiti: Najneuredniji horoskopski znakovi

Čistoća i urednost mnogima su važni kako bi se osjećali opušteno i organizirano, no postoje i oni kojima nered jednostavno ne smeta. Za neke horoskopske znakove čišćenje je dosadan posao koji uvijek mogu odgoditi za sutra, a uredan prostor ne doživljavaju kao prioritet. Iako to ne znači da su neodgovorni, jasno je da im u životu postoje važnije stvari od slaganja odjeće ili brisanja prašine. Predstavljamo tri znaka koja se najčešće povezuju s neurednošću.

Strijelac

Strijelci su poznati po svom nemirnom duhu i stalnoj želji za novim iskustvima. Kod njih je dom često tek usputna stanica, pa im nered ne predstavlja problem. Radije će provesti vrijeme u druženju ili istraživanju novih mjesta nego u ribanju kupaonice. Njihov moto je: život je prekratak da bi se trošio na svakodnevno pospremanje.

Blizanci

Blizanci imaju toliko ideja i planova da jednostavno nemaju vremena za detaljno čišćenje. Njihov prostor često odražava njihov um – pun je raznih sitnica, papira i predmeta koje ne stignu posložiti. Iako vole društvo i komunikaciju, njihovi gosti se nerijetko susreću s blagim kaosom u stanu, što Blizanci ne doživljavaju kao veliku manu.

Ribe

Ribe su sanjari koji lako gube osjećaj za svakodnevne obveze. Njihov svijet mašte i kreativnosti često ih udaljava od brige o urednosti prostora u kojem žive. Nered im ne smeta jer se više fokusiraju na osjećaje i atmosferu nego na fizički red. Tek kada ih stvarnost “pritisne”, sjetit će se da bi trebalo pospremiti ono što se nagomilalo, piše index.

Facebook komentari