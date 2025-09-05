Najviše ljubavnih iznenađenja u septembru čeka ova dva znaka

Za neke to znači novi početak, a za druge obnavljanje strasti u vezama.

Vaga

Za Vage septembar donosi novu romantiku. Kako ulaze u svoju sezonu, njihova privlačnost raste i privlače ljude koji im mogu unijeti svježinu u život.

Slobodnim Vagama predstoje zanimljiva poznanstva, a zauzete će osjetiti dublju povezanost sa partnerom.

Rak

Rakovi će doživjeti emotivna iznenađenja. Neko iz prošlosti mogao bi se pojaviti, ali i nova osoba može donijeti osjećaj sigurnosti i nježnosti, prenosi Index.

Oni u vezama imaće priliku riješiti nesporazume i ojačati odnos.

