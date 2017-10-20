Ovo nikada ne plaćajte kešom: Navika koja vam prazni novčanik, a mislite da štedite

Lažan osjećaj “stvarnog novca” često vodi impulsivnim odlukama i prazni novčanik.
Zašto keš može trošiti više nego što mislite
Plaćanje gotovinom mozak percipira kao manje stvarnu potrošnju. Banknote djeluju opipljivo i konačno, pa imate osjećaj da bolje upravljate novcem – ali upravo to može povećati impulsivne kupovine.
Situacije u kojima keš radi protiv vas:
Supermarketi: Lakše ubacite nepotrebne sitnice jer “imate još para pri ruci”.
Gorivo: Često se dodaju mali iznosi ili “zaokružuje račun” jer keš je tu.
Kafići i restorani: Trošite više na piće ili hranu jer novčanice nestaju brže nego što mislite.
Putovanja: Sloboda koju keš daje često vodi većoj potrošnji na suvenire i sitnice.
Sitni troškovi: Kafa, grickalice, cigarete – mali iznosi koji se na kraju mjeseca sabiraju u značajnu cifru.
Psihologija potrošnje
Keš stvara osjećaj trenutnog bogatstva i povećava šansu za impulzivne odluke.
Ljudi koji koriste gotovinu češće precjenjuju koliko im novca preostaje.
Kartice i aplikacije ostavljaju digitalni trag i omogućavaju bolju kontrolu troškova.
Kako da se zaštitite
Koristite kartice ili aplikacije: Svaki trošak je zabilježen i lako pratite gdje odlazi novac.
Postavite limit: Napravite dnevni ili sedmični budžet i držite ga se.
Odvojite štednju: Novac za štednju držite na posebnom računu, daleko od svakodnevnih troškova.
Stav stručnjaka
Finansijski savjetnici ističu da keš ima smisla samo u rijetkim situacijama, poput plaćanja malih lokalnih usluga. U svim drugim slučajevima, digitalna kontrola troškova donosi veću disciplinu i stvarnu štednju.
Navika plaćanja kešom može vas skupo koštati. Ako želite zaista štedjeti, vrijeme je da pređete na kartice i aplikacije koje prate svaki vaš trošak – jer pravi uvid u novac znači i pravi mir u glavi, prenosi Novi.