Sudbinski preokret 7. septembra: Pomračenje Mjeseca u Ribama mijenja živote svih znakova Zodijaka!

Ovo je kulminacija sezone pomračenja – vremena koje uvijek donosi završetke, ali i nove početke. Posebno će ga osjetiti promjenljivi znaci – Blizanci, Device, Strijelčevi i Ribe – jer oni prirodno prolaze kroz više životnih transformacija.

Sezona Djevice nas uči kako da se pripremimo, organizujemo i oslonimo na praktičnost, dok Saturn u Ovnu pokazuje koliko smo ojačali posljednjih godina. Sada počinjemo novo poglavlje u kojem ćemo više voljeti i poštovati sebe i graditi život koji je u skladu sa našim unutrašnjim bićem.

Ovan

Ovo pomračenje donosi jasnoću i novu energiju kada je riječ o domu, porodici i osjećaju sigurnosti. Možda ćete osjetiti potrebu da zatvorite jedno životno poglavlje i počnete iznova, ali sada sa više samopouzdanja i mudrosti. Saturn u vašem znaku vas već neko vrijeme priprema za sljedeću životnu fazu i sada je trenutak da vjerujete u svoje sposobnosti.

Stare nesigurnosti polako nestaju – pred vama je period kada možete ostvariti ciljeve koje ste dugo odlagali. Ovo je vrijeme kada vam život jasno poručuje: vjerujte sebi i hrabro krenite naprijed.

Bik

Energija pomračenja donosi nove ideje i inspiraciju, posebno sada kada je Merkur konačno direktan. Biće trenutaka kada će vam biti potrebna strpljivost – naročito ako radite na dugoročnim projektima.

Sezona Device vas uči da dobro upravljate vremenom, ali i da se otvorite ljubavi i novim iskustvima koja mogu donijeti dodatnu sigurnost. Naučite da pravite jasne prioritete i ne preuzimate previše obaveza odjednom. Ljubav sada može da vas motiviše i inspiriše na neočekivane načine.

Blizanci

Pomračenje u vama budi nešto snažno i moćno. To može biti inspiracija, kreativnost ili osjećaj unutrašnjeg mira koji vam pomaže da izgradite budućnost kakvu želite. Ovo je vaš trenutak da povratite kontrolu nad sopstvenim životom i zablistate punim sjajem.

Ovaj tranzit donosi i mogućnosti za nove uspjehe. Ljudi primjećuju vaš rad i ideje. Ako planirate da započnete nešto novo, ipak sačekajte sljedeći mlad mjesec – sada završite ono što ste već počeli i proslavite vaše uspjehe.

Rak

Energija pomračenja vam donosi samopouzdanje i jasno pokazuje šta više ne funkcioniše u vašem životu. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu za ličnim razvojem – bilo kroz učenje, čitanje, kurseve ili inspirativne razgovore s ljudima.

Ovo je trenutak kada se vaši snovi mogu polako početi pretvarati u stvarnost, ali samo ako hrabro zakoračite u promjene koje vam život sada nudi.

Lav

Finansije i stabilnost dolaze u prvi plan. Pomračenje vam može donijeti neočekivane troškove ili promjene koje vas teraju da razmislite o vašim navikama trošenja i dugoročnim planovima.

Sezona Device vas uči kako da budete praktični, kako da štedite i kako da postavite čvrste temelje za budući uspjeh. Ako ste do sada bili skloni impulsivnim odlukama, sada dolazi vrijeme kada ćete shvatiti vrijednost promišljenih koraka.

Djevica

Ovo je vaše vrijeme! Ljubav i prijateljstva sada igraju ključnu ulogu u vašem životu. Ako ste u prošlosti pravili pogrešne izbore kada su ljudi u pitanju, sada će vam pomračenje jasno pokazati ko zaslužuje vaše povjerenje.

Saturn vam donosi lekciju da budete pažljiviji i da ne spuštate vaše standarde. U ljubavi se otvaraju nova poglavlja, ali sa mnogo više samopoštovanja i jasnoće nego ranije.

Vaga

Već neko vrijeme učite kako da sebe stavite na prvo mjesto, a ovo pomračenje će to dodatno naglasiti. Kada izgradite zdrav odnos sa sobom, lakše ćete graditi i prave veze s drugima.

Tranziti ovog perioda pomažu vam da unaprijedite komunikaciju i saradnju s ljudima oko sebe. Sada jasnije vidite gdje treba da se potrudite, a gdje da postavite granice.

Škorpija

Kao vodeni znak, ovu energiju ćete posebno snažno osjetiti. Pomračenje vam donosi kreativnost, ali i priliku da pokažete svoje talente i izgradite nešto trajno. Saturn i Jupiter vam daju podršku i samopouzdanje, dok vam Venera u Lavu donosi harizmu i šarm.

Bilo da se radi o poslu ili ljubavi, ovo je trenutak kada ćete zasijati i privući prave prilike.

Strijelac

Fokus vam je na domu i porodici, ali pomračenje vam donosi i priliku da napravite plan za svoju karijeru i budućnost. Možda će biti izazova, ali sada imate sve potrebne alate da uspješno prevaziđete prepreke.

Sezona Device vam pokazuje koliko možete postići kada spojite entuzijazam sa disciplinom. Uz to, Venera u Lavu vam podiže samopouzdanje i donosi nove uvide.

Jarac

Inspiracija je riječ koja opisuje vaš period! Pomračenje vam pomaže da završite projekte na kojima ste dugo radili ili da pronađete novu kreativnu iskru.

Ako sumnjate u svoje sposobnosti, sada ćete vidjeti da možete postići mnogo više nego što ste mislili. Sezona Device vam pomaže da ideje pretvorite u konkretne rezultate.

Vodolija

Pomračenje vam donosi ljubav prema svakodnevnim rutinama i strukturi. Možda ćete odlučiti da se budite ranije, bolje planirate dan ili pronađete vrijeme za hobije koji vas ispunjavaju.

Ovo je period kada male navike mogu donijeti velike promjene, pa zato obratite pažnju na detalje koji vam donose sreću i unutrašnji mir.

Ribe

Kao vaš znak, Ribe, ovo pomračenje ćete osjećati najintenzivnije. Donosi vam motivaciju, ali i potrebu da zatvorite stara poglavlja i napravite promjene koje ste dugo odlagali.

Saturn vam pomaže da jasno vidite gdje treba da poradite na komunikaciji, karijeri ili odnosima. Sada je pravi trenutak da krenete u novom pravcu, hrabro i bez straha, piše Ona.rs.

Facebook komentari