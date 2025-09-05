Dnevni horoskop za 4. septembar 2025.

Bik (20. april – 20. maj)

Imate priliku da zablistate zahvaljujući originalnim idejama i spremnosti da ih odbranite. Ljudi će vas slušati i biti voljni da slijede vaša ubjeđenja. Vaša energija privlači pažnju i otvara vrata novim mogućnostima.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Osjećaj nezavisnosti tjera vas na put ili na učenje nečeg potpuno novog. Danas želite da proširite vidike – fizički i intelektualno. Neočekivana prilika za putovanje može se pojaviti iznenada.

Rak (21. jun – 22. jul)

Budite oprezni sa zajedničkim finansijama, nasljedstvima i ugovorima. Neočekivane okolnosti mogu uticati na vašu sigurnost. Provjerite sve dvaput da biste izbjegli neprijatna iznenađenja, prenose Nezavisne.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Razgovori s partnerima ili bliskim prijateljima biće uzbudljivi i puni spontanosti. Moguća je nova ideja ili prijedlog da zajedno učinite nešto van rutine.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Iznenađenja na poslu ili u vezi sa zdravljem mogu vas zateći. Nemojte reagovati ishitreno. Takođe, čuvajte se prekomjerne potrošnje. Ako imate kućnog ljubimca, posvetite mu dodatnu pažnju.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Moguća su iznenađenja u društvenom životu – od neočekivanih poziva do otkazivanja dogovorenog. Pazite da ne reagujete prenaglo. Roditelji treba da budu posebno oprezni kada je riječ o djeci.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Kućna rutina biće prekinuta – kvar aparata, sitne nezgode ili iznenadni gosti mogu vas zateći nespremne. Ipak, ostavljate snažan utisak na druge, pa se trudite da budete organizovani i spremni.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Ovo je dan kada treba paziti na svaku riječ i potez jer je povećana mogućnost manjih nezgoda. S druge strane, blistate novim idejama i entuzijazmom, ali ne idite predaleko u ubjeđivanju drugih.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Finansije su podložne oscilacijama – možete dobiti iznenadni priliv, ali i izgubiti nešto što ste smatrali sigurnim. Očekujte i nove ideje za zaradu, ali provjerite koliko su zaista ostvarive.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Ulazak Mjeseca u vaš znak donosi vam emotivno uzbuđenje i potrebu za promjenom. Možda ćete poželjeti da preuredite okruženje ili se uključite u grupu koja zagovara nove ideje i slobodu.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Nešto što se dešava iza kulisa može vas uznemiriti, naročito u vezi sa finansijama ili zajedničkom imovinom. Budite realni i izbjegavajte preveliki optimizam – bolje je sagledati situaciju hladne glave.

Rođeni na današnji dan

Pjevačica i glumica Bijonse (1981) dijeli rođendan s vama. Vi ste brzi, energični i snalažljivi, sa darom da brzo pronalazite rješenja. Ove godine ključna riječ je jednostavnost. Obratite pažnju na zdravlje i uvedite redovnu fizičku aktivnost – bilo kroz jogu, borilačke vještine ili šetnje.

