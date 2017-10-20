Ovo nikada ne plaćajte kešom: Navika koja vam prazni novčanik, a mislite da štedite

Lažan osjećaj “stvarnog novca” često vodi impulsivnim odlukama i prazni novčanik.

Zašto keš može trošiti više nego što mislite

Plaćanje gotovinom mozak percipira kao manje stvarnu potrošnju. Banknote djeluju opipljivo i konačno, pa imate osjećaj da bolje upravljate novcem – ali upravo to može povećati impulsivne kupovine.

Situacije u kojima keš radi protiv vas:

Supermarketi: Lakše ubacite nepotrebne sitnice jer “imate još para pri ruci”.

Gorivo: Često se dodaju mali iznosi ili “zaokružuje račun” jer keš je tu.

Kafići i restorani: Trošite više na piće ili hranu jer novčanice nestaju brže nego što mislite.

Putovanja: Sloboda koju keš daje često vodi većoj potrošnji na suvenire i sitnice.

Sitni troškovi: Kafa, grickalice, cigarete – mali iznosi koji se na kraju mjeseca sabiraju u značajnu cifru.

Psihologija potrošnje

Keš stvara osjećaj trenutnog bogatstva i povećava šansu za impulzivne odluke.

Ljudi koji koriste gotovinu češće precjenjuju koliko im novca preostaje.

Kartice i aplikacije ostavljaju digitalni trag i omogućavaju bolju kontrolu troškova.

Kako da se zaštitite

Koristite kartice ili aplikacije: Svaki trošak je zabilježen i lako pratite gdje odlazi novac.

Postavite limit: Napravite dnevni ili sedmični budžet i držite ga se.

Odvojite štednju: Novac za štednju držite na posebnom računu, daleko od svakodnevnih troškova.

Stav stručnjaka

Finansijski savjetnici ističu da keš ima smisla samo u rijetkim situacijama, poput plaćanja malih lokalnih usluga. U svim drugim slučajevima, digitalna kontrola troškova donosi veću disciplinu i stvarnu štednju.

Navika plaćanja kešom može vas skupo koštati. Ako želite zaista štedjeti, vrijeme je da pređete na kartice i aplikacije koje prate svaki vaš trošak – jer pravi uvid u novac znači i pravi mir u glavi, prenosi Novi.

