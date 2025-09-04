Merkur u Djevici – poznajem li svoje misli?

Period kretanja Merkura znakom Djevice može biti koristan za one koji traže ili pokreću novi posao. Također, tu je i prilika da se pozabavite nekim zdravstvenim smetnjama, dobijete korisne informacije i upute. Ovaj Merkur stvoren je da služi, da u sjeni ispunjava ono što je u opisu njegovog posla. Tražite li neku uslugu koja vam je potrebna, ovo je pravi trenutak.

Um poput košnice. Sve bruji od misli. Vode nas u propitkivanje svega. Pa malo zalutamo u prošlost, pa odselimo u budućnost kojom misli suvereno vladaju kao da se već dogodila. Od te šume misli često ne čujemo sebe. Nesvjesni smo unutarnjih procesa. Glava ‘radi’ prekovremeno i odvaja nas od tijela, od osjećaja.

Napisali smo sve scenarije za budućnost kao da je baš sve pod našom kontrolom.

Osudili smo prošlost u kojoj smo podbacili.

Beskrajne analize koje ne vode nikuda, osim u osjećaj iscrpljenosti, dok život prolazi mimo nas.

Ulazimo u drugi dio radne godine, obaveze polako rastu, planiramo, pokušavamo se organizirati da sve stane u jedan dan, u radni tjedan. I tu ovaj Merkur može pomoći. S njim možemo posložiti, isplanirati, organizirati, očistiti.

No istovremeno nas može uvući u labirint prekomjernog razmišljanja i umoriti, a da još nismo niti krenuli u aktivnost.

Jeste li pokušali nekad primijetiti svoje misli, biti njihov promatrač, nakratko se odvojiti od njih. Samo zatvoriti oči, disati i ‘slušati’.

Možete doživjeti olakšanje odmičući se. Vidjeti koliko njih proizlazi iz strahova, nepovjerenja te potrebe za kontrolom. I da jako puno toga što nam govore naše misli se nije dogodilo, a izgledno je i da neće.

Merkurovo kretanje znakom Djevice (2.-18.9.) označava dva smjera kojima možemo ići. Jedan je prekomjerno trošenje u ispunjenju obaveza i razmišljanju. Perfekcionizam. Analiza. Kritika.

Drugi smjer pomaže nam da na miran i prisutan način ovladamo svojom svakodnevicom kroz smirivanje uma. Možemo savršeno dobro isplanirati i ispuniti svoje obaveze kada smo u miru sa svim oko nas.

Kada ne jurimo jer mislimo da nećemo sve stići. Kad ne trčimo iz obaveze u obavezu, već si u danu damo malo mira i predaha. Sjednemo, prošećemo, prodišemo, odmaknemo se od brujanja u glavi, od buke u vanjskom svijetu.

Period njegovog kretanja znakom Djevice može biti koristan za one koji traže ili pokreću novi posao. Također, tu je i prilika da se pozabavite nekim zdravstvenim smetnjama, dobijete korisne informacije i upute.

Ovaj Merkur stvoren je da služi, da u sjeni ispunjava ono što je u opisu njegovog posla. Tražite li neku uslugu koja vam je potrebna, ovo je pravi trenutak.

Budući da će imati značajan doprinos u pomrčini Mjeseca u Ribama, 7.9., izgledno je da ćemo htjeli mi to ili ne, biti pozvani promijeniti radne navike. Radi veće produktivnosti, radi učinkovitosti, radi vlastitog zdravlja.

I neka vam ovaj Merkur služi! Putujte kroz rujan/septembar u miru i prihvaćanju.

Julijana Oremović

