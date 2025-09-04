Ovi znakovi najčešće pronalaze sreću daleko od mjesta u kojem su rođeni…

Neki ljudi pronađu ispunjenje tek kada se udalje od poznatog okruženja. Oni otkrivaju sreću u novim gradovima, zemljama ili kulturama.
Vodenjak
Vodenjaci su znak slobode i inovacije. Njih često ispunjava život izvan okvira poznatog, pa sreću pronalaze daleko od mjesta u kojem su odrasli.
Strijelac
Strijelci su vječni putnici. Njihova sreća često leži u istraživanju novih mjesta i upoznavanju različitih ljudi.
Ribe
Ribe često sanjaju o boljem svijetu. Promjena okruženja im omogućuje da se osjećaju ispunjeno i pronađu mir, piše index.