Eklipsa i pun Mjesec u Ribama (utjecaj do kraja rujna/septembra) – Otvaranje portala među svjetovima

Jedanput mjesečno događa se puni Mjesec, ali nije svaki praćen eklipsom (pomrčinom). Eklipse se događaju dva puta godišnje u nizu – jedna sunčeva, druga mjesečeva. Ovaj puni Mjesec što nam slijedi u nedjelju u Ribama je upravo onaj kada se događa eklipsa i to potpuna (eklipse mogu biti i djelomične).

Dakle imamo puni Mjesec, znak Riba i eklipsu.

Puni Mjesec simbolizira kulminaciju, završetak ciklusa i trenutak kada nesvjesno postaje svjesno. To je vrijeme pojačanih emocija i unutarnjeg uvida.

Ribe su znak povezan s intuicijom, snovima, empatijom, transcendencijom i duhovnim iskustvima. Kad je Mjesec u Ribama, emocije mogu postati dublje, mističnije, ali i konfuznije.

Eklipsa djeluje kao „pojačivač“ energije. Lunarne eklipse često donose nagle završetke, otpuštanje, ali i otkrivanje skrivenog. One djeluju gotovo sudbinski, ubrzavaju procese i usmjeravaju nas tamo gdje trebamo biti.

Puni Mjesec u Ribama u vrijeme eklipse može donijeti otkrivanje nesvjesnih obrazaca i iluzija, snažne snove i poruke iz podsvijesti, osjećaj čišćenja, otpuštanja i zatvaranja poglavlja, duboko suosjećanje, ali i potrebu za postavljanjem granica.

Također, iskustvo duhovnog buđenja ili unutarnje jasnoće nakon kaosa. Obično se preporučuje da u to vrijeme pustite ono što vam više ne služi, obratite pažnju na intuiciju, ali i pripazite, jer Ribe znaju odlepršati u maglu i iluzije.

Pošto su Ribe vodeni znak, ovaj puni Mjesec bit će idealan za čišćenje svih nagomilanih emocija. Tako da možemo očekivati povećane napade emotivnosti, čežnje, sjete. Prožima nas sanjarsko raspoloženje, a snovi su živi, čudesni, nekome i lucidni. Idealno je vrijeme za meditaciju, umjetnost, inspiraciju, muze, i duhovnost.

Ovaj puni Mjesec nas može odvesti i u posjet drugim svjetovima, iza vela materijalnog i poznatog. Ribe su vezane uz sve mistično, ono što se pokušava sakriti od sebe i od drugih. Također su vezane za tajne neprijatelje one u nama i one izvan nas, koji mogu ovih dana divljati. Ribe su vezane i uz tajne i zabranjene ljubavi pa se možda ovih dana potajno u nekog zaljubimo ili priznamo svoju tajnu ljubav.

Svijet astrologije može djelovati na dva načina – ili kao događaji koji se odvijaju bez naše kontrole pod utjecajem zvijezda i planeta. Ili kao nešto za što unaprijed znamo kakva će se vibracija dogoditi pa prilagodimo ponašanje tome.

Tako, na primjer, u ovom konkretnom slučaju možemo biti na milosti i nemilosti svakakvih teških emocija i emocionalnih stanja.

A možemo uzeti stvar u svoje ruke pa svjesno čistiti emocije, ući u meditaciju i pustiti da nas Neptun, vladar Riba odvede u neke duge svjetove izvan sfere Zemaljskog. U svjetove gdje možemo predati svu svoju tugu, jad i depresiju, pustiti ih da otplove, te se prepustiti Ribljim idealizmu, božanskom i bezuvjetnoj ljubavi.

Moja je preporuka da se slijepo ne prepuštamo silama koje djeluju na nas i u nama, već da se svjesno koriste tehnike osobnog razvoja ili tehnike manifestacije, jer u vrijeme eklipsi moguće je ono što u ostalim razdobljima nije.

A ukoliko ne znate ništa od navedenog probajte započeti svoje metafizičko putovanje i pišite mi ako osjetite da vam mogu pokazati put.

Irena Dumancic Baranja

