SEDMIČNI HOROSKOP od 8.9. do 14.9. – Najsretniji znakovi će biti Vodenjak, Djevica, Rak

Ovan

LJUBAV: Mašta i stvarnost miješat će vam se u ljubavnom životu gotovo svakodnevno. Možda ćete idealizirati voljenu osobu pripisujući joj osobine koje u realnosti nema ili ćete pak tražiti nemoguće Trebate se spustiti na zemlju. To je zdravo, piše atma.

KARIJERA: Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao diktator, premda to možda i niste. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji u svojoj profesiji koriste intuiciju ili se trebaju boriti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zadržite neke stvari za sebe.

Bik

LJUBAV: Privlačit će vas mnoge skrivene stvari. Neki će se mučiti s iskušenjem tajne ljubavne veze. Strasti vam neće dati mira i vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti za za razumom. Preispitajte se.

KARIJERA: Rad iz sjene bit će vam najugodnija opcija. Ono što radite činit ćete mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u istraživanju nepoznatog, ali i u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru i to će im goditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite uznemirujući san.

Blizanci

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete otpustiti kočnice. Opuštanje je nešto što bi vam u ovom trenutku dobro došlo, ali vi stalno želite nešto pod svaku cijenu, gotovo na silu. Kad bi malo olabavili, sve bi izgledalo drukčije, a vama bi bilo lakše.

KARIJERA: Ustanovljena su nova pravila rada i sad postupate po njima. To što je naporno, naporno je i nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja. Tako ćete postati učinkovitiji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao odlazak u teretanu.

Rak

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani u kojim će biti mnogo prilika za zbližavanja. Vaš društveni život bit će i dalje bogat, a vi veseli i zadovoljni. Ako ste još sami, nemojte sjediti kod kuće, idite među ljude. Oni vas jedva čekaju.

KARIJERA: Vaše financije napokon će se koliko toliko stabilizirati. Istovremeno će se otvoriti nova mreža poslovnih suradnji, a neke od njih zaista će vam se svidjeti. Povežite se s mogućim kolegama i surađujte sa svakim to pokaže interes.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz dobru glazbu.

Lav

LJUBAV: Ovih dana smanjit ćete svoje izlaske i više se usredotočiti na zajednički boravak u svom domu. Neće vam više biti potrebne društvene atrakcije. Bit će dovoljno ostati kod kuće s voljenom osobom ili poći na neko mjesto gdje ćete biti sami.

KARIJERA: Neće biti mnogo vremena za raspravljanje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Drugi će vas podržati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta. Uzmite vitamine.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete privlačni i poslužiti se erotikom i seksom za potpuno zavođenje. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato šutite i jednostavno volite.

KARIJERA: Postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sada tako i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojim možete pokazati svoju individualnost. To ćete se i više angažirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pomozite nekom djetetu.

Vaga

LJUBAV: Vaš privatni život više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni prazan Ovi dani mogli bi se opisati kao pomalo monotono razdoblje kad se neće događati ništa posebno zanimljivo. Bit će poziva za zabave, ali s površnim odnosima.

KARIJERA: Većina glavnih poteza ovisit će o drugima, ali vi polako dio preuzimate u svoje ruke. Sreća da je tako, jer imate potrebu razviti neke svoje ideje u praksi. Utoliko će doći do poboljšanja na vašem radnom mjestu. Slobodno se izrazite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite poneku brigu.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za intimnošću, pa će se najvjerojatnije povući u mir svog doma gdje će uživati udvoje. Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi polako upadati u iskušenje tajne ljubavne veze.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo ljudi koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, trebat će još razraditi neke detalje. Osmislite ih kvalitetno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je prekid jednog prijateljstva.

Strijelac

LJUBAV: Ako čeznete za ljubavlju u svojoj samoći, malo bolje pogledajte osobe iz svoje radne sredine. Jedan mail ili telefonski poziv mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u svojoj svakodnevici.

KARIJERA: Niste potpuno svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na stabilan i siguran način. To je vaš stil.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite preskromni.

Jarac

LJUBAV: Ovih dana vi ćete biti jako zanimljivi drugima, te u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razvijati svoju društvenu crtu. Ako već jeste u vezi, ona bi se trebala poboljšati, a partner će biti sklon više se vezati za vas. Samci će često izlaziti.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, vama će postajati sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno počinju stabilizirati. Ova spoznaja potaknut će vas na razvoj novih planova. Ipak, nedostajat će vam energije da ih odmah ostvarite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u rasprave s nadređenima.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu. Ipak, kad sve zbroje, bit će zadovoljni.

KARIJERA: Uvidjet ćete da se umarate, te da vam treba dva put više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zato je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Vi to dobro znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte i dovoljno spavajte.

Ribe

LJUBAV: Vaš ljubavni život nastavit će se razvijati dobro. Bit ćete zadovoljni postignutim. Oni koji su još sami izlazit će bez pritiska da se nešto mora dogoditi. Bit će zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Jedan opušten privatni tjedan.

KARIJERA: Radni tjedan bit će šaren. S jedne strane, jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane, o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati. Budite budni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoju intuiciju, piše ehoroskop.net

