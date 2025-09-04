Pripadnici ovih znakova teško se mire s krajem veze

Dok neki ljudi lako okreću novu stranicu, postoje znakovi kojima je prekid veze iznimno težak. Oni ulažu puno emocija i kada dođe kraj, dugo ne pronalaze mir.

Rak

Rakovi teško puštaju ljude koje vole. Za njih prekid znači gubitak dijela sebe, pa dugo ostaju vezani za uspomene.

Bik

Bikovi ne vole promjene, a kraj veze doživljavaju kao gubitak sigurnosti. Treba im puno vremena da se prilagode i krenu dalje.

Ribe

Ribe žive kroz emocije i ne zaboravljaju lako. Kada se veza prekine, one se još dugo nadaju pomirenju, piše index.

