Boje se vezivanja: Horoskopski znakovi koji izbjegavaju ozbiljne veze

Za neke ljude ljubavne veze predstavljaju sigurnost, toplinu i stabilnost, dok su za druge sinonim za ograničavanje slobode. Astrologija često naglašava kako određeni znakovi teže avanturama i neobaveznim odnosima, jer im ozbiljna veza stvara osjećaj pritiska ili gubitka neovisnosti. U nastavku izdvajamo četiri horoskopska znaka koja se najčešće povezuju s izbjegavanjem ozbiljnih ljubavnih obaveza.

Strijelac

Strijelci vole slobodu i istraživanje, bilo da se radi o novim mjestima, ljudima ili iskustvima. Oni teško podnose ideju da ih veza može ograničavati. Radije biraju ležerne odnose u kojima se mogu slobodno kretati nego dugoročne obveze koje bi ih vezale za rutinu.

Blizanci

Blizanci su znatiželjni, razigrani i uvijek u potrazi za nečim novim. U ozbiljnim vezama često im brzo ponestaje uzbuđenja pa se boje dosade i monotone svakodnevice. Njihova sklonost promjenama i potreba za stalnom stimulacijom čini ih jednim od znakova koji teško ostaju dugoročno predani samo jednoj osobi.

Vodenjak

Vodenjaci cijene svoju neovisnost i slobodu mišljenja više od svega. Ozbiljna veza često im se čini kao nešto što bi moglo ograničiti njihov osobni prostor i kreativnost. Iako mogu biti iskreni i odani partneri, najčešće se opiru klasičnom shvaćanju veze te radije zadržavaju otvorene i nekonvencionalne odnose.

Ovan

Ovnovi su strastveni i energični, no istovremeno impulzivni i nestrpljivi. U početku se lako zaljube, ali kada odnos postane ozbiljan, znaju osjetiti pritisak. Često im se čini da bi veza mogla zakočiti njihove planove i slobodu kretanja pa radije biraju kraće avanture ili odnose bez velikih obaveza, piše index.

