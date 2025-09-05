Najlukaviji znak horoskopa: Hladan, proračunat i može svakoga da obmota oko malog prsta

Svaki znak Zodijaka ima svoje mane ili loše osobine. Dok Vage često previše osuđuju, Blizanci znaju biti sebični. Ali znate li koji je horoskopski znak najlukaviji?

Pripadnici ovog znaka odlični su manipulatori.

Njihovom šarmu teško je odoljeti, a oni znaju kako to iskoristiti.

Riječ je o Djevicama.

Pripadnici ovog znaka vrlo su metodični, smireni i izvrsni u poslovima koji zahtijevaju organizaciju.

Ne podnose iznenadne promjene i izbjegavaju nepromišljene poteze. Tačno znaju kako prići nekome da bi dobili ono što žele. Mogu obmotati bilo koga oko svog malog prsta, a da druga osoba to i ne primijeti.

Kada im pružite sve što im je potrebno, znaju vam okrenuti leđa i preći na sljedeću „žrtvu“, piše Index.

Prilično su vješti u poslu jer posjeduju natprosječnu inteligenciju. Uvijek su spremni manipulisati ljudima kako bi postigli svoje ciljeve. Kada nešto žele ostvariti, često postaju lukavi i prevrtljivi.

Obično su vrlo ljubazni i rijetko ulaze u sukobe, ali zapravo su „namazani svim bojama“. prenosi Novi.

