Najviše ljubavnih iznenađenja u septembru čeka ova dva znaka

Objavljeno prije 20 minuta

Septembar donosi promjene i preokrete u ljubavi, a dva horoskopska znaka će se posebno naći u centru emocionalnih iznenađenja.

Shutterstock/New Africa

Za neke to znači novi početak, a za druge obnavljanje strasti u vezama.
Vaga

Za Vage septembar donosi novu romantiku. Kako ulaze u svoju sezonu, njihova privlačnost raste i privlače ljude koji im mogu unijeti svježinu u život.

Slobodnim Vagama predstoje zanimljiva poznanstva, a zauzete će osjetiti dublju povezanost sa partnerom.
Rak

Rakovi će doživjeti emotivna iznenađenja. Neko iz prošlosti mogao bi se pojaviti, ali i nova osoba može donijeti osjećaj sigurnosti i nježnosti, prenosi Index.

Oni u vezama imaće priliku riješiti nesporazume i ojačati odnos.


