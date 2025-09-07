Retrogradni Uran u Blizancima (do 3.2.2026.): Preokreti koji otvaraju put prema neočekivanim prilikama

Ovo je prilika da osvijestimo gdje nas prošlost još drži vezanima, da otpustimo ono što više nema smisla i da dopustimo novim perspektivama da oblikuju našu budućnost.

6.9. Uran je započeo svoje retrogradno kretanje na 1º27’ Blizanaca. Ovaj proces donosi razdoblje snažne introspekcije u kojem smo pozvani preispitati vlastite narative, osloboditi se zastarjelih mentalnih obrazaca i pogledati na život iz drukčijeg kuta.

Retrogradnost traje do 3.2.2026., a pritom će Uran nakratko boraviti u Biku od 7.11.2025. do 25.4.2026., da bi se zatim ponovno vratio u Blizance, gdje ostaje do 2032./2033. godine.

Planet promjena i neočekivanih obrata

Uran se u astrologiji povezuje s probojem, naglim uvidima i oslobađanjem. Njegovo otkriće krajem 18. stoljeća poklapa se s industrijskom revolucijom, što dodatno naglašava njegovu simboliku – ubrzanje, tehnologiju i kolektivni pomak prema novim modelima života.

Svaki njegov tranzit otvara prostor za inovacije i mijenjanje ukorijenjenih obrazaca. Iako njegove promjene često dolaze iznenada, one nas potiču da pronađemo vlastiti autentični put i oslobodimo se ograničenja koja nas drže u stagnaciji.

Krize koje Uran izaziva zapravo su katalizatori – trenutci u kojima se rađa nova svijest i otvara prostor za drugačije iskustvo.

Povijesno iskustvo: Uran u Blizancima

Uranu je potrebno 84 godine da obiđe cijeli zodijački krug. Njegov posljednji boravak u Blizancima dogodio se između 1941. i 1949. godine, razdoblja u kojem su se komunikacija i razmjena informacija dramatično promijenile. Komercijalna televizija postala je dostupna široj javnosti, propaganda je dobila sofisticiranije oblike, a masovni mediji počeli su oblikovati svijest ljudi na dotad neviđene načine.

Od 7.7.2025., Uran je ponovno u Blizancima. Njegovo osmogodišnje putovanje kroz ovaj znak donosi snažan poticaj promjenama u komunikaciji, učenju, prijenosu informacija i društvenim interakcijama. Očekuju nas brži protok ideja, nova tehnološka rješenja i sasvim drukčiji načini razmišljanja.

Istovremeno, Uran u Blizancima djeluje paralelno s Plutonom u Vodenjaku, što dodatno ubrzava znanstveni i tehnološki razvoj. Tijekom ovog razdoblja mogu se očekivati revolucionarni pomaci u umjetnoj inteligenciji, kvantnim tehnologijama i istraživanju svemira.

No jednako tako, sve će više ljudi osjećati potrebu da ograniče vrijeme provedeno online i pronađu ravnotežu u stvarnijim, ljudskijim odnosima.

Retrogradno kretanje: introspekcija i unutarnji pomaci

Kad Uran krene retrogradno, energija se preusmjerava prema unutra. To je poziv da zastanemo i sagledamo u kojem smo se smjeru kretali, umjesto da i dalje nastavljamo po inerciji. U Blizancima, retrogradnost nas potiče da preispitamo vlastite misaone navike, uvjerenja i načine komunikacije.

U ovom razdoblju posebno će snažne promjene osjetiti oni koji u svojim natalnim kartama imaju planete ili osjetljive točke na ranim stupnjevima promjenjivih znakova (Blizanaca, Djevice, Strijelca i Riba), kao i na završnim stupnjevima fiksnih znakova (Bika, Lava, Škorpiona i Vodenjaka).

Upravo njih bi iznenadni uvidi ili neočekivani životni događaji mogli potaknuti na oslobađanje od zastarjelih obrazaca i otvaranje prema novim iskustvima.

Ovo razdoblje nudi priliku da istražimo nove izvore informacija, drukčije načine učenja i inovativne pristupe komunikaciji. Uran nas uči da sagledamo tehnologiju i digitalni svijet iz novog kuta, promišljajući kako ih možemo koristiti na način koji nam donosi slobodu, a ne ograničenje.

Povratak u Bika: završna lekcija o stabilnosti

Od 7.11.2025. do 25.4.2026., Uran se privremeno vraća u znak Bika, zaključujući svoje putovanje započeto još 2018. godine. Ovo razdoblje donosi završni test naših vrijednosti i načina na koji gradimo osjećaj sigurnosti.

Pitanje koje Uran u Biku postavlja glasi: na čemu temeljimo svoj osjećaj stabilnosti? Ovo je trenutak da preispitamo značenje bogatstva, obilja i uspjeha te da se uvjerimo da su naši temelji usklađeni s onim što nam je doista važno, a ne s vanjskim pritiscima ili naslijeđenim uvjerenjima.

Posljednji mjeseci Uranovog prolaska kroz Bika donijet će prilike za odluke koje se više ne mogu odgađati. Bit ćemo pozvani iskoristiti svoje talente i vještine na nov način, pronaći sigurnost u unutarnjoj snazi i naučiti se osjećati stabilno čak i u razdobljima nesigurnosti.

Vrijeme osobne i kolektivne transformacije

Retrogradni Uran u Blizancima i njegov privremeni povratak u Bika podsjećaju nas da su promjene sastavni dio života. Tijekom narednih godina svjedočit ćemo značajnim pomacima u komunikaciji, tehnologiji i društvenim strukturama.

No istinska vrijednost ovog procesa leži u osobnoj transformaciji – u sposobnosti da preispitamo priče koje sami sebi govorimo, redefiniramo vlastite vrijednosti i pronađemo slobodu u autentičnosti.

Ovo je prilika da osvijestimo gdje nas prošlost još drži vezanima, da otpustimo ono što više nema smisla i da dopustimo novim perspektivama da oblikuju našu budućnost, piše atma.

