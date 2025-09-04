Svaštara

Eklipsa i pun Mjesec u Ribama (utjecaj do kraja rujna/septembra) – Otvaranje portala među svjetovima

Jedanput mjesečno događa se puni Mjesec, ali nije svaki praćen eklipsom (pomrčinom).

Jedanput mjesečno događa se puni Mjesec, ali nije svaki praćen eklipsom (pomrčinom). Eklipse se događaju dva puta godišnje u nizu – jedna sunčeva, druga mjesečeva. Ovaj puni Mjesec što nam slijedi u nedjelju u Ribama je upravo onaj kada se događa eklipsa i to potpuna (eklipse mogu biti i djelomične).

Dakle imamo puni Mjesec, znak Riba i eklipsu.

Puni Mjesec simbolizira kulminaciju, završetak ciklusa i trenutak kada nesvjesno postaje svjesno. To je vrijeme pojačanih emocija i unutarnjeg uvida.

Ribe su znak povezan s intuicijom, snovima, empatijom, transcendencijom i duhovnim iskustvima. Kad je Mjesec u Ribama, emocije mogu postati dublje, mističnije, ali i konfuznije.

Eklipsa djeluje kao „pojačivač“ energije. Lunarne eklipse često donose nagle završetke, otpuštanje, ali i otkrivanje skrivenog. One djeluju gotovo sudbinski, ubrzavaju procese i usmjeravaju nas tamo gdje trebamo biti.

Puni Mjesec u Ribama u vrijeme eklipse može donijeti otkrivanje nesvjesnih obrazaca i iluzija, snažne snove i poruke iz podsvijesti, osjećaj čišćenja, otpuštanja i zatvaranja poglavlja, duboko suosjećanje, ali i potrebu za postavljanjem granica.

Također, iskustvo duhovnog buđenja ili unutarnje jasnoće nakon kaosa. Obično se preporučuje da u to vrijeme pustite ono što vam više ne služi, obratite pažnju na intuiciju, ali i pripazite, jer Ribe znaju odlepršati u maglu i iluzije.

Pošto su Ribe vodeni znak, ovaj puni Mjesec bit će idealan za čišćenje svih nagomilanih emocija. Tako da možemo očekivati povećane napade emotivnosti, čežnje, sjete. Prožima nas sanjarsko raspoloženje, a snovi su živi, čudesni, nekome i lucidni. Idealno je vrijeme za meditaciju, umjetnost, inspiraciju, muze, i duhovnost.

Ovaj puni Mjesec nas može odvesti i u posjet drugim svjetovima, iza vela materijalnog i poznatog. Ribe su vezane uz sve mistično, ono što se pokušava sakriti od sebe i od drugih. Također su vezane za tajne neprijatelje one u nama i one izvan nas, koji mogu ovih dana divljati. Ribe su vezane i uz tajne i zabranjene ljubavi pa se možda ovih dana potajno u nekog zaljubimo ili priznamo svoju tajnu ljubav.

Svijet astrologije može djelovati na dva načina – ili kao događaji koji se odvijaju bez naše kontrole pod utjecajem zvijezda i planeta. Ili kao nešto za što unaprijed znamo kakva će se vibracija dogoditi pa prilagodimo ponašanje tome.

Tako, na primjer, u ovom konkretnom slučaju možemo biti na milosti i nemilosti svakakvih teških emocija i emocionalnih stanja.

A možemo uzeti stvar u svoje ruke pa svjesno čistiti emocije, ući u meditaciju i pustiti da nas Neptun, vladar Riba odvede u neke duge svjetove izvan sfere Zemaljskog. U svjetove gdje možemo predati svu svoju tugu, jad i depresiju, pustiti ih da otplove, te se prepustiti Ribljim idealizmu, božanskom i bezuvjetnoj ljubavi.

Moja je preporuka da se slijepo ne prepuštamo silama koje djeluju na nas i u nama, već da se svjesno koriste tehnike osobnog razvoja ili tehnike manifestacije, jer u vrijeme eklipsi moguće je ono što u ostalim razdobljima nije.

A ukoliko ne znate ništa od navedenog probajte započeti svoje metafizičko putovanje i pišite mi ako osjetite da vam mogu pokazati put.

Irena Dumancic Baranja


