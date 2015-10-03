Stručnjaci upozoravaju: Skupljajte lišće sa tla u vrtu, može stvoriti ozbiljne probleme

Iako mnogima smetaju gomile lišća, stručnjaci upozoravaju da ih ne treba odmah uklanjati. David Denyer, stručnjak za cvijeće i vrtove sa više od 35 godina iskustva, poručuje da opalo lišće ne treba tretirati kao “dosadan otpad”, već kao vrijedan resurs za vrt.

Denyer objašnjava da su stabla pod stresom zbog izuzetno toplog ljeta s malo padavina, pa ranije odbacuju lišće kako bi smanjila potrebu za vlagom. Upravo zbog toga, vrtlari ove godine imaju priliku iskoristiti lišće ranije nego inače. On naglašava da lišće sadrži organske materije i minerale koji poboljšavaju strukturu tla, zadržavanje vode i ishranu biljaka.

Osim koristi za tlo, opalo lišće stvara prirodno utočište za divlje životinje poput insekata, glista, ježeva i drugih korisnih organizama. Sloj lišća također pomaže u očuvanju korijenja biljaka tako što ih štiti od naglih promjena temperature, što je naročito važno u prelaznim periodima između toplih dana i hladnih noći.

Denyer preporučuje da se u vrtu ostavi barem jedna manja gomila lišća na mirnom mjestu. Ovakvo sklonište može biti od velikog značaja za lokalnu faunu, naročito ježevima koji koriste gomile lišća za zimsku hibernaciju. Također, suho lišće pruža zaklon mnogim korisnim insektima i vodozemcima.

Stručnjak upozorava da se gomile lišća ne ostavljaju blizu kanti za smeće ili mjesta gdje se pale vatre, kako bi se spriječilo ugrožavanje životinjskog svijeta. Umjesto toga, iskoristite ovu priliku da podržite prirodni balans u vrtu i omogućite divljim životinjama da se pripreme za nadolazeću zimu, prenosi Radiosarajevo.

