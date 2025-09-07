Horoskopski znakovi koji stalno bježe od sukoba

Sukobi su sastavni dio svakodnevnog života, bilo da se radi o poslu, obitelji ili prijateljstvima. No, dok neki ljudi bez problema ulaze u rasprave i otvoreno se bore za svoj stav, postoje i oni koji će učiniti sve da izbjegnu konfrontaciju. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi poznati su po tome da radije biraju mir, povlačenje ili šutnju umjesto svađe.

U nastavku donosimo tri znaka koja se najčešće povlače kada se nađu u konfliktnoj situaciji.

Vaga

Vage teže ravnoteži i harmoniji u svim odnosima. Kada se pred njima pojavi sukob, njihova prva reakcija nije borba, već pokušaj da pronađu kompromis ili elegantan izlaz iz situacije. Umjesto da ulaze u napete rasprave, Vage će često jednostavno šutjeti ili se povući, uvjerene da sukob ne donosi ništa dobro. Za njih je mir važniji od dokazivanja tko je u pravu.

Ribe

Ribe se teško nose s grubim riječima i napetim atmosferama. Sukobi im donose nelagodu pa se često povlače u svoj svijet mašte i tišine kako bi izbjegle neugodne scene. Radije će šutjeti ili se skloniti nego ulaziti u otvorene prepirke. Njihova osjetljivost čini ih sklonima izbjegavanju svega što narušava emotivnu ravnotežu, pa tako i svađa.

Rak

Rakovi su poznati po tome da izbjegavaju sukobe, posebno ako uključuju osobe do kojih im je stalo. Oni se teško nose s negativnim emocijama, a sukobi im stvaraju osjećaj nesigurnosti. Umjesto da ulaze u otvorenu borbu, često se povlače u “svoj oklop” i čekaju da se situacija smiri. Njihova sklonost miru i potreba za emocionalnom sigurnošću čine ih jednim od znakova koji najviše bježe od konfrontacija, piše index.

